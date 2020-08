OSTSCHWEIZER KULTUR-TICKER: Der St.Galler Autor Christoph Keller bei Deutschlandfunk Kultur +++ Werkbeitragsempfänger des Kantons St.Gallen 2020 im Bild +++ Andreas Neeser stellt im Literaturhaus Thurgau zwei Bücher vor

Die Ostschweizer Kulturszene ist lebendig und vielfältig. In unserem Kultur-Ticker informieren wir sie laufend über Neuigkeiten von Kunstschaffenden und Kulturbetrieben aus der Ostschweiz. Aktualisiert 25.08.2020, 17.32 Uhr

Dienstag, 25. August – 16:44 Uhr

Der St.Galler Autor Christoph Keller bei Deutschlandfunk Kultur

Der Autor Christoph Kellerin seinem Garten in St.Gallen.

Benjamin Manser

(pd/gen) Der St.Galler Autor Christoph Keller beschreibt in seinem eben erst erschienen Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» was heisst es, im Rollstuhl zu sitzen und nicht nur behindert zu sein, sondern auch behindert zu werden durch defekte Trottoirs, entwürdigende Prozeduren, um in ein Flugzeug zu gelangen oder entmündigende Reaktionen beim Einkaufen, im Museum, im Restaurant.



Bei Deutschlandfunk Kultur erzählt Keller, der wie seine zwei Brüder unter spinaler Muskelatrophie, einer erblich bedingten unheilbaren Muskelerkrankung leidet, aus seinem Leben. Der Arzt, der ihm die Diagnose mitteilte, habe zu ihm gesagt: «Das Beste sei eh, ich würde nur im Bett bleiben und versuchen, nicht rauszufallen.»

Mit 25 Jahren bekommt der Autor seinen ersten Rollstuhl und erfährt immer härter, wie sehr die Menschen um ihn herum auf seine Behinderung reagieren. Besonders zu schaffen gemacht habe ihm die Reaktion seines Vaters. Er habe gesagt:

«Einer wie ich hat keine Krüppel als Söhne. Meine Söhne sind gesund.»

Diese einschneidenden Erfahrungen beschreibt Christoph Keller auch in seinem Roman «Der beste Tänzer».



Den Begriff «Krüppel» habe er bewusst gewählt: «Ich nehme dieses Wort ‹Krüppel› und eigne es mir an. Und dann könnt ihr es nicht mehr als Waffe gegen mich einsetzen, weil die Waffe habe ich euch aus der Hand genommen, habe sie entschärft und zur Symbolik des Stolzes gemacht. Und damit ist es ein Schutzschild.»

Dienstag, 25. August – 15:41 Uhr

Die Werkbeitragsempfänger des Kantons St.Gallen 2020 im Bild

Bildlegende von links: Regierungsrätin Laura Bucher, Livia Rita Heim, Lionel Umbricht, Tine Edel, Basil Kehl, Bianca Barandun, Céline Arnould, Andrea Vogel, Hildegard Keller, Frédéric Zwicker, Nathan Federer, Rita Kappenthuler, Nelly Bütikofer, Thomas Marbacher, Sebastian Marbacher, Raphael Loher, Kilian Rüthemann, Ramon Landolt, Matthias Fässler

Patrick Froidevaux

(pd/gen) Am Montag, 24. August 2020, erhielten Kunstschaffende 14 Werkbeiträge und zwei dreimonatige Atelieraufenthalte in Rom. Die Übergabe fand im Raum für Literatur in der Hauptpost St.Gallen statt und erfolgt zum ersten Mal durch die Vorsteherin des Departements des Innern, Regierungsrätin Laura Bucher.

Angewandte Kunst/Design: Céline Arnould, Schmerikon; Lionel Umbricht, St.Gallen



Bildende Kunst: Bianca Barandun, Gossau; Rita Kappenthuler, Abtwil, und Nathan Federer, St.Gallen; Kilian Rüthemann, Basel; Andrea Vogel, St.Gallen

Geschichte und Gedächtnis: Matthias Fässler, St.Gallen

Literatur: Hildegard Keller, Zürich; Frédéric Zwicker, Rapperswil

Musik: Basil Kehl, St.Gallen; Ramon Landolt, Zürich; Raphael Loher, Luzern

Theater/Tanz: Nelly Bütikofer, Rapperswil-Jona; Livia Rita Heim, Neu St.Johann

Rom: Sebastian und Thomas Marbacher, Zürich und St.Gallen; Tine Edel, St.Gallen

Dienstag, 25. August – 09:50 Uhr

Andreas Neeser stellt im Literaturhaus Thurgau zwei Bücher vor

Andreas Neeser, Autor, Suhr AG, 29. April 2020. Alex Spichale / KUL

(pd/gen) Andreas Neese präsentiert am Donnerstag, 27. August, um 19.30 im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben gleich zwei Bücher: «Wie wir gehen», einen berührenden Familienroman, und «Alpefisch» seinen ersten Mundartroman. Eine Frau auf den Spuren ihrer Vorfahren und ein junger Mann auf jener nach einer verlorenen Liebe. Moderiert wird die Lesung vom Leiter des Literaturhauses Thurgau, Gallus Frei-Tomic.



