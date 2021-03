Ostschweizer Kultur-Ticker Simon Enzler und Daniel Ziegler spielen ein Grümpelturnier +++ Sur le Lac-Festival plant mit 300 Besuchern +++ Lord Kesseli spielt Pianokonzert auf Radio X Basel +++ Schweizer Vorlesetag mit prominenten Ostschweizern Die Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir Sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz.

31.03.2021, 18.07 Uhr

Rückmeldungen und Infos an: ostschweizerkultur@chmedia.ch

Mittwoch, 31. März – 17:58 Uhr

Kabarettist Simon Enzler spielt mit Bassist Daniel Ziegler ein Grümpelturnier

Der Innerrhoder Kabarettist Simon Enzler. Bild: Tobias Garcia (23. September 2020)

(pd/rbe) «Das lassen wir uns nicht nehmen», sagt der Ausserrhoder Bassist Daniel Ziegler, bevor er zum Grümpelturnier antritt und den ersten Ball kickt. Der Ausserrhoder Bassist spielt gegen den Innerrhoder Kabarettisten Simon Enzler – und die beiden nehmen das Wort «Grümpel» etwas zu wörtlich, wie ihr Videobeitrag zeigt, den sie für das Projekt «Open Stage» online gestellt haben.

«Open Stage» ist ein Projekt von Swisscom blue. Das Unternehmen möchte damit gemäss Mitteilung Kulturschaffende unterstützen und ihnen eine Bühne bieten «in Zeiten, in denen ihre Auftritte abgesagt werden». Jeweils zehn Kulturschaffende aus den Sparten Comedy, Musik und Kurzfilm wurden von Branchenvertretern Anfang März bestimmt. Anschliessend hatten sie drei Wochen Zeit, ihre Beiträge einzureichen. 30 Videoclips sind nun online.

Neben Simon Enzler und Daniel Ziegler macht aus der Ostschweiz auch der St.Galler Musiker Roman Riklin bei der Initiative mit, ebenfalls in der Sparte Comedy. Zusammen mit seinem Bühnenpartner Daniel Schaub – beide waren einst Teil des Trios Heinz de Specht, jetzt sind sie Riklin & Schaub – hat Riklin einen amüsanten Videoclip online gestellt. Wer schon immer einmal sehen wollte, wie Riklin ein Sofa aus dem Möbelmarkt zusammenbaut, ist hier richtig.

Ab sofort kann man auf der Webseite für seinen Favoriten abstimmen. Das Online-Voting entscheidet, wer die Förderbeiträge von 15'000 Franken gewinnt.

Mittwoch, 31. März – 17:00 Uhr

Sur le Lac-Festival plant mit 300 Besuchern

Das Sur le Lac-Festival oberhalb von Eggersriet mit schönster Aussicht auf den Bodensee.

Bild: Ralph Ribi (Eggersriet, 10. August 2018)

(gen) Letztes Jahr musste das Sur le Lac in Eggersriet wegen der Pandemie abgesagt werden. 2021 ist der Verein, der das Open Air organisiert, jedoch fest entschlossen, es durchzuführen. Es findet am Wochenende des 13. und 14. August statt. Vorerst und ab sofort sind jedoch nur 300 Tickets erhältlich. Sobald es die Situation erlaubt, wird das Kontingent erhöht. Zu normalen Zeiten besuchen das Sur le Lac rund 2000 Musikbegeisterte.

Erste Bands haben die Organisatoren bereits bekannt gegeben. Aus der Ostschweiz sind Manuel Stahlberger & Bit-Tuner angekündigt. Als weitere Schweizer Bands werden Meril Wubslin, Batbait und Amami auftreten. Auch Bands aus dem Ausland sind programmiert: Sorry und PVA aus Grossbritannien und Quinze Quinze aus Frankreich.

Mittwoch, 31. März – 15:29 Uhr

Lord Kesseli spielt Pianokonzert auf Radio X Basel

Seit der Pandemie vermehrt am Klavier: Der St. Galler Musiker Dominik Kesseli alias Lord Kesseli. Bild: Michel Canonica

(pd/vpr) Der St.Galler Musiker Dominik Kesseli alias Lord Kesseli spielt heute sein zweites Pianokonzert, «Piano Sessions 2». Es ist live ab 21 Uhr im Radiosender Radio X Basel zu hören.

Unter dem Motto «Culture is not Cancelled» veranstaltet Radio X die Radio-X-Sessions, Dominik Kesseli wird dort Stücke aus seinem im kommenden Mai erscheinenden Soloalbum «Tell me when you’re empty» präsentieren.

Bereits im letzten November wandelte Kesseli Stücke seiner Band Lord Kesseli & the Drums fürs Piano um und spielte diese aus dem leeren Salzhaus in Winterthur für den Sender Radio Stadtfilter.

Zusammen mit seinem Bandkollegen Michael Gallusser tritt der Schlagzeuger seit 2014 als Lord Kesseli & The Drums auf, 2018 veröffentlichten sie ihr zweites Album.

«Wie Lord Kesseli And The Drums Songs tönen, wenn man sie auf ihre Essenz reduziert», kündigt Radio X die Veranstaltung auf seiner Homepage an.



Lord Kesseli & The Drums Quelle: YouTube

Mittwoch, 31. März – 15:07 Uhr

Schweizer Vorlesetag mit prominenten Ostschweizern

Beim diesjährigen Vorlesetag finden die meisten Lesungen online statt. Bild: PD

(pd/gen) Am 26. Mai 2021 findet der Schweizer Vorlesetag (www.schweizervorlesetag.ch) statt. Er wird von zahlreichen bekannten Persönlichkeiten als Botschafterinnen und Botschafter unterstützt. Aus der Ostschweiz sind der Moderator und Journalist Marco Fritsche und der ehemalige Fussballprofi Tranquillo Barnetta beteiligt. Der Vorlesetag ist eine Initiative des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM).

Am Schweizer Vorlesetag schenken dieses Jahr zum vierten Mal Freiwillige Vorlesefreude. Wer gerne vorliest, ist dazu eingeladen, eine eigene Vorleseaktion zu planen und Kindern und Jugendlichen vorzulesen: zu Hause, im Kindergarten, in einer Schulklasse, in der Bibliothek, im Familienzentrum, in der Spielgruppe oder an einem ganz anderen Ort.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage empfiehlt das SIKJM vor allem Vorleseaktionen mit wenigen Personen zu planen, wenn möglich im Freien und gegebenenfalls mit Schutzkonzept. Ideal sind in der gegenwärtigen Situation Vorleseaktionen im kleinen Kreis: mit den eigenen Kindern, mit dem Götti- oder Gottikind, mit den Grosskindern oder mit den Nachbarskindern. Gemeinsam feiern alle Beteiligten das Vorlesen als starkes Erlebnis, das Nähe schafft und Bildungschancen eröffnet.

Auf der Website www.schweizervorlesetag.ch können Privatpersonen, schulische Institutionen und weitere Organisationen ab sofort ihre (digitalen) Vorleseaktionen anmelden und mit etwas Glück eines von fünf Bücherpaketen gewinnen.

Mittwoch, 31. März – 09:00 Uhr

Kontroverse Diskussion um Jessica Jurassicas ersten Roman auf SRF 2 Kultur

Die Ausserrhoder Autorin Jessica Jurassica hat ihren ersten Roman veröffentlicht. Sie tritt nur unter Pseudonym und mit Sturmmaske auf. Bild: PD

(pd/gen) Die Ausserrhoderin Jessica Jurassica wurde spätestens mit ihrer erotischen Fan-Fiction »Die verbotenste Frucht im Bundeshaus« mit dem Schweizer Bundesrat Alain Berset in der Hauptrolle zum geheimen Star, nicht nur in den sozialen Netzwerken. Die 1993 geborene Autorin tritt nur mit Sturmmaske und unter Pseudonym auf.



Nun ist bei Lector Books mit «Das Ideal des Kaputten» Jurassicas erster, autobiografisch geprägter Roman erschienen. Er beginnt in einer Hängematte. Eine junge Frau verbringt darin viel Zeit. Sie gibt sich Erinnerungen hin an einen Selbsterfahrungstrip in Südamerika, der sie psychisch an Grenzen gebracht hat. Sie erzählt von ihrem Leben im Sex-und Drogenrausch und von der Suche nach sich selbst.

In der Sendung «LIteratur im Gespräch» von Kontext auf SRF 2 Kultur wurde Jessica Jurassicas Buch unter Literaturkritikerinnen kontrovers diskutiert. Literaturredaktor Julian Schütt ist ganz angetan, Sieglinde Geisel findet Jurassicas Ton konventioneller als andere ihrer Texte. Sie war enttäuscht vom Roman und fand ihn etwas harmlos. Esther Schneider hingegen fand es spannend, wie Jurassica als junge Frau mit den Themen Sexualität und Drogen umgeht.



