12:43 Uhr Freitag, 27. Mai

Anmeldephase für Wettbewerb für Nachwuchsbands startet: Nächste Runde für «BandxOst»

Der wichtigste Wettbewerb für Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein geht in die nächste Runde. Ab Samstag, 10 Uhr, ist das Anmeldeformular für die Auflage 2022 von «BandxOst» im Internet aufgeschaltet. Dort gibt’s auch Detailinfos zur Teilnahme. Anmeldeschluss ist am 4. September.

Die Ostschweizer Band Corpus Delicti am Finale von «BandxOst» in St.Gallen 2020. Bild: Ralph Ribi

Der Förderwettbewerb «BandXOst» soll dem Nachwuchs aus allen Stilrichtungen ermöglichen, Bühnenerfahrung in professioneller Umgebung zu sammeln und dabei tolle Preise zu gewinnen. Teilnahmeberechtigt sind Bands sowie Musikerinnen und Musiker aus der Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Bedingung ist, dass der maximale Altersdurchschnitt von 24 Jahren pro Act nicht überschritten ist.

Auch in diesem Jahr finden im Rahmen des Wettbewerbs neun Vorausscheidungen und das Final in St.Gallen statt. Der Startschuss zu den regionalen Ausscheidungen fällt am 24. September in Herisau. Danach geht’s nach Chur (1.10.), nach Buchs SG (8.10.), Frauenfeld (15.10.), Amriswil und Vaduz (22.10.), Rapperswil-Jona (29.10.) und Will (5.11.).

Das Final von «BandxOst» findet auch in diesem Jahr in der St.Galler Grabenhalle statt. Dies am 26. November. Vorausscheidungen wie Final werden in Form von Konzerten mit Liveauftritten und vor Publikum durchgeführt. In der Qualifikationsrunde können Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Veranstaltungsort selber wählen. Gespielt werden muss pro Act 15 Minuten und mindestens drei Songs. (pd/vre)