Andreas Neeser erzählt in «Wie wir gehen» die Geschichte von Johannes. Mona möchte ihrem kranken Vater Johannes näherkommen. Doch die Leere zwischen ihnen macht sie einander fremd. Daher bittet sie ihn, seine Geschichte auf ein Diktiergerät zu sprechen. Monas Vater hat Krebs. Die Nähe zu ihrem Vater blieb ihr ein Leben lang verwehrt und es gelingt ihr auch jetzt nicht, sie herzustellen. Was zwischen Mona und ihrem Vater steht, sind all die Geschichten davor, das Gift in den Generationen und die Unfähigkeit, Worte dafür zu finden.

Fast zeitgleich erscheint Andreas Neeser erster Mundartroman «»Alpefisch. Nach mehreren Sammlungen mit Kurzprosa ist es sein erster buchfüllender Mundartroman, der wieder bei Zytglogge erscheint. Eine junge Frau, Jus-Studentin, ein junger Mann, Heilpädagoge. Sie lieben sich. Sie brauchen sich. Aber weil Liebe Nähe ist, bricht in dieser Nähe bei beiden das auf, wovor sie sich lieber verschliessen würden, beginnt aus Liebe Kampf zu werden, an dem beide zu zerbrechen drohen. Andreas Neeser leuchtet aus, was sonst nur Schatten wirft.

Montag, 24.August – 20:01 Uhr

Kino Roxy Romanshorn startet Programm nach Sommerpause

Im Kino Roxy Romanshorn werden die Zuschauer mit Abstand platziert, wie hier an der ersten Vorstellung nach dem Lockdown.

Reto Martin

(pd/miz) Am Sonntag geht's los: Das Kino Roxy Romanshorn beendet die Sommerpause. Diesmal nicht mit einem Kinofilm, sondern mit der Aufzeichnung der Gesprächssendung «Persönlich» von Radio SRF 1. Zu Gast bei Dani Fohrler sind Barbara Camenzind und Roland Grossenbacher. Der Anlass könne nur auf Anmeldung besucht werden, und es gelte eine Maskenpflicht, schreiben die Kinomacherinnen. Die Gäste: Roland Grossenbacher hat schon als Teenager begonnen alles zu sammeln, was die Rock- und Popwelt hergibt. Vor ein paar Jahren erfüllte er sich seinen Lebenstraum: Die Eröffnung seines Rock- und Pop Museums in Niederbüren. Barbara Camenzind, in Rorschach und im Appenzellerland aufgewachsen, hat als junge Frau ihren Job als Lehrerin an den Nagel gehängt und wurde Opernsängerin, Autorin, Komponistin und Reitlehrerin. Heute ist sie wieder zurück in ihrem ursprünglichen Beruf als Primarlehrerin, heisst es in der Ankündigung.

Am Dienstag, 1.September, startet dann das eigentliche Kinoprogramm. Das Kino Roxy hat ein Schutzkonzept erarbeitet: So bleiben die Plätze neben Einzelbesuchern oder Gästegruppen frei, auf eine Pause wird verzichtet, an der Bar (bei der man sich vor Vorstellungsbeginn verpflegen kann) wird auf Sitzgelegenheiten verzichtet, um Ansammlungen zu vermeiden. Wegen Contact Tracing werden die Daten der Zuschauerinnen und Zuschauer erfasst.

Montag, 24. August – 19:44 Uhr

Jazz & Groove Festival im vorarlbergischen Bludenz

(pd/miz) Nach einem vielfältigen Kultursommer lässt nun das Jazz & Groove Festival in der Remise Bludenz von Donnerstag, 27.8., bis Samstag, 29.8., den Groove hochleben. Unter Einhaltung der aktuellen COVID-19-Bestimmungen präsentiert das von den Bludenzer Musikern Cenk Dogan und Lukas Morre kuratierte Jazz & Groove Festival auch heuer wieder hochkarätige Formationen, heisst es in einer Mitteilung.