Dienstag, 30. März – 19:23 Uhr

Live-Stream Vernissage zur Ausstellung «Märchen, Sagen und Symbole»

Deutsches Märchenbuch aus der Sammlung des Liechtensteinischen Landesmuseums, Leipzig 1847. Bild: Liechtensteinisches Landesmuseum

(pd/gen) Mit einer gross angelegten Ausstellung stellt das Liechtensteinische Landesmuseum erstmalig die Themen Märchen, Mythen, Legenden, Fabeln und Sagen und deren Symbolik vor. Auch wird die Sagenwelt Liechtensteins vorgestellt. Die Ausstellung dauert vom 1. April bis 12. September. Darin werden Spuren verfolgt, die sich durch die Erzählungen von Menschen verschiedener Kulturen ziehen. Diese Spuren beginnen tief in der Steinzeit und verbreiten sich zu einem frühen Zeitpunkt und finden sich heute wieder in der modernen Welt der Fantasy-Erzählungen und Filme. Sie entfalten sich in den Mythen, Sagen, Fabeln, Legenden der Antike und führen in die Welt unserer Märchen, welche zunächst nur mündlich tradiert worden sind.

Vernissage per Livestream Mittwoch, 31. März, von 18-18.45 Uhr. Begrüssung durch Rainer Vollkommer, Direktor des Liechtensteinischen Landesmuseum und Manuel Frick, Minister für Gesellschaft und Kultur. Wolfgang Wettengel, Kurator der Ausstellung, führt in das Thema ein. Anschliessend virtueller Einblick in die Ausstellung.

Dienstag, 30. März – 18:52 Uhr

Kantonale Museen im Thurgau über Ostern geöffnet

Ansicht aus der aktuellen Ausstellung «Jenseits aller Regeln» über Aussenseiterkunst im Thurgauer Kunstmuseum.

Bild: Kevin Roth

(red) Über die Ostertage bieten die Museen des Kantons Thurgau ein vielfältiges Angebot, wie diese in einer Mitteilung schreiben. Im Naturmuseum und im Museum für Archäologie, beide in Frauenfeld, haben sich über die Osterfeiertage zahlreiche Hasen versteckt, die es aufzuspüren gilt. Die vergnügliche Hasensuche führt Kinder und Eltern bis in die hintersten Museumsecken und zu spannenden Ausstellungsobjekten. Beide Museen sind über die Osterfeiertage täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für das Historische Museum. Im Schloss Frauenfeld gibt es einen Rätselspass. Auch die Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe – Tot oder lebendig» im Alten Zeughaus Frauenfeld ist täglich von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Das Kunstmuseum Thurgau und das Ittinger Museum haben am Gründonnerstag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Von Karfreitag bis Ostermontag sind die beiden Museen in der Kartause Ittingen jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.



Dienstag, 30. März – 10:30 Uhr

Mediengruppe Bitnik programmiert russischen Bot für Menschen

Domagoj Smoljo und Carmen Weisskopf vom Kunstkollektiv «Mediengruppe Bitnik». Bild: Ralph Ribi

(pd/vpr) Das Künstlerduo Mediengruppe Bitnik ist dafür bekannt, Digitales künstlerisch in die reale Welt zu transformieren. Das jüngste Werk des St. Gallers Domagoj Smoljo und der Zürcherin Carmen Weisskopf ist nun ein russischer Bot für Menschen.

Seine menschliche Identität zu bestätigen bei Newsletter-Anmeldungen und Online-Käufen geschieht fast automatisch. Wie aber wäre es, als Bot weiter zu surfen und wenn schon als Bot, wieso nicht als russischer? Wer die Browser-Erweiterung der Mediengruppe Bitnik via Twitter herunterlädt, kann, so versprechen die Digitalkünstler, sehen, was sonst nur ein Bot im Internet zu sehen bekommt.

Hinter der künstliches Intelligenz eines Bots, das sich vom englischen Wort Robot ableitet, versteht man ein Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne auf Interaktion mit einem menschlichen Benutzer angewiesen zu sein. Bei Online-Wettervorhersagen, Suchmaschinenabfragen oder in den sozialen Medien begegnet man ihnen und benutzt sie täglich.

Domagoj Smoljo Bild: Ralph Ribi

In ihrer Kunst beschäftigen sich die zwei Digitalkünstler immer wieder mit künstlicher Intelligenz. So zum Beispiel auch bei ihrer Arbeit «Random Darknet Shopper», wie wir in unserem Blatt berichteten.

Sie liessen hierfür einen Bot im Darknet einkaufen. Die Onlinekäufe– von Kleidung, Zigaretten und Schuhen gingen an den Absender - die Kunsthalle St. Gallen. Als 2015 auch Drogen geliefert wurden, kam es zum Strafprozess, das Künstlerduo wurde letztendlich freigesprochen. Der Fall erlangte internationale Medienaufmersamkeit.

Montag, 29. März – 12:50 Uhr

Appenzeller Volkskunde Museum zu Ostern länger offen

Das Appenzeller Volkskundemuseum zeigt unter anderem einen originalen Webstuhl. Bild: Urs Baumann

Samstagnachmittag live beim Prozess des Käsens zusehen im Appenzeller Volkskundemuseum. Bild: Appenzeller Volkskundemuseum

(pd/vpr) Viele Museen haben an den Osterfeiertagen geschlossen. Nicht so das Appenzeller Volkskundemuseum in Stein (AR). Das Museum hat ab dem 1. April an sämtlichen Feiertagen geöffnet. Die Öffnungszeiten wurden von Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr verlängert.

Neben den aktuellen Ausstellungen zum Appenzeller Kalender «Himmel und Erde – 300 Jahre Appenzeller Kalender» findet am Samstagnachmittag, 3. April, das Öffentliche Käsen statt.

Das Traditionshandwerk «Weben oder Sticken» kann jeweils live am Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag von 13 bis 17 Uhr im Museum erlebt werden.

Montag, 29. März – 10:29 Uhr

Vortrag über Farbwerte im Architekturforum Ostschweiz

Fabforscher Axel Venn erklärt, was wir mit Gelb, Türkis und Grau kommunizieren wollen. Bild: Axel Venn

(pd/vpr) Heute abend referieren Axel Venn, Trend- und Farbforscher aus Berlin, sowie Katrin Trautwein, Chemikerin und Farbspezialistin aus Uster, im Livestream aus dem Architekturforum Ostschweiz St. Gallen über den Farbwert. Moderatorin ist die Zürcher Philosophin Susanne Brauer. Die Veranstaltung wird ab 19.30 Uhr live gestreamt.

Axel Venn sagt: «Farben sprechen nicht nur unsere Sprache. Ihre Zugangs-und ihre Versteckenskapazität sind universaler als wir denken.»

Wieso wir welche Farbe wählen, was wir damit ausdrücken und wann: Zu diesen und weiteren Fragen rund um die bestehenden 10 Millionen Farbtöne informieren die beiden Referenten.

Der Livestream ist auf der Homepage des Architekturforums Ostschweiz ab 19.30 frei geschaltet. Quelle: Youtube

Freitag, 26. März – 18:41 Uhr

Ausserrhodische Kulturstiftung schreibt diesjährige Werkbeiträge und Artist-in-Residence-Stipendien aus

Der Künstler Christian Hörler aus Wald (hier in seiner Ausstellung 2016 in der Kunsthalle Ziegelhütte) war 2020 einer der Preisträger. Bild: Michel Canonica

(pd/rbe) Ab sofort können sich Künstlerinnen und Künstler wieder für einen Werkbeitrag oder ein Artist-in-Residence-Stipendium bei der Ausserrhodischen Kulturstiftung bewerben. Mit den Werkbeiträgen möchte es die Stiftung gemäss Mitteilung Kulturschaffenden erleichtern, sich während einer gewissen Zeit ausschliesslich ihrer künstlerischen Arbeit zu widmen. Mit den Artist-in-Residence-Stipendien fördert die Stiftung zusammen mit dem Kanton «projektbezogene Aufenthalte an selbst gewählten Orten, die für die künstlerische Auseinandersetzung sinnvoll sind».

Angesprochen sind Kulturschaffende aus den Bereichen Bildende Kunst und Architektur, Angewandte Kunst und Design, Literatur, Spoken Word, Tanz und Theater sowie Musik und Film. Sie müssen in Appenzell Ausserrhoden wohnen, das Bürgerrecht des Kantons besitzen oder einen besonderen Bezug zum Kanton nachweisen.

