Forum Würth Rorschach und Arenenberg gemeinsam für Gärten

Das Stradivari Quartett im Kloster Fischingen

Die Cellistin Maja Weber rief 2007 das «Stradivari Quartett» ins Leben, dessen Mitglieder bis 2019 allesamt auf Instrumenten des gleichnamigen legendären Geigenbauers spielten. Bild: Zvg/ Marco Borggreve

Am Donnerstag, 12. Mai, tritt im Kloster Fischingen das Stradivari Quartett von Maja Weber auf. Lisa Schatzman an der Violine, Lech Antonio Uszynski an der Viola, Maja Weber am Violoncello und Benjamin Engeli am Klavier spielen in der Bibliothek des Klosters im Rahmen der Konzertreihe «Klangwelle Ostschweiz». Eröffnet wird der Abend vom CH-Media Kulturredaktor Christian Berzins.

Die «Klangwellen», ein Konzertformat des Stradivari Quartetts, widmen sich in dieser Saison ganz dem Werk des Komponisten Johannes Brahms. Konzerte finden in fünf Regionen der Schweiz statt: Zürichsee, Rhein, Aare, Ostschweiz, Innerschweiz. Nach dem Konzert offeriert das Kloster Fischingen einen Apéro, bei dem die Musizierenden mit ihrem Publikum in Kontakt kommen können. (pd/aye)