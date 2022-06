11:56 Uhr Freitag, 20. Mai

Auffahrtskonzerte in der Klosterkirche Münsterlingen

Die Stiftung für Konzerte in der Klosterkirche Münsterlingen lädt zu einem vollen Auffahrtsprogramm ein. Bild: Andrea Stalder

Die Klosterkirche Münsterlingen hat für die kommenden Auffahrtstage einige klassische Konzerte geplant. Am Mittwoch, 25. Mai, tritt etwa das Vokalensemble Cantus Cölln in seiner Abschiedstournée unter der Leitung von Konrad Junghänel auf. Ab 19.30 Uhr singen sie die sechs Motteten von Johann Sebastian Bach. Am Donnerstag, 26. Mai, spielt der Cellist Jean-Guihen Queyras um 15 Uhr, 17 Uhr und 19 Uhr ausserdem Bachs sechs Cellosuiten.

An demselben Tag um 11 Uhr und am Freitag, 27. Mai, um 19.30 Uhr bietet dann das Ensemble Spark - Die klassische Band ein bunt gemischtes Programm, während der bekannte Schweizer Bariton Manuel Walser mit dem Jonathan Ware Lieder von Franz Schubert zum Thema «Natur», dem diesjährigen Generalthema des Bodenseefestivals, darbieten wird. Die Stiftung für Konzerte in der Klosterkirche Münsterlingen veranstaltet die Konzerte bei freiem Eintritt mit Kollekte. Platzreservationen sind via Mail an info@hochuli-konzert.ch möglich. (pd/aye)