Anmeldung und Bewerbung mit detaillierten Unterlagen bis 30. Juni unter www.ar-kulturstiftung.ch oder per Post an: Ausserrhodische Kulturstiftung, Sekretariat, Martina Montanus, Postfach, 9053 Teufen.

Freitag, 26. März – 18:06 Uhr

Erstes Ostschweizer Art Drive-In eröffnet in Altstätten

Auf der Allmend in Altstätten wurden Skulpturen von Silvan Köppel, Simon Kness, Jürg Jenny und Kuspi aufgestellt.

Bild: PD

(pd/gen) Auf der Allmend Rheintal in Altstätten wird morgen Samstag, 27. März, um 17 Uhr, ein Skulpturenpark von regionalen Kunst- und Kulturschaffenden eröffnet. Aufgestellt wurden Werke von Silvan Köppel, Simon Kness, Jürg Jenny und Kuspi. Die Ausstellung ist als Art Drive-In konzipiert, kann also mit dem Auto befahren werden. Initiiert wurde das Projekt von Eisenplastiker Silvan Köppel. Um 20 Uhr wird er in einer Performance mit seiner brennenden Eisengiraffe durch die Ausstellung fahren.



Die befahrbare Freiluftausstellung solle insbesondere auch die prekäre Lage der Kunst- und Kulturszene aufzeigen und der Bevölkerung in der Coronazeit wieder neue Perspektiven und Zuversicht vermitteln, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. In den kommenden Wochen und Monaten, sobald sich die Pandemie-Lage wieder verbessert, sollen im Skulpturenpark schutzkonzeptgerecht auch Kunst- und Kulturveranstaltungen stattfinden.



Freitag, 26. März – 17:14 Uhr

«Rock am Weier» in Wil ist abgesagt

Auch 2021 wird es kein Festival am Wiler Stadtweier geben. Die Pandemie lässt dies nicht zu. Bild: PD

(PD/rbe) Die Veranstalter des «Rock am Weier» in Wil haben heute ihr Sommerfestival abgesagt. Eine Durchführung sei aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Pandemie nicht möglich.

Es sei unklar, ab wann und in welcher Form Grossveranstaltungen wieder durchgeführt werden können, sagt Mediensprecher Marc Bislin. Die Planungsunsicherheit sei schlicht zu gross. Die erhofften positiven Effekte der Impfkampagne dürften für das «Rock am Weier», das Mitte Juni über die Bühne gegangen wäre, zu spät kommen.

Grosse Einbussen muss das «Rock am Weier» laut Marc Bislin keine befürchten. Da das Open Air ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern organisiert werde, seien die Fixkosten minim.

Das Datum für die nächste Ausgabe steht schon fest. Das «Rock am Weier» 2022 findet am 17. und 18. Juni statt.

Freitag, 26. März – 14:27 Uhr

Frühlingskurs für Neun- bis Zwölfjährige: Den Lieblingssong zum Musikvideo verarbeiten

Der Musikvideo-Workshop der St.Galler Stadtbibliothek Katharinen ist für Kinder von neun bis zwölf Jahren gedacht. Bild: PD

(sk/vre) Die Stadtbibliothek Katharinen in St.Gallen bietet in den Frühlingsferien einen zweitägigen Musikvideo-Workshop für Kinder von neun bis zwölf Jahren an. Im Kurs haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ein Musikvideo mit ihrem Lieblingssong zu produzieren. Sie lernen dabei, mit einer modernen Software zur Videobearbeitung umzugehen.

Der Workshop findet in den Frühlingsferien, nämlich am 19. und 20. April, jeweils von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr statt. Teilnehmen können maximal zwölf Personen. Anmeldungen sind im Internet oder direkt in der Bibliothek möglich. Die Anmeldefrist läuft bis 12. April, die Kursgebühr beträgt fünf Franken pro Person.

Freitag, 26. März – 10:21 Uhr

Zwei Liederabende des St.Galler Musiktheaters im Stream

Die Reihe «Lieder im März» streamt am Samstag- und Sonntagabend aus der Tonhalle St. Gallen. Bild: Theater St.Gallen

(pd/vpr) Das Theater- und Sinfonieorchester St.Gallen hat ein Liederprogramm mit dem Titel Lieder im März zusammengestellt, das an diesem Wochenende via Stream angesehen und angehört werden kann.

Die Solistinnen und Solisten haben drei Liedprogramme zusammengestellt, die inhaltlich Kompositionen aus drei Kontinenten vereinen: Deutschland und Finnland aus Europa, sowie den USA und Russland. Der erste Teil wurde bereits am 18. März gestreamt.

Am Freitag, 26. März folgt ab 19.00 Uhr der zweite Teil der Frühlingsabende mit dem Motto «Frühlingswasser». Dafür wurden russische wie deutsche Kompositionen von unter anderem Sergei Rachmaninow, Franz Schubert und Pjotr I. Tschaikowsky ins Programm aufgenommen.

Das Musiktheaterensemble St.Gallen bei den Aufnahmen in der Tonhalle. Bild: Theater St. Gallen

Am Sonntag, 28. März, rundet ab 20 Uhr der dritte Märzabend «Diamant auf dem Märzschnee» mit finnischen Komponisten wie Toivo Kuula und Jean Sibelius die Serie ab. Den musikalischen Kontrast stellen US-amerikanische Lieder von Marc Blitzstein, Samuel Barber und Christopher Berg dar.

Die einzelnen Streams bleiben jeweils 48 Stunden auf der Homepage des Theater St.Gallen, die Tickets sind kostenlos.





Donnerstag, 25. März – 19:01 Uhr

Individuelle Kunstvermittlung im Fotomuseum Winterthur

Installation des Künstlerduos Eva & Franco Mattes. Bild: Eva & Franco

Fotomontage «Half Cat» von Eva & Franco Mattes Foto: Delfino Sisto

(pd/vpr) Im Fotomuseum Winterthur stehen an den Wochenenden Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler für Fragen und Gespräche zur aktuellen Ausstellung «Dear imaginary audience» des Künstlerduos Eva und Franco Mattes zur Verfügung.

Die Installation «Ceiling Cat» spielt mit den Mitteln optischer Täuschung. Bild: Jeff McLane

Zurzeit finden zwar keine offiziellen Ausstellungsführungen statt, Expertinnen und Experten vermitteln jedoch während individueller Einführungen zu einzelnen Werken oder zur Ausstellung ihr Wissen. Sie stehen den Museumsbesucherinnen und -besuchern am 27. und 28. März sowie den darauffolgenden Wochenenden zwischen 12 Uhr und 15 Uhr Red und Antwort. In diesem Zeitraum sind sie in den Ausstellungsräumlichkeiten unterwegs.



Donnerstag, 15. April – 15:20 Uhr

Eröffnungsausstellung «bereit zu tragen» in der Kunsthalle Arbon

Wie gerade abgelegt wirkt diese Installation des Zürcher Künstlers Reto Boller. Bild: Kunsthalle Arbon

(pd/vpr) Die Ausstellung des Zürcher Installationskünstlers Reto Boller feiert am Samstag, 27. März von 13 bis 17 Uhr in der Kunsthalle Arbon Eröffnung. Er unterteilt die Kunsthalle dabei in einen leeren, weissen Raum, den er «White Cube» nennt, sowie einen Lagerraum voller Werke. Diese sind installiert, als wären sie «bereit zu tragen», wie der Ausstellungstitel andeutet.

«Spiesgesellen» von Reto Boller Bild: Kunsthalle Arbon

Die Objekte spielen auf das Sich-Inszenieren durch Kleidung und Mode an. Der Künstler ist bekannt dafür, Alltagsgegenstände zweckzuentfremden. Während Boller sich früher mit experimenteller Malerei beschäftigte, entwickelt er heute vor allem raumgreifende Arbeiten.



Öffnungszeiten am Vernissagetag: 13 bis 17 Uhr. Die Kunsthalle Arbon empfiehlt eine vorherige Anmeldung, es besteht Maskenpflicht, die Besucheranzahl in der Halle ist beschränkt.

Donnerstag, 25. März – 12:11 Uhr

Digitaler Freiwilligen-Anlass mit Komiker Renato Kaiser

Renato Kaiser ist Slam Poet, Satiriker und Komiker. Bild: Aissa Tripodi

(pd/vpr) Am heutigen Donnerstag lädt die Schweizer Caritas zum Live-Stream mit dem Komiker und Satiriker Renato Kaiser ein. Der Auftritt des gebürtigen Goldachers ist öffentlich und via Zoom oder Youtube für alle zugänglich.

Anlass der Veranstaltung ist eine Danksagung an alle 4'700 Freiwilligen, die sich in ihrer Freizeit bei der Caritas Schweiz im Coronajahr engagiert haben.

Am Anlass kann ab 19 Uhr per Zoom oder zeitgleich auf Youtube teilgenommen werden.

