Pandemie 2G oder 3G? Wie drei St.Galler Klassik-Konzertveranstalter mit ungeimpften Musikerinnen und Musikern umgehen Auch Ungeimpfte dürfen laut dem Bundesamt für Gesundheit Konzerte geben. Das gilt allerdings nicht bei der Reihe Alte Musik St.Gallen. Dort wird die 2G-Regel durchgesetzt. Die Veranstalter im Bereich der klassischen Musik kämpfen aber auch mit Absagen, Infektionen, Quarantäne oder internationalen Reisebeschränkungen. Martin Preisser Jetzt kommentieren 26.01.2022, 17.00 Uhr

Im Sinfonieorchester St.Gallen spielen Geimpfte und Ungeimpfte zusammen. Bisher ohne Konflikte. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Wie umgehen mit dem grassierenden Omikron-Virus? Es beschäftigt auch in St.Gallen die Veranstalter im klassischen Musikbetrieb. Eine strenge 2G-Regelung, also geimpft oder genesen, herrscht aber nur bei Alte Musik St.Gallen. Die Konzertreihe, bei welcher Wert auf das historisch informierte Musizieren gelegt wird, verschärft damit die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit, das auch ungeimpften, aber getesteten Musikern Auftritte erlaubt.

Susanne Driessen, Ärztin und Präsidentin von Alte Musik St.Gallen. Bild: PD

Die Präsidentin von Alte Musik, Susanne Driessen, will aber keine Impfdiskussion. Der Entscheid, zwei freischaffende Musizierende «proaktiv» auszuschliessen, weil sie ungeimpft sind, basiere auf ganz «praktischen Überlegungen», sagt die St.Galler Ärztin und Präsidentin der kantonalen Ethikkommission sowie der Dachorganisation «Swissethics».

Sie begründet den Ausschluss von Nichtgeimpften schlicht mit der Risikominimierung. Eine deutsche Lautenistin verliert damit in der aktuellen Saison von Alte Musik St.Gallen drei Auftrittsmöglichkeiten. Für eine freischaffende Musikerin bedeutet das einen Verdienstausfall von fast einem Monatslohn.

Viele Absagen machen den Organisatoren zu schaffen

Anders hält es die Bach-Stiftung St.Gallen, bei der für Musizierende die 3G-Regel gilt. Bei der Bach-Stiftung werde niemand ausgeschlossen, sagt ihr Geschäftsführer Xoán Castiñeira. 3G-Musizierende spielen und singen mit 2G-Zertifizierten zusammen. Beide Gruppen müssen einen PCR-Test machen, also auch die Geimpften.

«Wir gehen mit diesem Sicherheitsdispositiv über die Regelungen des BAG hinaus, auch zum Schutz der Ungeimpften.»

Xoán Castiñeira, Geschäftsführer der J.-S.-Bach-Stiftung St.Gallen. Bild: Severin Bigler

Das Kantatenkonzert vom letzten Sonntag wurde abgesagt. Nicht wegen der 2G/3G-Regeln. Namhafte Vakanzen bei den Mitwirkenden, die auch wegen des hohen Qualitätsanspruchs der Konzerte nur schwer ersetzbar wären, hätten zu dem Entscheid geführt, heisst es im Brief der Stiftung an ihr Publikum. Da jedes Kantatenkonzert zudem aufgezeichnet werde, habe auch die Befürchtung, «Geld in den Sand zu setzen», zur Absage geführt, sagt Xoán Castiñeira. Schon das letzte Konzert Ende Dezember habe wegen zahlreicher Ausfälle nur stattfinden können, da noch rechtzeitig Ersatz gefunden werden konnte.

Absagen, Infektionen, Quarantäne oder internationale Reisebeschränkungen mit ständig wechselnden Regeln halten auch die Verantwortlichen beim Sinfonieorchester St.Gallen auf Trab. Im Orchester spielen Geimpfte und Ungeimpfte. Darüber, wie viele Musizierende ungeimpft sind, will Konzertdirektor Florian Scheiber keine Angaben machen. Eine Musikerin, die ungenannt bleiben möchte, spricht von ungefähr einem halben Dutzend Ungeimpfter.

