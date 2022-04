Theater Konstanz sammelt mit Jazz und Lesebeiträgen für Ukraine

11:30 Uhr Montag, 4. April

Ukrainisch-russische Freundschaft in zwei Benefizkonzerten

Halten auch in Kriegszeiten zusammen: Die ukrainische Geigerin Elena Neff Zhunke und die russische Sängerin Tatjana Schneider. Beide leben schon lange in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Der Lyceum Club St.Gallen und das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen zeigen Solidarität für die Menschen in der Ukraine. Sie laden am Montag, 4. April, 18 Uhr, zu einem Benefizkonzert ins Museum. Die ukrainischen Schwestern Elena (Violine) und Raissa Zhunke (Klavier) musizieren mit der russischen Sopranistin Tatjana Schneider. Auf dem Programm steht Musik aus der Ukraine, die Schauspielerin Pia Waibel liest Texte. Der Eintritt ist frei, die Kollekte geht vollumfänglich an die Caritas Schweiz. Die Hilfsorganisation unterstützt intern Vertriebene in der Ukraine und ukrainische Flüchtlinge in den Nachbarländern. Die drei Musikerinnen treten nochmals am Mittwoch, 6. April, 12.15 Uhr, in der Reihe Mittwoch-Mittag-Konzerte in der Kirche St.Laurenzen St.Gallen auf. Eine Russin, zwei Ukrainerinnen: Die drei beweisen, dass Freundschaft auch in Kriegszeiten möglich, normal und wichtig ist. (pd/map)