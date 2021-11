Neue Literatur aus der Ostschweiz, reif und mit Kinderaugen

Ostschweizer Literatur Mit Kinderaugen, altersgrimmig, altersmild: Drei neue Bücher von Ostschweizer Autoren verdichten Erinnerung und feiern den Augenblick Der Lyriker Jochen Kelter spricht mit einem Engel, bleibt aber politisch wach und kritisch. Erica Engeler hat Gedichte auf Spanisch und Deutsch geschrieben und bringt in wenigen Zeilen den Augenblick zum Leuchten. Brigitte Schmid-Gugler schlüpft in die Haut des Kindes von einst, in einer sprach- und liebeskargen Zeit auf dem Land. Dieter Langhart, Bettina Kugler Jetzt kommentieren 22.11.2021, 19.51 Uhr

Der in Ermatingen lebende Lyriker Jochen Kelter, die beiden St.Galler Autorinnen Brigitte Schmid-Gugler und Erica Engeler (v.l.) Bilder: Fractura Verlag, Michel Canonica, Ralph Ribi

Ein Leben ist genug

Ein Jahr nach «Fremd bin ich eingezogen» legt der Thurgauer Verlag Caracol einen zweiten Gedichtband von Jochen Kelter auf. Bissig, kantig, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, schreibt der Ermatinger gegen das Verquere und Perverse dieser Welt an, gegen die Verbrecher des Dritten Reichs, gegen die heutigen Brandstifter und Meinungsmacher, Zocker und Gewinnler. Er schreibt an gegen das Verdrängen und Vergessen und hält politische Ideale hoch, die zu verschwinden drohen.

Jochen Kelter: Im Grauschlaf stürzt Emil Zátopek. Gedichte. Caracol 2021, 120 Seiten, Fr. 20.–

Der Buchtitel «Im Grauschlaf stürzt Emil Zátopek» erinnert an den tschechischen Langstreckenläufer, der sich für den Prager Frühling einsetzte und dafür büssen musste. Doch der 1946 in Köln geborene Kelter lässt auch Altersmilde walten, etwa im Gedicht «Pappeln», mit dem der Band beginnt: «Der Himmel im Juni allein / wird dich allein durch den Sommer / tragen wohin aber? / frage ich hin zu deinem Vergehen».

Von den zehn Zyklen zu je sieben Gedichten ist der erste, «Sagt der Engel», der melancholischste und unpolitischste. Stets spricht auch der Engel, etwa in «Mühen des Winters»: «Sei froh dass du selbst nur / ein Leben erlebst sagt der Engel». Ungeachtet der Vers- und Strophengrenzen und ohne Interpunktion lässt der Dichter Gedanken und Sätze durchlaufen, er zwingt zum sorgsamen Lesen. Im Kontrast zum harschen Ton steht die sorgfältige, lyrisch getönte Wortwahl und Syntax. (dl.)



Haare und Worte lassen

Das Alter kann etwas Verwegenes und Kühnes haben, sensibler machen für die Schönheit des Augenblicks. Die St. Galler Lyrikerin Erica Engeler, 1949 in Ruiz de Montoya in Argentinien geboren, als junge Frau jedoch zurückgekehrt in die Schweiz, die Heimat ihrer Eltern, gibt sich in ihrem neuen Gedichtband entdeckungsfreudig. «Neu beginnen, einen kühneren / Wortanstrich wagen / leicht und hell / wie Drachenfliegen am Meer»: Dieses Gedicht, das dem schmalen Buch seinen verlockenden Titel gibt, steht beispielhaft für die in wenigen Zeilen viel Lebenserfahrung speichernden, zugleich den Augenblick feiernden Gedankenbilder.

Erica Engeler: Wie Drachenfliegen am Meer. Gedichte. Caracol 2021, 83 Seiten, Fr. 19.–

Wie Jochen Kelter hat Erica Engeler bei Caracol, 2020 im Thurgau gegründet, eine neue verlegerische Heimat gefunden und bringt nun bereits das zweite Buch dort heraus – nach ein paar Jahren ohne Publikationen. Sogar ins sprachliche «Zweiflussgebiet» macht sie sich auf, schöpft aus zwei Quellen: Der zweite Zyklus stellt Gedichte auf Spanisch deutschen Entsprechungen (nicht Übersetzungen) gegenüber.

Immer wieder denkt Erica Engeler in den Gedichten auch über das Schreiben nach, die Einengung der Dinge durch den «Wortblick», der «aus Lust oder Laune / ein wenig retuschiert»: Das mag Verlust bedeuten, ist aber, so kunstvoll wie es hier geschieht, ein Geschenk in geschwätzigen, zerstreuten Zeiten. (bk.)

Dem Schweigen entwachsen

«Am Hummelwald»: Man hofft bei diesem Buchtitel auf eine heile Welt, ein ländliches Kindheitsidyll wie Astrid Lindgrens Bullerbü. Doch was die St. Galler Autorin Brigitte Schmid-Gugler, Jahrgang 1956, in dichten Miniaturen vom Aufwachsen im Freiburger Senseland erzählt, ist weit entfernt davon. Nicht Zimtwecken, Kätzchen zum Liebhaben und Erwachsene, die da sind, wenn man sie nötig hat, sonst aber nicht stören. Im Gegenteil.

Brigitte Schmid-Gugler: Am Hummelwald. Miniaturen einer Kindheit auf dem Land. Orte 2021, 124 Seiten, Fr. 26.–

Mit angehaltenem Atem huscht die Leserin von Seite zu Seite – die meisten davon sind nur knapp zur Hälfte bedruckt – und spürt am eigenen Leib das flaue Gefühl im Magen des Kindes, von dem hier erzählt wird. Stoff wäre genug vorhanden für einen weit ausholenden Roman, eine verzweigte Familien- und Provinzgeschichte, voller ambivalenter, emotional beschädigter oder verhärmter Figuren.

Brigitte Schmid bevorzugt das Umherschweifen, die Verdichtung atmosphärisch aufgeladener Momentaufnahmen. Die Menschen kommen in den kurzen Texten, verwoben zu einem luftigen Gewebe von aufgerauhter Schönheit, so nahe, dass es Unbehagen bereitet. Das Kind beschreibt präzise, doch es wertet nicht. Kaum zu glauben, wie sich die Lebenswelt verändert hat, das Denken, die Beziehungen. Das Schweigen würgt heute nicht mehr alle Fragen ab: eine befreiende Lektüreerfahrung. (bk.)