Renato Kaiser tritt heute Abend online auf. Quelle:YouTube

Donnerstag, 25. März – 09:39 Uhr

Onlinekurs mit der St. Galler Künstlerin Lika Nüssli

Mit Lika Nüssli von daheim allein und doch mit vielen zeichnen. Bild: Viola Priss

(pd/vpr) Am 6. April von 18 bis 19 Uhr, lädt die St. Galler Illustratorin Lika Nüssli dazu ein, mit ihr zu zeichnen. Die Veranstaltung «Zeichnen mit...Lika Nüssli» des Kunstvereins St. Gallen findet via Zoom statt.

Bild: Herbert Weber

Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Der Kurs zielt nicht auf das Erlernen spezieller Zeichenfertigkeiten. Vielmehr sollen die Teilnehmer Gelegenheit haben, aus dem Moment heraus und assoziativ zu zeichnen, wie Nüssli auf ihrer Homepage schreibt. Was daraus entsteht, kann, wer mag, per Bildschirm mit der Gruppe teilen.

Der Kurs findet coronabedingt nicht wie üblich im Kunstmuseum St. Gallen statt. Anmeldung über anmelden@kunstverein.sg.

Mittwoch, 24. März – 14:22 Uhr

Jungautorin Luna Levey liest «auf Distanz» im Live-Stream

Autorin Luna Levay aus Hohenems. Bild: Louis Girardelli

(pd/vpr) Die österreichische Nachwuchsautorin Luna Levay liest am Dienstag, 30. März, um 20 Uhr im Rahmen der Online-Reihe «Lesungen auf Distanz» aus ihren Texten. Der Name der Lesung lautet «lückenhaft/liebenswürdig/legendär».

Aktuell studiert Levay Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften an der Universität Konstanz. Sie verfasst Lyrik, Prosa, Kurzgeschichten, Essays und gibt Schreibworkshops.

Die Online-Lesung ist die vorerst letzte des Streaming-Angebots «Lesungen auf Distanz». Es wurde von der Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz gemeinsam mit dem Autorenverband «Literatur Vorarlberg» initiiert.

Am 30. März um 20 Uhr, online via Youtube

Streaming-Reihe «Lesungen auf Distanz». Quelle: YouTube

Dienstag, 23. März – 14:04 Uhr

Jazzmusiker Peter Roth mit neuem Quintett im Live-Stream

Der Toggenburger Musiker Peter Roth. Bild: PD

(pd/vpr) Doppelte Premiere im Kulturzentrum Eisenwerk in Frauenfeld. Zum Einen wird am 1. April «Vom Zauberklang der Dinge» das erste live gestreamte Konzert aus dem thurgauischen Theater sein. Zum Anderen wird der Auftritt die Bühnenpremiere für die neu formierte Band um den Jazzmusiker Peter Roth, «Peter Roth's beyond blue» bedeuten.

Das Quintett um Peter Roth präsentiert Songs von Bob Dylan und Peter Roth selbst nach Texten von Rumi und Hildegard von Bingen. Stilistisch bewegen sich die Musiker zwischen klassischem Jazz und modaler Musik.

Peter Roth ist freischaffender Musiker, Komponist, Chorleiter, Mitinitiant der Klangwelt Toggenburg.

Das Konzert wird am 1. April ab 20:00 Uhr via YouTube-Kanal des Eisenwerks gestreamt.

Dienstag, 23. März – 09:16 Uhr

Grafikpreis für das erste Buch des Thurgauer Saatgut-Verlags

Das Buch von Willi Tobler, illustriert mit Gemälden Adolf Dietrichs, hat in der Sparte Kinder- und Jugendbuch den IMCA of Excellence erhalten: Ausgezeichnet wird es für sein Konzept und die grafische Gestaltung. Bild: Saatgut Verlag

(pd/bk.) Der Start ist dem neu gegründeten Thurgauer Verlag Saatgut mit der ersten Publikation gut gelungen. Nicht nur war Willi Toblers für Kinder und Junggebliebene erzähltes Kunstbuch «Ich hätte mit keinem König getauscht. Das Leben des Malers Adolf Dietrich» schnell ausverkauft – letzte Exemplare gibt es derzeit nur noch vereinzelt im Buchhandel und im Shop des Kunstmuseums Thurgau.

Blick ins ausgezeichnete Kunstbuch für Kinder und Erwachsene.

Das grossformatige Buch, das die Lebensgeschichte des Künstlers ebenso wie die Lebensverhältnisse in einem Dorf am Untersee entlang von Gemälden Adolf Dietrichs anschaulich macht, wurde nun auch mit einem ICMA Award of Excellence in der Kategorie Children's and Young People Books ausgezeichnet. Die Jury anerkennt mit der Auszeichnung Gestaltung und Konzept des Buches. Der ICMA-Award (International Creative Media Award) ist ein weltweiter Wettbewerb und würdigt herausragendes Grafikdesign.

Zu hoffen ist jetzt auf eine Neuauflage des opulenten Bildbandes. Und auf viele vorlesende Kunstliebhaber, die gutes Buchdesign zu schätzen wissen.



Willi Tobler: Ich hätte mit keinem König getauscht. Das Leben des Malers Adolf Dietrich. Für Kinder ab 9 und Erwachsene. Saatgut 2020, 126 Seiten, Fr. 39.–

Montag, 22. März – 18:32 Uhr

Keenan Ahrends Trio spielt live in St. Galler Kulturinitiative «Klein aber fein» noch vor der Sommerpause

Das Keenan Ahrends Trio Bild: PD

(pd/vpr) Alle geplanten Lesungen und Konzerte der St.Galler Kulturinitiative «klein aber fein» mussten für das erste Halbjahr 2021 gestrichen werden. Eine Ausnahme ist aber laut Angaben der Veranstalter gesichert: Am Sonntag, 30.Mai tritt das südafrikanische Keenan Ahrends Trio im Musiksaal des Centrums der Diözesanen Kirchenmusikschule St.Gallen auf.



Quelle: YouTube

Das Trio, eingeladen von der Universität Basel, wird sich nach der Einreise in die Schweiz zuerst in Quarantäne begeben.

Für den einmaligen Auftritt wird die Platzzahl stark beschränkt sein, Reservationen werden ab sofort entgegengenommen. Abhängig von den Corona-Bedingungen wird ein weiteres Konzert im Juni vor der Sommerpause stattfinden.

Reservation: kontakt@kleinaberfein.ch

Montag, 22. März – 17:00 Uhr

Veranstaltungen für maximal zehn Personen im Kunstmuseum Liechtenstein

Die Ausstellung «What do we want to keep? Werke aus der Sammlung» im Kunstmuseum Liechtenstein. Bild: Stefan Altenburger

«Schminktischlein» von Pipilotti Rist. Bild: Stefan Altenburger

(pd/vpr) Rund um die aktuellen Ausstellungen bietet das Kunstmuseum Liechtenstein diese Woche diverse Führungen und Aktivitäten für jeweils bis zu zehn Teilnehmer an. Die Künstlerin Beate Frommelt führt am Mittwoch, 24. März bis zu zehn Teilnehmende ab 14 Jahren durch die Ausstellung «What do we want to keep? Werke aus der Sammlung». Danach können sich die Besucher austauschen und selbst im Atelier gestaltend aktiv werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, eine Anmeldung ist jedoch obligatorisch.



Werk aus der Sammelausstellung vom Künstler André Thomkins. Bild: Stefan Altenburger

Jeweils am letzten Donnerstag im Monat lädt das 30-minütige Kurzführungsformat «Take Away» zu einer kunstgefüllten Mittagspause ein: So auch am Donnerstag, 25. März um 12.30 Uhr.

Am Donnerstagabend schliesst sich eine öffentliche Führung durch die Ausstellung «Hauptsache Malerei. Werke aus der Hilti Art Foundation» an.

Drei Workshops zur Vertiefung der Ausstellungsthemen stehen am Samstag, 27. März ab 14 Uhr zur Auswahl. Die Sammelausstellung «What do we want to keep» wird von Kunstvermittlerin Susanne Kudorfer um 14 Uhr in einer Sprechstunde zugänglicher gemacht, um 15 Uhr gibt es den Workshop «Spiel mit dem Zufall» mit Kunstvermittlerin Klara Frick, um 16 Uhr schliesst sich online der Workshop «Körper – Mass und Druck» mit Sophia Hamann und Heiderose Hildebrand aus Wien an.



