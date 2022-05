10:21 Uhr Montag, 23. MAi

«Tête-à-Tête» in St.Gallen mit dem Schottischen Bestsellerautor Martin Walker

Das Figurentheater St.Gallen und Bücher Lüthy St. Gallen laden am Mittwoch, 25. Mai, zur Präsentation des neusten Romans von Martin Walker in die Klubschule Migros in St.Gallen ein. Der schottische Bestsellerautor wird um 19.30 Uhr das Buch «Tête-à-Tête» vorstellen. Der Krimiroman erschien Ende April im Diogenes Verlag. Er reiht sich in die dreizehn vorangehenden Kriminalromane von Walker, in welchen der Dorfpolizist Benoît Courrèges – besser bekannt als Bruno – in der fiktiven südfranzösischen Kleinstadt Saint-Denis ermittelt.

Martin Walker (75) lebt in Washington und im Périgord und war 25 Jahre lang als Journalist bei der britischen Tageszeitung «The Guardian» tätig. Bild:PD

In «Tête-à-Tête» wickelt Bruno einen alten Mordfall wieder auf, bei dem die Leiche nie identifiziert werden konnte. Bei einem Besuch im Prähistorischen Museum in Les Eyzies sieht Bruno, dass sich aus Knochenfunden rekonstruieren lässt, wie ein Mensch zu Lebzeiten aussah. Er schlägt vor, dieses Verfahren auch bei dem ungelösten Mordfall zu versuchen. Damit beginnt die Suche nach dem Mörder.

Walkers Bruno-Krimis wurden bereits in 18 Sprachen übersetzt. Am Mittwoch wird seine Lesung vom freischaffenden Schauspieler Nikolaus Schmid moderiert. Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, ist eine Platzreservation via Website des Figurentheaters St.Gallen erforderlich. (pd/aye)

Mehr Informationen unter www.figurentheater-sg.ch.