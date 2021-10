In der neuen St.Galler "Zauberflöte" haben Frauen die Hosen an

Opernpremiere Das Weib holt sich die Macht zurück: Das Theater St.Gallen hat eine neue, in Liebesfragen zeitgemässe «Zauberflöte» Mozarts Opernklassiker ist in der aktuellen Fassung am Theater St.Gallen fest in Frauenhand. Unter der transparenten musikalischen Leitung von Katharina Müllner erlaubt sich Regisseurin Guta Rau ein paar Freiheiten in Text und Abfolge und eine comichafte Erzählform – gut für Einsteiger und ein Genuss fürs Ohr. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 24.10.2021, 18.34 Uhr

Beraubt um ihr «Götterdings mit Superkräften», behält die Königin der Nacht (Antonina Vesenina) die Hosen an – und schwört Sarastro Rache. Bilder: Edyta Dufaj

Ihre Superkräfte hat die magische Flöte aus Mozarts spätem Meisterwerk bereits im voraus unter Beweis gestellt. Es braucht dazu kaum einen tapferen Prinzen, der ihr auf dem Weg zu Heldentaten die richtigen Töne entlockt. Die allseits beliebte (von manchen freilich auch als rassistisches, frauenfeindliches und sektiererisches Machwerk bar jeder Logik geschmähte) Oper ist an der Kasse stets ein Erfolgsgarant – auch in schwierigen Zeiten, nach zunächst geschlossenen, dann viel zu leeren Sälen und unter 3G-Auflagen.

Wahrlich, das klinget so herrlich, dass man es kaum mehr glauben mag: Ausverkauft war die Premiere der neuen «Zauberflöte» am Theater St. Gallen im Provisorium am Unteren Brühl, schon lange vor dem Samstagabend. So oft man das Stück auch gehört und gesehen haben mag, es zieht doch zuverlässig in seinen Bann: Sei es mit all den Ohrwürmern und Gassenhauern, der berüchtigten Rache-Arie, den lyrischen Herzschmerznummern.

Statt Verschwiegenheit überwiegt Papagenos Plapperlust

Oder sei es, weil die Neugier lockt, die Frage, was die Regie aus der ohnehin prall gefüllten Rumpelkammer an Effekten und Einfällen in dieser auf Massentauglichkeit gezimmerten «Grossen deutschen Oper» (O-Ton Mozart) hervorzaubern wird. Ob sie es aufnimmt mit vielleicht darin verborgener Weisheit; ob sie es mehr mit freimaurerischer Verschwiegenheit hat, mit Bühnenzauber oder mit witzig-plapperseligem Vogelfängertheater.



Um nun diese Neugier nicht unnötig auf die Folter zu spannen: Regisseurin Guta Rau hegt starke Sympathien für Zugang Drei, aus inhaltlichen und pragmatischen Gründen. Zum einen ist das Provisorium zu klein und zweckmässig für aufwendige Umbauten und Special-Effects. Zum anderen haben in dieser «Zauberflöte» neben Guta Rau drei weitere Frauen künstlerisch die Hosen an.

Sarastros Burg: ein wackliges Konstrukt in Leichtbauweise

Bühnenbildnerin Marlies Pfeifer siedelt das Märchen um den Machtkampf zwischen Mond und Sonne, Königin der Nacht und ihrem Gegenspieler Sarastro, in einem verwinkelten, von M.C. Eschers Zeichnungen inspirierten Treppenlabyrinth an. Herrschaft (aber auch mütterliche Autorität, wie sich in der zur Ouvertüre comicartig angedeuteten Vorgeschichte zeigt) ist hier keine feste Burg, sondern ein ziemlich wackliges Konstrukt in Leichtbauweise.

Im Orchestergraben gibt die junge österreichische Dirigentin Katharina Müllner ein straffes, nicht allzu weihevoll-pathetisches Tempo vor. Kurz und furztrocken verkünden schon die markanten ersten drei Akkorde, dass Sarastros Tage als grosser Diktator und grapschfreudiger Weiberfeind gezählt sind – eine Freiheit, die sich das weibliche Leitungstrio im Umgang mit Emanuel Schikaneders logisch sowieso nicht gänzlich ausgegorenem Libretto gönnt.

Happy End, Teil 1: Papageno (Äneas Humm) bekommt endlich seine Papagena (Libby Sokolowski), die Knaben (Liv-Maleen Nagel, Lorin Rütsche, Tessa Güssow) machen kurz Verschnaufpause.