Montag, 22. März – 11:50 Uhr

Sechsjähriger aus Schmerikon führt in den Top 5 der Schweizer Podcast-Charts

Theo Salis liebt Tiere - das hört man in seinem ersten Schweizer Kinderpodcast, den er zusammen mit Papa Gianfranco produziert. Bild: PD

(pd/vpr) Der jüngste Podcaster der Schweiz kommt aus dem Kanton St.Gallen. Der 6-jährige Theo Salis aus Schmerikon wurde im Coronajahr mit seiner Podcastreihe «Theo erzählt», in der er spannende Geschichten aus der Tierwelt erzählt, zum Podcaststar. Wie er auf seinem Instagram-Account stolz berichtet, macht er das so erfolgreich, dass er inzwischen mit zwei Formaten in der Top 5 der Apple-Podcast-Charts vertreten ist.

Der Bub berichtet gemeinsam mit Vater Gianfranco über die Tiere, die er selbst am interessantesten findet. In der Sendung SRF-«Kulturplatz» vom 13. März erzählen Vater und Sohn, wie ihnen während des ersten Lockdowns die Idee zur Podcast-Serie kam, die es in dieser Form «von Kind zu Kind» zuvor noch nicht gab. Zwar ist Vater Gianfranco selbst als Podcaster tätig, im Kinderpodcast spielt er inzwischen aber nur noch die Moderatorenrolle. Star der Sendung ist ganz klar Sohn Theo.

Da Theo von Tieren begeistert ist und alles an Wissen über sie aufsaugt, lag auf der Hand, dass es um sie auch im Podcasts des Schülers gehen werde. Wer schon immer wissen wolle, was genau im Beutel der Kängurus passiert und weshalb das Nilpferd mit seinem riesigen Maul nur blufft, erfährt hier mehr. Die Klickzahlen zeigen, dass seine Begeisterung ansteckt: Die Folge über den Bär wurde allein über tausend Mal geklickt. Insgesamt hat er bereits die Marke von 16'000 Aufrufen geknackt.

Auch das Frauenfelder Museum startete mit dem Junior-Zoologen 2020 eine Kooperation: Theo Salis berichtete in zehn Episoden auch über zehn dort ausgestellte Tiere und wurde somit zum wahrscheinlich jüngsten Museumsführer der Schweiz.

Montag, 22. März – 09:46 Uhr

Die Nominierten der Thurgauer Kulturförderung «Ratartouille» stehen fest

So bunt wie der französische Gemüseeintopf Ratatouille waren auch die eingegangenen Bewerbungen des Thurgauer Ideenwettbewerbs «Ratartouille». Bild: Getty

(pd/vpr) Die Nominierten stehen fest. Drei von insgesamt siebzehn Bewerbungen hat die vierköpfige Jury des Thurgauer Kulturförderprogrammes «Ratartouille» nun für die zweite Runde des Kreativwettbewerbs 2021 ausgewählt. «Ratartouille», benannt nach dem französischen Gemüseeintopf, löst die bisherigen kantonalen Förderformate «Tanz:now», «Werkschau Thurgau» und die «Frauenfelder Lyriktage ab». Die Ausschreibung richtete sich an Kulturschaffende aller Couleur.

Stefan Wagner , Beauftragter der Kulturstiftung des Kantons Thurgau, begleitet das neue Mehrspartenprojekt «Ratartouille». Bild: Andrea Stalder

Der erste Projektkandidat trägt den Namen «Abschlussball Mosterei Egnach»: Das Projekt will die ehemalige Mosterei Egnach in ein temporäres Kulturzentrum umwandeln, in dem verschiedene Veranstaltungen, Kunstinstallationen in Kombination mit Gastronomie einen kulturellen Ort auf dem Land kreiren sollen. Die Projektidee stammt unter anderem von dem Galeristen Adrian Bleisch, dem Musikwissenschaftler Andrin Uetz und Pascal Leuthold ist in den Startblöcken.

In dem Projekt «Promenaden» soll in Zusammenarbeit mit dem Kunstraum Kreuzlingen für ein generationendurchmischtes Publikum auf Ausflügen, Besuchen und in Veranstaltungen durch den kulturellen Thurgau gesorgt werden. Initianten sind die beiden Künstler und Betreiber des Kunstraums Kreuzlingen Richard Tisserand und Reto Müller

Hinter dem dritten Kandidat namens «Thurgau 9’000 (AT)» steht die Idee ein Festival von jeweils zehn Tagen im Thurgau ins Leben zu rufen. Sowohl bekannten als auch unbekannten Akteuren verschiedener Disziplinen soll hier Raum gegeben werden, sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Das Projekt von der im Thurgau aufgewachsene Künstlerin und Kunstvermittlerin Christine Müller Stalder sowie dem Kulturwissenschaftler Thomas Studer eingereicht.

Die Bewerbungen werden nun bis Ende Mai weiterentwickelt und mit je 5000 Franken unterstützt. Ende Juni werden die weiter ausgearbeiteten Bewerbungen auf der Website der Kulturstiftung veröffentlicht. Am 2. Juli 2021, wird das Publikum den Sieger küren und somit entscheiden, welches der Projekte realisiert und mit 100'000 Franken prämiert werden wird. An der Publikumswahl können alle Interessierten teilnehmen, Ort und Zeit der Veranstaltung werden auf der Homepage der Kulturstiftung rechtzeitig mitgeteilt.

Freitag, 19. März – 18:25 Uhr

St.Galler Rapper CRF und Beatproduzent John Sarastro veröffentlichen erstes gemeinsames Album

Cover des Albums «Letzte Zuflüchte» mit John Sarastro (links) und CRF. Bild: PD

(pd/rbe) Da haben sich Zwei gefunden. Sagen sie jedenfalls selber. Der Exilbündner Beatproduzent John Sarastro und der St.Galler Rapper CRF haben ihr erstes gemeinsames Album veröffentlicht. «Letzte Zuflüchte» heisst es, und es sei sozusagen ein Spätwerk, wie es im Pressetext heisst: «Hätten die beiden sich schon früher gekannt, wäre das bestimmt nicht ihr erstes gemeinsames Album.»

Vor drei Jahren haben sie sich zum ersten Mal getroffen und seither «zwischen ihren diversen Projekten» an diesem Album gebastelt. John Sarastro produziert sonst gerne Beats für verschiedene US-amerikanische Rapper, während CRF mit seiner Crew Bungle Brothers aktiv ist sowie als Solokünstler mit verschiedenen Künstlern zusammenarbeitet.

Jetzt ist «Letzte Zuflüchte» fertig. Entstanden sind zwölf meist gutgelaunt klingende Songs, die sich zumindest im Titel mehrheitlich ums Essen drehen: «Esszimmertisch», «Rührei», «Sandwiches» und «Thaiimbiss». In ihrem Videoclip zu «Thaiimbiss» sieht man die beiden auch in der Küche bei der Arbeit. Die hochdeutschen Reime von CRF sind inhaltlich aber breit gefächert und handeln von Konsumwahn und der Einsamkeit auf Parties bis zu Science-Fiction-Kurzgeschichten und Gedächtniskontrollchips.

Die Wortwitze jagen sich, zwischendurch blitzt aber auch Gesellschaftskritik auf. Etwa dann, wenn CRF von seinem «Magenweltgeschwür» erzählt. Das alles unterlegt John Sarastro mit entspannt wippenden Hip-Hop-Rhythmen. Das Album ist auf Bandcamp erhältlich.

Freitag, 19. März – 17:39 Uhr

Dokumentarfilm über Trogener Künstlerin Sophie Taeuber-Arp auf SRF

Sophie Taeuber-Arp war eine Dadaistin der ersten Stunde. Bild: pd/Stiftung Arp e.V.

(pd/gen) Morgen, 20. März, eröffnet im Kunstmuseum Basel die grosse Retrospektive «Gelebte Abstraktion» der in Trogen aufgewachsenen Künstlerin Sophie Taeuber-Arp. Die Ausstellung wird nach Basel auch im Museum of Modern Art (MoMA) in New York und in der Tate Modern in London zu sehen sein. Aus Anlass der Ausstellungseröffnung zeigt die Sendung «Sternstunde Kunst» auf SRF 1 morgen Samstag, 20. März, um 9.35 Uhr den 2012 erschienenen Dokumentarfilm «Die bekannte Unbekannte» von Marina Rumjanzewa. Darin werden Leben und Werk der 1889 geborenen Sophie Taeuber-Arp umfassend vorgestellt.



Taeuber-Arp ist eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts und eine Pionierin der Abstraktion. Malerin, Tänzerin, Dadaistin der ersten Stunde, später Architektin und Verlegerin – Sophie Taeuber-Arps interdisziplinäres Werk reicht von der bildenden Kunst über den Tanz bis zum Design. Von der Kunstwelt wurde die Künstlerin erst lange nach ihrem tragischen Tod 1943 entdeckt. Nun erlebt das Schaffen der Schweizerin einen eigentlichen Triumph: Ihr Werk wird einer internationalen Öffentlichkeit vorgestellt.