Maja Geigenmüller, Orchesterdisponentin Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: PD

Während man etwa aus Deutschland von Konflikten zwischen geimpften und ungeimpften Orchestermitgliedern hört oder von 3G-Musikern, die sich gar gegen einen Test sträuben, gibt es im Sinfonieorchester St.Gallen keinen Streit dieser Art. Orchesterdisponentin Maja Geigenmüller sagt:

«Ich erlebe unser Orchester als kooperativ und verantwortungsbewusst. Alle haben Respekt vor der schwierigen Situation. Und keiner will nochmals einen Lockdown. Das damalige Arbeitsverbot sitzt allen noch in den Knochen.»

Florian Scheiber, Konzertdirektor Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: PD

«Wir sind glücklich, keine Querulanten im Orchester zu haben», doppelt Florian Scheiber nach. Beim Sinfonieorchester gilt ein strenges Sicherheitskonzept: Im Musikerbereich hinter der Bühne sind Drittpersonen verboten. Unabhängig vom G-Status tragen alle ausser den Bläserinnen und Bläsern Masken. Für die täglichen Tests kooperiert man mit dem Arzthaus St.Gallen. Die Flöten spielen sicherheitshalber hinter Plexiglas. Blechbläser hingegen haben laut Florian Scheiber weniger Aerosolausstoss als singende oder laut sprechende Menschen.

50 Prozent mehr an Organisationsaufwand seien mit der Pandemie angefallen. Allein in den letzten 14 Tagen seien rund 15 Prozent der Orchestermitglieder wegen Corona ausgefallen. Ein Konzert abzusagen, sei Ultima Ratio und solle auch dadurch vermieden werden, dass alle Schweizer Berufsorchester in regem Austausch seien. «Es kommt immer wieder vor, dass Musiker aus unserem Orchester woanders kurzfristig einspringen und aushelfen», sagt Maja Geigenmüller. Auch für solche Personalfragen schätzte sie den monatlichen Zoom-Austausch mit ihren Disponentenkollegen der anderen Orchester.

Sicherheitskonzept für das Orchester streng umgesetzt

Die grossdimensionierte neunte Sinfonie von Gustav Mahler, die in drei Wochen zusammen mit Musikern aus Litauen über die Bühne hätte gehen sollen, hat man vorsichtshalber auf 2023 verschoben. Die Abstände auf der Bühne hätten dafür nicht eingehalten werden können. Dafür gibt es jetzt die weniger dicht besetzte vierte Sinfonie.

Nächste Konzerte Die Reihe Alte Musik St.Gallen (www.amsg.ch) startet am 6. Februar, 17 Uhr, mit einem Konzert der berühmten Tallis Scholars (St.Laurenzen St.Gallen). Das nächste Tonhallekonzert mit Mahlers vierter Sinfonie findet am 24. und 25. Februar in der Tonhalle St.Gallen statt. Das nächste Konzert der Bach-Stiftung (www.bachstiftung.ch) findet mit der Kantate BWV 14 am 18. Februar in Trogen statt. (map)

«Was wir in letzter Zeit geleistet haben, mag ich mit Herdenkreativität umschreiben», sagt der Konzertdirektor Scheiber, der aber auch schon mal das Wort vom «dornenreichen Weg» in den Mund nimmt. Das Publikum geht diesen Weg mit: Die letzten Konzerte waren sehr gut besucht. Florian Scheiber sagt nicht ohne Stolz:

«Wir werden vom Publikum als Teil des gesellschaftlichen Lebens wahrgenommen, auch in Coronazeiten.»

«Corona hat Orchester und Publikum deutlich zusammengeschweisst», bekräftigt es Maja Geigenmüller.