Und das Finale – das hier nicht mit der arglosen Plauderlust Papagenos herausposaunt werden soll – ist beileibe nicht die einzige kleine Korrektur von Störgeräuschen, die zu Mozarts Zeiten noch nicht so wehtaten im Ohr, auch nicht bei Freigeistern und fortschrittlich Gesinnten. Wie mancher priesterliche Satz aus dem Libretto bei Zeitgenossinnen ankam? Man weiss es nicht; Frauenstimmen waren damals vor allem geschätzt, wenn sie es mit halsbrecherischen Koloraturen aufnehmen konnten.

Vergnügen erwünscht, historische Störgeräusche nicht

Antonina Vesenina als Premieren-Königin der Nacht gelingt das auch 220 Jahre nach Mozarts Tod abgesehen von ein paar Schärfen weitgehend mühelos und energiegeladen. Insgesamt wirkt die aus Frauenoptik kräftig durchgeschüttelte, im zweiten Aufzug auch in der Arienreihenfolge leicht revidierte Fassung leicht und humorvoll. Die Zeichnungen und pointierten Kommentare in Comicmanier (Animation: Dietgard Brandenburg) tragen nicht unwesentlich dazu bei; sie holen junge, opernunerfahrene Zuschauer ab, machen aber auch jenen Spass, die mit Pathos und subtilen Bohrungen in die Psyche nicht allzu viel am Hut haben. Tiefsinn ist nicht beabsichtigt, Vergnügen sehr erwünscht.



Dick aufgetragen wird hingegen in Sarastros Reich. Das Gefolge trägt Mr. Spock-Frisuren und schwere, üppig ausgestellte Mäntel (Kostüme: Claudio Pohle), unter denen Platz ist für den heimlich vorbereiteten Umsturz. Es gilt, gut aufzupassen auf das, was seitlich und hinter durchscheinenden Vorhängen passiert. Ebenso auf die leider nicht immer klar verständlichen Änderungen im Text, besonders, wenn es um Männlein, Weiblein und um Monostatos geht.

Für Vuvu Mpofu als Pamina hält das Orchester kurz den Atem an

Dieser ist kein «Mohr», kein Sklave, sondern Sarastros ungeliebter Sohn: Riccardo Botta singt und spielt ihn als kugelrunden Harlekin mit allen Attributen des Närrischen. Yorck Felix Speers Sarastro regiert mit jovialer Geste, doch rutscht ihm regelmässig die Hand aus. Dann fuchtelt der Möchtegern-Chef des Universums entgeistert oder genervt herum, wird zudringlich. Stimmlich nobel, mit sonorer Tiefe, gibt er den miesen, lächerlichen Potentaten.

Vuvu Mpofu ist eine vielschichtige Pamina. Zum Glück hat sie viel mehr zu bieten als «Stress» mit ihrer Mutter und zeitgemässe Vorstellungen von Liebe: einen wandlungsfähigen, berückend schönen Sopran, für den das Sinfonieorchester St. Gallen an zwei entscheidenden Momenten im Stück die Zeit anzuhalten scheint, ihr Luft verschafft für Verzückung und Betrübnis.



Magische Anziehungskraft verbindet Pamina (Vuvu Mpofu) und Tamino (Pavel Kolgatin) – beide singen farb- und facettenreich.

Als ihrer würdig erweist sich Pavel Kolgatin, ein Tamino im Schottenrock, mit heldisch gefärbtem, aber nicht minder lyrischem Tenor: Er ist ein Prinz, der sich nicht einfach von Papageno an die Wand spielen lässt – was dem jungen Schweizer Bariton Äneas Humm durchaus leicht fällt. Frisch und frei kommt er daher, erntet mit Papagena (Libby Sokolowski) viel Applaus, wie auch die stimmlich edlen, Tamino sehr erfinderisch umgarnenden Damen (Tatjana Schneider, Jennifer Panara, Sara Jo Benoot).

Viel Freude machen die Drei Knaben (in der Premiere: Liv-Maleen Nagel, Lorin Rütsche, Tessa Güssow), deren vokal anspruchsvolle, durchs Stück begleitende Rolle Guta Rau mit kleinen Diskussionen am Rande zusätzlich aufgewertet hat: ein charmanter Wink aus der Gegenwart, gegen den auch ernste, auf Werktreue bedachte Opernfans nichts einzuwenden haben werden. Anhaltender Applaus, für alle Beteiligten.