Freitag, 19. März – 16:29 Uhr

Theater St.Gallen zeigt sich enttäuscht über Beschlüsse des Bundesrats

Veranstaltungen mit Publikum bleiben bis auf weiteres verboten, auch im Provisorium des Theaters St.Gallen. Bild: Michel Canonica (2. Juli 2021)

(pd/rbe) Der Bundesrat hat heute Nachmittag entschieden, dass es vorerst keine Lockerungen der Pandemiemassnahmen gibt. Auch die Theater bleiben bis auf weiteres geschlossen, Vorstellungen mit Publikum bleiben verboten. «Das Theater und das Sinfonieorchester St.Gallen bedauern diesen Entscheid», heisst es in einer Mitteilung, «da gemäss ihrer Einschätzung unzweifelhaft ist, dass Theater- und Konzertvorstellungen unter den praktizierten Schutzmassnahmen sowohl für das Publikum wie für die Ausführenden ein sehr geringes Ansteckungsrisiko darstellen».

Damit sei die Hoffnung für den Moment zunichte gemacht, «nach einem zaghaften Saisonstart und einem erneuten mehrmonatigen Lockdown endlich wieder Kultur live anstatt ausschliesslich über Online-Kanäle vermitteln zu dürfen». Die Proben und Arbeiten in den technischen Abteilungen würden wie bisher weiterlaufen, heisst es in der Mitteilung. Über weitere Online- und Streamingprojekte, die Neuterminierung von Produktionen sowie den Fortgang der aktuellen Spielzeit werde man hoffentlich bald orientieren können.

Freitag, 19. März – 14:17 Uhr

Frühlingshafter Stream aus dem Kult-X Kreuzlingen

Vier Jahreszeiten, vertont und via Stream von zu Hause anzuhören. Am Samstag spielt die Thurgauer Violonistin Cécile Vonderwahl. Bild: Peter Straub

(pd/vpr) Samstag, der 20. März, steht ganz im Zeichen des Frühlings im Kulturzentrum Kult-X in Kreuzlingen. Die vier Jahreszeiten werden von jungen Musikerinnen und Musikern, die sich noch in Ausbildung befinden, neu interpretiert. Eine Konzertreihe soll dem Nachwuchs die Möglichkeit eines Live-Konzerts vor Publikum bieten, auch zu Zeiten von Covid-19.

Bei dem Projekt sind vier Konzertabende zu je einer Jahreszeit geplant. Den Beginn mit Werken zum Thema Frühling macht am Samstag, 20. März, die in Landschlacht aufgewachsene junge Geigerin Cécile Vonderwahl, die gleichzeitig auch Initiantin der Kooperation ist.

Im Samstagsprogramm reihen sich Ludwig van Beethovens «Frühlingssonate» an Streichquartette von Antonin Dvořák und Franz Xaver Richter. Ab 20 Uhr auf dem Kult-X-Youtube-Kanal zu sehen.





Vier Jahreszeiten im Stream des Kult-X in Kreuzlingen. Bild: YouTube

Freitag, 19. März – 12:13 Uhr

Junge Rheintaler Texter für Schreibwettbewerb Bleiwiis 2021/22 gesucht

Bild:Trix Niederau

(pd/vpr) Der Rheintaler Jugendschreibwettbewerb «Bleiwiis» vom Diogenes-Theater in Altstätten hat dieses Jahr das Motto: «Nur noch wenige Minuten – dann geht’s los!». Der Wettbewerb findet alternierend zum Rheintaler Kinderschreibwettbewerb statt und ist Anfang Jahr zum fünften Mal gestartet.

Mit einer selbst geschriebenen Geschichte, einem Gedicht, Rap oder einer anderen Textform von einer bis vier Seiten Länge, sind alle Rheintaler Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren eingeladen, mitzumachen. Einreichefrist ist der 30. November 2021.

Das Diogenes Theater plant, im Rahmen des Wettbewerbs wieder ein Buch mit den Gewinnertexten zu veröffentlichen.

Am 25. März 2022 wird das Buch mit Lesungen einiger Autorinnen und Autoren in Form einer Lesenacht im Diogenes Theater Altstätten vorgestellt. Zuletzt kam so durch die Textbeiträge 60 junger Rheintalerinnen und Rheintaler 2020 der Band «Plötzlich andersch…» zustande.

Die Lesenacht der Gewinnertexte im Diogenes Theaters Altstätten 2020. Bild: Diogenes Theater

Freitag, 19. März – 11:29 Uhr

Lieder, ein Bühnenstück und Frühlingsmusik im Stream des Theaters St.Gallen

Mezzosopranistin Jennifer Panara singt in der leeren Tonhalle St.Gallen zwei Lieder aus «Chansons de Bilitis» von Claude Debussy. Bild: Screenshot/gen

(pd/gen) Das Theater St.Gallen streamt fleissig. Gestern Abend kam in der leeren Tonhalle St.Gallen der erste Teil von «Lieder im März» auf die Bühne: So lautet eine dreiteilige Reihe, welche die Solistinnen und Solisten des Musiktheaterensembles des Theaters St.Gallen gemeinsam mit den Repetitorinnen und Repetitoren einstudiert haben. Hier das Video dazu:



Das Stück «Verminte Seelen» über Administrative Versorgung wurde im Mai 2019 erfolgreich in der Lokremise uraufgeführt. Nun ist das Stück heute Abend, 19.März, nochmals zu sehen. Nachher bleibt es weitere 48 Stunden online verfügbar. Hier geht es zum Stream.



Das Sinfonieorchester läutet am Sonntag, 21. März, den Frühling ein. Unter dem Titel «Frühlingsserenade» präsentiert es in wechselnder Besetzung zwei Serenaden von Antonín Dvořák und Pjotr I. Tschaikowsky. Die eine ist geschrieben für Bläser, Violoncello und Kontrabass, die andere für Streichorchester. «Unser Soundtrack zum Frühlingsanfang», schreibt das Theater St.Gallen in seinem Newsletter. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, hier der Link zum Stream.



Donnerstag, 18. März – 17:29 Uhr

Tanzende Karin Keller-Sutter und tuntiger Alain Berset: Neuer Deepfake-Videoclip des St.Galler Duos Dachs

Der gefälschte Gesundheitsminister Alain Berset im Clip zu «Charmeleon». Screenshot

(pd/rbe) So hat man unsere Bundesrätinnen und Bundesräte noch nie gesehen: Karin Keller-Sutter wiegt sich im Takt, Guy Parmelin hat die rosarote Sonnenbrille auf, Ueli Maurer singt St.Gallerdeutsch, und Alain Berset kneift sich oben ohne die Brustwarzen. «Charmeleon» heisst die neue Single des St.Galler Mundartpop-Duos Dachs, und der heute veröffentlichte Videoclip dazu lässt wortwörtlich den Gesamtbundesrat antanzen.

Möglich macht dies die sogenannte Deepfake-Technologie. Mittels künstlicher Intelligenz werden die Gesichter der Bundesräte in eine fremde Umgebung platziert. Von Berühmtheiten und Stars wie Barack Obama oder Kim Kardashians kursieren schon solche Videos im Internet. Beim Clip zu «Charmeleon» handelt es sich gemäss Mitteilung um «das erste Deepfake-Musikvideo der Schweiz».

Die gefälschte Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Screenshot

Die Umsetzung ziele aber «nicht auf einen realistischen Fake ab, vielmehr stehen für Dachs eine künstlerische Interpretation der Technologie und ihre Auswirkungen in Kombination mit Fragen zu Echtheit und Wandelbarkeit im Vordergrund», heisst es weiter.

Produziert hat den Clip das Kreativkollektiv Bilder & Freunde. Es hat dabei mit einer Software gearbeitet, die aus öffentlich zugänglichen Bildern und Videos die Mimik und Gesichtszüge einer Person lernt und daraus neues Material generiert. So einfach umzusetzen seien solche Deepfakes aber nicht, schreibt das Kollektiv. Es brauche dafür Know-How, einen rechenstarken Computer und vor allem Zeit:

«Da benötigt man pro Bundesrat doch einige Tage bis Wochen Arbeit.»

Deepfakes seien «eine der wohl verstörendsten und gleichzeitig faszinierendsten Technologien, die das Internet gerade zu bieten hat», heisst es weiter. Dieser Aussage dürften die meisten zustimmen, die den Clip zu «Charmeleon» gesehen haben:

Donnerstag, 18. März – 15:45 Uhr

SRF-Moderator Sandro Brotz reagiert auf Brief des St.Galler Autors Christoph Keller im St.Galler Tagblatt

Arena-Moderator Sandro Brotz hat Post vom St.Galler Autor und Rollstuhlfahrer Christoph Keller erhalten.