Bei gutem Wetter findet das Jazz & Groove Festival wieder open air statt wie hier bei der Ausgabe 2019. Dietmar Mathis

Für jeden Geschmack sei etwas dabei: Von lokalen top Acts wie Stereo Ida und Stompin‘ Howie & The Voodoo Train am Donnerstagabend, über die Tiroler Bluesband Saltbrennt oder den dreifachen Amadeus-Award-Gewinner Norbert Schneider & Band am Freitagabend, bis hin zur lokalen Power-Formation The Friday Night Cadillac Club und dem Jazzorchester Vorarlberg feat. Aja am Samstagabend. Bei Schönwetter findet das Jazz & Groove Festival am Remise-Vorplatz, bei Regenwetter im Remise-Saal statt. Ticketinfos unter www.remise-bludenz.at.

Montag, 24.August – 11:42 Uhr

St.Galler Kulturschaffende werden ausgezeichnet

Die Künstlerin Andrea Vogel hat eben erst das Sommeratelier «Es brennt mir unter den Nägeln» im Shed im Eisenwerk Frauenfeld eröffnet, jetzt wird sie mit einem Werkbeitrag ausgezeichnet. Andrea Stalder

(pd/miz) Heute Abend erhalten St.Galler Kunstschaffende 14 Werkbeiträge und zwei dreimonatige Atelieraufenthalte in Rom. Die Übergabe findet um 18.15 Uhr im Raum für Literatur in der Hauptpost St.Gallen statt und erfolgt zum ersten Mal durch die Vorsteherin des Departements des Innern, Regierungsrätin Laura Bucher.

Bei der jährlichen Vergabe zeige sich immer wieder, wie vielfältig, innovativ und qualitativ hochstehend das kulturelle Schaffen im und aus dem Kanton St.Gallen sei, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Die Unterstützung gebe die nötige Zeit, Ideen, Vorhaben und Werke auszuarbeiten und die künstlerische Tätigkeit weiterzuentwickeln. Alle Eingaben seien durch Persönlichkeiten aus den spartenbezogenen Fachjurys, teils selbst Kunstschaffende, teils Vermittelnde oder andere Fachpersonen, begutachtet und in intensiven Sitzungen besprochen worden.

Mit einem Werkbeitrag werden ausgezeichnet:

Angewandte Kunst/Design: Céline Arnould, Schmerikon; Lionel Umbricht, St.Gallen Bildende Kunst: Bianca Barandun, Gossau; Rita Kappenthuler, Abtwil, und Nathan Federer, St.Gallen; Kilian Rüthemann, Basel; Andrea Vogel, St.Gallen Geschichte und Gedächtnis: Matthias Fässler, St.Gallen Literatur: Hildegard Keller, Zürich; Frédéric Zwicker, Rapperswil Musik: Basil Kehl, St.Gallen; Ramon Landolt, Zürich; Raphael Loher, Luzern Theater/Tanz: Nelly Bütikofer, Rapperswil-Jona; Livia Rita Heim, Neu St.Johann

Je einen dreimonatigen Aufenthalt ab Dezember 2020 in der Atelierwohnung in Rom erhalten Sebastian und Thomas Marbacher, Zürich und St.Gallen, und direkt danach Tine Edel aus St.Gallen

Montag, 24.August – 11:15 Uhr

Konzert des St.Galler Komponisten Charles Uzor wird vom Schweizer Radio aufgezeichnet

Der St.Galler Komponist Charles Uzor. Michel Canonica

(pd/miz) Der St.Galler Komponist Charles Uzor hat mit «Mothertongue» die Tiefen der Muttersprache musikalisch ausgelotet. Seine Komposition für Mezzosopran, Ensemble und Tonband, im November 2019 in St.Gallen uraufgeführt, wird nun am am 4. September um 20 Uhr in der Dampfzentrale Bern (im Rahmen des Musikfestival Bern) und am 6. September um 19 Uhr im Theater am Gleis Winterthur aufgeführt. In Winterthur stehen zudem Uzors «Go. Ballet Imaginaire für Septett» und «8’46’’ George Floyd in memoriam» auf dem Programm. Das Konzert in der Dampfzentrale Bern wird vom Schweizer Radio SRF2 aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.

Tagblatt-Rezensentin Bettina Kugler schrieb nach der Uraufführung von Uzors «Mothertongue» in der Tonhalle St.Gallen im November 2019: «Vielstimmig und mit packender Stringenz ergründet das Werk die Tiefen der Muttersprache, einer ursprünglichen Ausdrucksform vor jeder Entfremdung.» Expressiver Gesang (Isabel Pfefferkorn) und knapp dosierter Wohlklang würden sich mit Rauschen, flackernden, unruhig anschwellenden Klängen vom Band mischen.