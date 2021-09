Theater St.Gallen Zwischen Religiosität und ehelicher Aufopferung: Grammy-Gewinnerin Missy Mazzoli bringt mit «Breaking the Waves» eine verstörende Geschichte auf die Opernbühne Im Theaterprovisorium St.Gallen feiert die Oper «Breaking the Waves» der amerikanischen Komponistin und Grammy-Gewinnerin Missy Mazzoli am Samstag Premiere. Die Tragödie um die junge Bess spielt im rauen Norden Schottlands. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Komponistin Präsenz markieren: Die US-Amerikanerin Missy Mazzoli weilt für die Opernaufführung von «Breaking the Waves» eine Woche in St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Vor einer englischen Telefonzelle steht die junge Bess im weissen Kleid: «Sein Name ist Jan», singt sie – in einer Tonsprache, so farbig und mannigfaltig, dass einem Zeit- und Ortsgefühl abhandenkommt und man sich flugs auf der schottischen Isle of Skye wiederfindet.

Hochzeitsvorbereitungen werden getroffen, ein Männerchor tut seine Meinung kund, aus der Telefonkabine wird Richterpult und Altar. Die Musik erinnert bisweilen an Gian Carlo Menotti oder Benjamin Britten, dann mischen sich plötzlich elektronische Sounds zu den akustischen Klängen. Die klimpernde Harfe wird vom knirschenden E-Gitarren-Akkord abgelöst, brummende Hubschrauberrotoren gehen in glissandierende Posaunenklänge über. Im «Um!Bau», dem Theaterprovisorium in St.Gallen, wird derzeit für die Opernadaption des Spielfilms «Breaking the Waves» geprobt, die am Samstag, 18. September, ihre Premiere feiert.

Als Komponistin sichtbar sein

Für die Endprobenwoche ist die Komponistin Missy Mazzoli aus New York in die Schweiz geflogen. «Ich bin schon seit 24 Stunden wach», sagt sie, als sie das Theaterprovisorium betritt. Wenn es möglich sei, wolle sie bei einigen Proben dabei sein, wenn ihre Musik auf dem Programm steht. Es sei wichtig, sichtbar zu sein, gerade als junge weibliche Komponistin.

Die 40-Jährige zieht an einem Strang mit dem neuen Operndirektor Jan Henric Bogen: Seine erste Opernsaison steht unter dem Motto «Herstory», übersetzt: «ihre Geschichte». Es geht darum, Frauen zu zeigen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter dem Dirigierpult, der Partitur und der Inszenierung. «Wir müssen unsere Seh- und Hörerfahrungen in der Oper erweitern», sagt Bogen nachdrücklich. Es sei eine grosse Chance, mit einer «lebendigen Komponistin» wie Missy Mazzoli zu arbeiten.

Operndirektor Jan Henric Bogen stellt die Komponistin Missy Mazzoli vor der Probe vor. Bild: Donato Caspari

Heimkommen in der Oper

Lebendig, und vor allem höchst professionell ist Missy Mazzoli, wenn sie von ihrer Arbeit an «Breaking the Waves» spricht und ihrem anfänglichen Zögern, was die Stoffauswahl betrifft. Der kanadische Librettist Royce Vavrek machte sie auf den Spielfilm von Lars von Trier aus dem Jahr 1996 aufmerksam: «Ich war mir anfangs nicht sicher, ob wir diesem grossartigen Film das Wasser reichen können», erzählt Mazzoli. Aber wo, wenn nicht in der Oper, sei der Platz für gewaltige Ideen?

Nach diversen Kammermusik- und Orchesterstücken ist «Breaking the Waves» ist das dritte Werk in der Königsdisziplin Oper, das Mazzoli komponiert hat: «Die Oper fühlt sich an wie Heimkommen», sagt sie. Es sei auch der richtige Ort, um komplexe Themen zu behandeln, da man in Musik, Gesang, Szenerie und Schauspiel quasi parallele Dialoge führen könne.

Die verstörende Geschichte von «Breaking the Waves» beginnt mit der jungen Frau Bess, die in einer calvinistischen Gemeinde an der Küste Schottlands lebt: Entgegen der Tradition heiratet sie den Arbeiter Jan Nyman, den kurz nach der Eheschliessung auf einer Bohrinsel ein tragischer Unfall ereilt, der ihn fast vollständig lähmt. Dann beginnt der Kampf um Loyalität, Schuld und Aufopferung: Weil Jan nicht fähig ist, seine Frau sexuell zu beglücken, fordert er von ihr, mit anderen Männern zu schlafen und ihm davon zu berichten. Bess kommt den Bitten nach, da sie meint, Jan damit zu heilen. Von ihrer religiösen Gesellschaft erfährt sie Gegenwind und Verurteilung, ihr Arzt erklärt sie für psychisch krank.

Die Arie «His Name is Jan» aus «Breaking the Waves» bei der Uraufführung in Philadelphia. Video: Youtube

«Bist du Sängerin?» – «Nein, Komponistin!»

«Breaking the Waves» porträtiert eine Antiheldin, die ständig mit allen Meinungen der Gesellschaft konfrontiert wird. Das habe sich für Mazzoli als Frau sehr vertraut angefühlt:

«Bess‘ Mutter, ihr Mann, ihr Gott – alle sagen ihr, was zu tun ist. Die Linie der Akzeptanz ist sehr dünn.»

Trotzdem sehe sie «Breaking the Waves» als ermutigendes Stück. Es sei eine dramatische Übersteigerung davon, was Frauen jeden Tag erleben: Keine Stimme zu haben und es allen recht machen zu müssen.

Komponistin Missy Mazzoli empfindet ihre Oper als ermutigendes Stück. Bild: Donato Caspari

Einen Journalisten habe die Oper einmal sehr wütend gemacht, erzählt Mazzoli: «Er fragte mich ganz aufgebracht: Wie kann eine weibliche Komponistin etwas so Gewaltvolles vertonen? Aber ganz ehrlich – wer sagt, worüber ich als Frau schreiben soll? Das ist frustrierend.»

Und das sei nicht das einzige Vorurteil, dem sie begegne: «Wenn ich in ein Theater komme, fragen mich die Leute oft: ‹Bist du Sängerin?› Ernsthaft, keiner will mich singen hören.» Um der Schieflage der Geschlechter in der klassischen Musik entgegenzuwirken, gründete Mazzoli 2016 mit der kanadischen Musikerin Ellen Reid das «Luna Lab»: ein Förderungs- und Betreuungsprogramm für junge Komponistinnen.