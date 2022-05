15:18 Uhr Mittwoch, 11. Mai

Usama Al Shamani und Zsuzsanna Gahse eröffnen das Frauenfelder Bücherfest

Am Donnerstag, 19. Mai, sind der Autor Usama Al Shamani und die Autorin Zsuzsanna Gahse zu Gast im Frauenfelder Bücherladen Marianne Sax. Sie werden mit einer Lesung und eines anschliessenden Gesprächs unter dem Titel «Bleib doch, komm wieder» das Frauenfelder Bücherfest eröffnen. Dies, weil die beiden mit ihrer Herkunft und Geisteswelt die Kantosgrenzen sprengen würden, heisst es Seitens der Organisatoren, der Frauenfelder Lesegesellschaft.

Usama Al Shamani brachte 2020 sein zweites Buch «Im Fallen lernt die Feder fliegen» heraus. Bild: Andrea Stalder

Usama Al Shamani wurde 1971 in Bagdad geboren und lebt seit vielen Jahren in Frauenfeld. Neben deinem Werk als Schriftsteller, ist er auch in den Medien regelmässig präsent durch seine Arbeit in der Kritikerrunde des SRF-Literaturclubs. Zsuzsanna Gahse kam 1946 in Budapest zur Welt und lebt in Müllheim. Sie erhielt 2019 den Grand Prix Literatur des Bundesamtes für Kultur.

Zsuzsanna Gahse erhielt für ihren Debüt-Roman «Zero» 1983 den Aspekte-Literaturpreis. Bild: PD

Das Festival findet vom 19. bis 22. Mai in der Kantonshauptstadt statt. Thurgauer Autoren, Illustratorinnen, Slam Poeten und Musikerinnen lesen, spielen und diskutieren an diesen Tagen an verschiedenen Standorten in Frauenfeld. (pd/aye)

Das Programm und weitere Informationen sind unter www.buecherfest.ch zu finden.