Bild: Oscar Alessio/SRF

(pd/gen) Seit September 2020 schreibt der St.Galler Autor Christoph Keller exklusiv für diese Zeitung einen Blog mit dem Titel «Wir wollen da raus! Schreiben aus der Exklusion». Monatlich veröffentlicht er einen offenen Brief an eine Schweizer Persönlichkeit und teilt mit ihr Beobachtungen aus seinem Leben mit einer fortschreitenden Muskelkrankheit. Damit öffnet der Schriftsteller und Rollstuhlfahrer ihnen die Augen für Diskriminierungen, unter denen Menschen mit Behinderung leiden.



Autor Christoph Keller.

Bild: Tobias Garcia

Heute hat Christoph Keller an Sandro Brotz, den Moderator der «SRF-Arena» geschrieben. Darin schlägt er ihm vor, in seine Sendung regelmässig Gäste mit Behinderung einzuladen. Ausserdem regt er an, die Diskriminierung von behinderten Menschen zum Thema von einer oder gar mehrerer Sendungen zu machen. Sandro Brotz hat bereits auf Twitter auf Kellers Brief regiert. Er verspricht, mit dem Autor Kontakt aufzunehmen.



Donnerstag, 18. März – 14:48 Uhr

Die St.Galler Irish-Folk-Band Saint City Orchestra organisiert Konzerte in leeren Bars

Damals war Publikum noch erlaubt: Das Saint City Orchestra beim Auftritt am Summerdays-Festival 2019 in Arbon. Bild: PD/Roger Oberholzer

(pd/rbe) Die Bars und Pubs bleiben vorläufig geschlossen. Nun kündigt das St.Galler Saint City Orchestra aber eine «Empty Pub Tour» an. Ab dem 28. März zeigt die Irish-Folk-Band gestreamte Konzerte aus verschiedenen Lokalen in St.Gallen und Arbon. «Wir haben uns entschieden, auf Tour zu gehen. Auf Online-Tour, um genau zu sein. Wir stürmen die leeren Bars und entern sie für die geilste Tour der Schweiz!», heisst es in einem Facebook-Post der Band.

Die Band spielt dabei an jedem Ort mit anderen Gastmusikern zusammen. Zum Auftakt am 28. März in der Süd-Bar ist der Appenzeller Sänger Marius Bear vor Ort. Weitere Gäste sind We Are Ava, Backwood, Kevin Staffa, Marius von der Jagdkapelle, Roger O'Dubler, Velvet Two Stripes und Tüchel.

Donnerstag, 18. März – 10:51 Uhr

Weiteres Geisterkonzert der Bachstiftung St. Gallen aus der Olmahalle

Noch immer nur für Kamersa und Mikrofone: Die Bachstiftung St. Gallen setzt ihre Gesamtaufführung der Kantaten fort – derzeit als Livestream aus der Olmahalle.

Bild: Arthur Gamsa

(pd/bk.) Ein Werk aus jungen Jahren Johann Sebastian Bachs steht am Freitag, 19. März auf dem Programm der Bachstiftung – pandemiebedingt wird der Zyklus derzeit aus der Olmahalle 2.0 gestreamt. Die Kantate «O heilges Geist- und Wasserbad» BWV 165 wurde vermutlich 1715 erstmals in der Weimarer Schlosskapelle «Weg zur Himmelsburg» aufgeführt und bringt im Text pfingstliches Kolorit mit Gedanken der Taufheiligung, Sündennatur, Jesusminne und Todesüberwindung zusammen.

Dabei benötigt Bach nur ein vom Streichorchester begleitetes Solistenquartett und entfaltet doch in dichten Miniaturen ein Welt- und Menschenbild, das die ganze Frische, Leichtfüssigkeit und Eindringlichkeit seines Weimarer «Kantatenfrühlings» ausstrahlt. Vokalsolisten sind Marie Luise Werneburg (Sopran), Elvira Bill (Alt), Colin Balzer (Tenor) und Dominik Wörner (Bass); die musikalische Leitung hat Rudolf Lutz, die Reflexion übernimmt die in St. Gallen geborene katholische Theologin Helen Schüngel-Straumann.

Ein personalisierter Zugang zum kostenlosen Livestream ist über das Sekretariat der Bachstiftung erhältlich; auf der Website gibt es zudem das Abendprogramm und das Blatt mit Notenbeispielen («Lutzogramm») zum Download.

Werkeinführung 17.30 Uhr, Konzert 19 Uhr. Anmeldung an info@bachstiftung.ch oder telefonisch unter +41 71 242 16 61. Das Live-Streaming ist kostenlos. Wer das Angebot finanziell unterstützen möchte, kann freiwillig ein «virtuelles Ticket» lösen.

Mittwoch, 17. März – 17:06 Uhr

Thurgauer Autorin Patricia Büttiker liest bei den «Schweizer Debüts» live aus dem Literaturhaus Zürich

Die gebürtige Frauenfelder Autorin Patricia Büttiker. Bild: Carl Leyl

Lesen aus ihren Debütromanen: Patricia Büttiker, Annina Haab und Ilia Vasella Bild: Youtube

In ihrem Debütroman «Nacht ohne Ufer» behandelt die Autorin die Themen Abschied, Umbrüche und Neuanfänge. Bild: PD

(pd/vpr) Als einzige Nicht-Zürcherin liest die Thurgauer Autorin Patricia Büttiker bei der Online-Lesung «Schweizer Debüts» des Literaturhauses Zürich aus ihrem Roman «Nacht ohne Ufer».

Zusammen mit den Autorinnen Annina Haab und Ilia Vasella wird die 53-Jährige ihren Erstlingsroman vorstellen. Gesa Schneider und Isabelle Vonlanthen moderieren das Gespräch der drei Autorinnen, die sich auch über gemeinsame (und unterschiedliche) Schreiberfahrungen austauschen.

Die Lesung wird live am 22. März live ab 19:30 gestreamt. Tickets sind prinzipiell kostenlos, die gebuchten Tickets können aber auch online zu einem frei wählbaren Betrag gekauft werden.

Mittwoch, 17. März – 15:15 Uhr

Skulpturenausstellung «Bad Ragartz» 2021 findet statt

Der Italiener Bruno Walpoth ist einer der 83 ausstellenden Künstler, hier sein Werk «Pierre». Bild: PD

«Weltaunschauungsmodell» wird der Beitrag des deutschen Künstlers Ottmar Hörl auf der Skulpturenausstellung sein. Bild: PD

«Water II» von der Unterthurgauer Künstlerin Veronika Dierauer. Bild: PD

(pd/vpr) Vom 8. Mai bis 31. Oktober 2021 findet in Bad Ragaz und in Valens die Skulpturenausstellung «Bad Ragartz» statt. 26'000 Tonnen Kunst von 83 Künstlern aus 16 Ländern werden in der 8. Schweizerischen Triennale der Skulptur unter freiem Himmel vertreten sein.

Der Eintritt für die Freiluftausstellung ist kostenlos.

Der Kurort Bad Ragaz sowie Valens im Taminatal werden in dieser Zeit zu einer Landschaft voller Skulpturen. Ergänzend findet im Alten Bad Pfäfers das Festival der Kleinskulpturen statt.

Mittwoch, 17. März – 11:50 Uhr

Abrieb vom Roten Platz als Kunstobjekt

«Stoff»– Kunst mit Abfallprodukt von Künstler Martin Josef Manser.

Martin Josef Manser aus Appenzell-Innerrhoden. Bild: Michel Canonica

(pd/vpr) Aktuell sind im Domzentrum St.Gallen Arbeiten des Appenzeller Künstlers Martin Josef Manser zu sehen. Das Ausgangsmaterial seiner Werke: Der Abrieb des 2019 komplett erneuerten Roten Platzes in der St. Galler Altstadt.

Die Stadtlounge wurde von der St. Galler Künstlerin Pipilotti Rist neu gestaltet. Der rote Bodenbelag musste im Sommer 2020 wegen starken Verschleisses aber generalüberholt und abgeschliffen werden. Der Abrieb ist das Ausgangsmaterial für die Bilder und Gestaltungen der Ausstellung «Viel Rusch - Fil Rusch» die bis in den Sommer in den Räumen am Gallusplatz besucht werden kann.

Mehr Informationen finden Sie auf dem Facebookprofil von «Viel Rusch».

Mittwoch, 17. März – 09:34 Uhr

Bregenzer Theater Kosmos inszeniert Peter Handke-Erzählung

Der österreichische Autor und Nobelpreisträger Peter Handke. Bild:Francois Mori / AP

(pd/vpr) Nach der pandemiebedingten Theaterpause startet das Bregenzer Theater Kosmos die Saison am 20. März mit einem Stück des Literaturnobelpreisträgers Peter Handke.

