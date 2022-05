Gedichte zu E-Bass im Frauenfelder Orell Füssli

14:12 Uhr Montag, 2. Mai

Am Mittwoch beginnt der Vorverkauf zum Tägerwiler OpenAir «Krach am Bach»

Mit dem OpenAir «Krach am Bach» startet nach zwei langen Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder die Festivalsaison. Am 10. und 11. Juni bietet das kleine Festival Live-Musik, Essen und Drinks am Ufer des Seerheins in der Badi Tägerwilen. In diesem Jahr steht die Bühne, die regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Möglichkeit bietet, vor einem grösseren Publikum zu spielen, erstmals direkt am Wasser.

So sah es am «Krach am Bach» 2018 aus. In diesem Jahr wird die Bühne noch nächer am Wasser sein, als in den Jahren davor. Bild:

Rudi Eiermann v/o Pascha

Der Ticketvorverkauf findet diesen Mittwoch, 4. Mai, auf www.krachambach.ch oder in den Raiffeisenfilialen in Tägerwilen, Kreuzlingen, Ermatingen, Siegershausen und Hefenhausen statt. Das «Krach am Bach» wird am Freitagabend eröffnet bei freiem Eintritt von der Solokünstlerin Helen Ribi aus Triboltingen mit ihren Electroklängen eröffnet.

Am Samstag spielen dann die beiden Kreuzlinger Brüder von Gallery of Noise, die Kreuzlinger Funk-Band domesticfuel, die Thuner Band Stay Illusion mit alternativ Rock, 80er-Sounds von Alex Nauva, Rap aus St. Gallen mit Janus Christus und Dubstep des Aargauer Trios Moonshaped. (pd/aye)

Mehr Informationen unter www.krachambach.ch