Handkes Erzählung «Wunschloses Unglück» wird nun durch den Regisseur Augustin Jagg auf die Bühne gebracht.

«Wunschloses Unglück» spielt in einem Dorf im österreichischen Unterkärnten, aus dem Handkes Mutter stammt und greift deren Geschichte vom Dorfleben in Vor-, Kriegs- und Nachkriegszeit auf.

Premiere ist am 20. März um 17 Uhr. Weitere Vorstellungen: 21., 27., 28. März. Die Apriltermine werden zeitnah je nach Verordnungen und Öffnungsmöglichkeiten auf der Homepage des Theaters bekanntgegeben.

Dienstag, 16. März – 17:04 Uhr

10 Jahre Fukushima-Katastrophe: Bericht über den Ausserrhoder Fotoreporter Dominic Nahr im SRF-Kulturplatz

Kriegsfotograf Dominic Nahr aus Appenzell-Ausserrhoden.

Bild: Roland Schmid

Die Stille nach dem Reaktorunglück, eingefangen auf Fotografien von Dominic Nahr. Bild: Dominic Nahr

(pd/vpr) Er war 2011 als einer der ersten vor Ort, einen Tag nach dem Reaktorunglück im japanischen Atomkraftwerk Fukushima: Der Ausserrhoder Fotoreporter Dominic Nahr dokumentierte die Katastrophe auch aus der evakuierten rote Zone, die nur zehn Kilometer vom Atomkraftwerk Fukushima Daiichi entfernt ist.

Fukushima nach der Katastrophe 2011. Bild: Dominic Nahr

Anlässlich des Gedenktages an die nukleare Katastrophe vor zehn Jahren berichtete SRF in der Sendung «Kulturplatz» vom 10. März über den Einsatz des gebürtigen Heideners. Bis 2018 hat der heute 38-Jährige die Menschen und Landschaften vor Ort dokumentiert. Nun nutzt der Fotograf laut SRF die coronabedingt reisefreie Zeit, um seine Fotografien in Buchform zu veröffentlichen.

Dienstag, 16. März – 15:18 Uhr

Das Theater Café Fuerte spielt «Pakete Pakete» openair in Hittisau



In Zeiten von COVID-19 sind die Arbeitsbedingungen von Paketzustellerinnen und Paketzustellern prekärer denn je. Bild: Screenshot Cafefuerte.ch

(pd/vpr) «Ab 25. März spielen wir wieder. Open Air, mit Abstand und dem guten Gefühl endlich wieder gemeinsam einen Abend zu verbringen. Auch wenn er etwas früher beginnt», so meldet sich das Ausserrhoder Theaterensemble «Café Fuerte» auf seiner Homepage den Theaterfreunden zurück.

Das Stück «Pakete Pakete » von Tobias Fend lag seit November auf Eis. Nun stehen die ersten Termine für die ersten Vorführungen im Freien fest: Sie werden vom 25. bis 28. März jeweils um 18 Uhr stattfinden, auf dem

Parkplatz Gasthof Krone in Hittisau.

Das tragikkomische Stück «Pakete, Pakete» lässt Paketzustellerinnen und Paketzusteller zu Protagonisten werden und scheut dabei unbequeme Themen nicht. Es geht um Ausbeutung, erbärmliche Arbeitsbedingungen, unverschämte Kunden und den Bestellwahn in Pandemiezeiten.

Weitere Informationen zum Stück finden Sie hier.

Dienstag, 16. März – 14:37 Uhr

Heute live aus dem Palace St. Gallen: «Carbonschuhgespräch» mit Hans Fässler und Julia Kubik

Hans Fässler von seiner kabarettistischen Seite als Autor des Werks «Nicht ohne meinen Carbonschuh.» Bild: Ralph Streule

Hans Fässler liest aus seinem noch nicht veröffentlichten Buch «Nicht ohne meinen Carbonschuh.» Bild: PD

(pd/vpr) Der Historiker und Politaktivist Hans Fässler liest heute im Rahmen der Diskussionsreihe «Erfreuliche Universität» live im Palace St.Gallen aus seinem kabarettistischen Werk «Nicht ohne meinen Carbonschuh. Eine Toggenburger Passion».

Die Moderation übernimmt die Autorin und diesjährige Förderpreisträgerin der Stadt St. Gallen Julia Kubik.

Das voraussichtlich im Ammann-Verlag verfolgt den Weg des Ausnahmesportlers Simon Ammann aus Unterwasser. In 14 Kapiteln geht es um Spitzensport, Medien, Sponsoren und die zunehmende Tristesse im oberen Toggenburg. Corona-bedingt sind bisher nur zwei Lesungen zustande gekommen: in der Kellerbühne und in der B-Post, beide Veranstaltungen waren ausverkauft, die heutige Lesung aber kann dank Live-Stream ab 20:15 Uhr von unbegrenzt vielen Gäste via Youtube mitverfolgt werden.

«Erfreuliche Universität»: jeden Dienstag ab 20.15 Uhr als Livestream auf dem Palace-YouTube-Kanal.

Dienstag, 16. März – 10:06 Uhr

Ausflug ins Glarnerland mit dem St. Galler Literaturhaus Wyborada

Auf den Spuren eines Justizskandals: das Anna-Göldi-Museum in Glarus. Bild: pd

(pd/bk.) Aufgehoben ist nicht aufgeschoben: Einen nachträglichen Ausflug anlässlich des Internationalen Frauentags bietet das St. Galler Literaturhaus Wyborada am Samstag, 20. März – auf den Spuren von Anna Göldi, hingerichtet 1782. Sie war eine der letzten Frauen, die der Hexerei beschuldigt wurden. Das Urteil rief europaweit Empörung hervor.

Open Air und mit einem Besuch im Anna Göldi Museum in Glarus forscht die Veranstaltung einem nahezu unfassbaren Frauenschicksal und Justizskandal nach. Zu den historischen Stätten und durchs Museum führt der Schriftsteller Walter Hauser, Autor des Buches «Der Justizmord an Anna Göldi», erschienen im Limmat Verlag. An- und Heimreise sind individuell, Treffpunkt ist um 11.30 Uhr vor dem Anna Göldi Museum Glarus, Fabrikstrasse 9.

Verbindliche Anmeldung bis spätestens 18. März per E-Mail an literaturhaus@wyorada.ch. Es können maximal 15 Personen teilnehmen, auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Dienstag, 16. März – 09:40 Uhr

Theater St. Gallen streamt «Lieder im März» aus der Tonhalle

Stéphane Fromageot, Studienleiter am Theater St.Gallen: zusammen mit den Korrepetitorinnen und Korrepetitoren hat er den Klavierpart bei «Lieder im März» übernommen.

(pd/bk.) Bereits die Titel wecken Frühlingsgefühle: «Himmel über dem Dach» – «Frühlingswasser» – «Diamant auf dem Märzschnee» sind die drei Liederabende mit Mitglieder des Musiktheaterensembles überschrieben, die das Theater St. Gallen ab Donnerstag, 18. März, aus der Tonhalle streamt. Begleitet werden die Solistinnen und Solisten von Studienleiter und Kapellmeister Stéphane Fromageot, von Roberto Forno, Roxana Ionescu-Beck und Miho Tanaka am Klavier.



In jedem der knapp einstündigen Programme sind wie in einem Frühlingsstrauss Werke verschiedener Komponisten vereint, zwischen denen sich reizvolle Beziehungen ergeben. So stehen im ersten Liederreigen Der Himmel über dem Dach französische Komponisten und Lyriker im Mittelpunkt: Francis Poulenc, Reynaldo Hahn, Eva Dell'Aqua beispielsweise. Die Texte stammen von Pierre de Ronsard, Paul Verlaine, Paul Valéry – neben der Frühlingslust dürfte da auch die Sehnsucht nach Paris, das Fernweh spürbar werden. Die Streams bleiben jeweils 48 Stunden lang verfügbar.

Donnerstag 18.3., 20 Uhr («Der Himmel über dem Dach», mit Tatjana Schneider, Jennifer Panara, Riccardo Botta, David Maze; Klavier: Stéphane Fromageot, Roberto Forno) –26.3., 20 Uhr («Frühlingswasser»; mit Tatjana Schneider, Nik Kevin Koch, David Maze; Klavier: Stéphane Fromageot, Roberto Forno, Miho Tanaka) – 28.3., 19 Uhr («Diamant auf dem Märzschnee»; mit Jennifer Panara, David Maze, Shea Owens, Sam Taskinen; Klavier: Stéphane Fromageot, Roxana Ionesco-Beck, Roberto Forno).

­