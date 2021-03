ONLINE-EVENT Wie Schwimmen auf dem Trockenen: Am Literaturfestival «Wortlaut» präsentiert die St.Galler Autorin Maya Olah eine Textwelt unter Wasser «Im Hallenbad» heisst die Textsammlung der 30-jährigen Autorin Maya Olah, die über das letzte Jahr entstand. Ein Prosamix aus Erlebtem, Beobachtetem und auch Vermisstem. Im Rahmen des digitalen St.Galler Literaturfestivals «Wortlaut» liest sie für einen Video-Essay aus dem leeren Volksbad. Viola Priss 24.03.2021, 17.00 Uhr

Die St.Galler Autorin Maya Olah liest im ältesten Hallenbad der Schweiz – dem St.Galler Volksbad. Bild: Benjamin Manser

So wie sie bewegt sich eine, die sich in ihrem Terrain auskennt. Barfuss und leichtfüssig schlendert Nachwuchsautorin Maya Olah, aufgewachsen in St.Gallen, ans Ende der Schwimmhalle des historischen Volksbades in dem sie früher regelmässig ein und aus ging.

Maya Olah war bereits Ende Februar hier, als die Umkleidekabinen verwaist und die Türen des Volksbades der Öffentlichkeit unzugänglich blieben. Nicht zum Schwimmen, sondern zum Erzählen über das Schwimmen und das Faszinosum Hallenbad. Gemeinsam mit zwei Freunden, dem Videokünstler Juan Ferrari und der Grafikerin Pascale Lustenberger, drehte sie hier den Video-Essay zu ihrer Textsammlung «Im Hallenbad».

Für das literarische Eintauchen braucht es keinen Badeanzug – lediglich die Umkleidekabinen erinnern an geschäftiges Treiben in der Schwimmanlage. Bild: Benjamin Manser

Mit der Einladung zum jährlich stattfindenden Literaturfestival «Wortlaut» stand für die Autorin das St.Galler Volksbad als Kulisse zur Lesung fest, auch die kurzfristige Verlegung in den digitalen Raum brachte sie von ihrem Vorhaben nicht ab. Anstelle der Live-Lesung trat eine filmische Textinszenierung, die ab dem 28. März als Stream im Rahmen des digitalen Festivals erlebt werden kann.

Eintauchen in die Vergangenheit

Die Badis sind geschlossen, doch mit den Texten der jungen St.Galler Autorin Maya Olah kann man trotzdem baden gehen. Bild: Benjamin Manser

Mehrmals pro Woche war Maya Olah als 14-jährige Juniorin zum Schwimmtraining im ältesten Bad der Schweiz: «Bis heute gibt mir das Schwimmen die Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen», sagt die Autorin. Sie lebt inzwischen in Zürich, wo sie derzeit das Lehrdiplom für Maturitätsschulen abschliesst. Als die studierte Germanistin sich während des zweiten Lockdowns für einen Schreibaufenthalt nach Paris zurückzog, entstand der Grossteil zu «Im Hallenbad».

Das Gefühl, eine Zwischenwelt zu betreten, beginnt für Maya Olahs Protagonistin beim Öffnen der Tür zum Hallenbad. Mit dem Anlegen der Schwimmbrille gleitet der Leser innerlich im Textfluss mit ein in die «Fischwerdung über Nacht» an die sich die schwimmende Ich-Erzählerin im Becken erinnert. Olah beschreibt hier Traumszenen, während derer «Häute mit kleinen blauen Äderchen zwischen den Fingern» die Träumende in ein Zwischenwesen verwandeln.

Im Schreibfluss

Auch als noch nicht klar war, ob die Badis öffnen oder nicht, stand das St.Galler Volksbad als Kulisse zur Lesung fest. Benjamin Manser

Ihre Texte beschreibt die Autorin als autofiktional, eine Mischung aus «Selbst Erlebtem und Fiktion». Auch 2019 während ihres Atelierstipendiums der Stadt St.Gallen in Berlin, traf man die 30-Jährige, häufig im Schwimmbad an: «Einzigartig bei diesem Sport ist für mich die reine Körperlichkeit, die man in der eigentlich monotonen Tätigkeit des Schwimmens erlebt.» Das monotone Durchpflügen der Bahnen schaffe den Raum für Texte oder Ideen im leer-geschwommenen Kopf.

Geschrieben hat Olah immer «irgendwie», erzählt sie. Ein Ort ihrer Jugend, an dem sie häufig in die Welt der Bücher eintauchte, war die St.Galler Stadtbibliothek, in die ihre Mutter sie früher mitnahm. Damals noch am Marktplatz und damit wenige Schritte vom Volksbad entfernt. Sie erinnert sich auch an Tage, die sie komplett in der Badi mit nur einem Buch in der Badtasche verbrachte.

Das Hallenbad, der Ort der kleinen Alltagsflucht, wartet auf Maya Olah und alle anderen Schwimmbegeisterten. Bild: Benjamin Manser

Dass sie selbst Autorin werden könne, hielt sie lange nicht für möglich. Erst als sie 2016 an den Solothurner Literaturtagen im Opennet den ersten Preis mit der Geschichte «Gestern noch» gewann, siegte auch der Wunsch, professionell zu schreiben. Olah verfolgt ihn seitdem berufs- und studienbegleitend. Mehrere ihrer Texte wurden in Anthologien oder Zeitschriften wie «das Narr» veröffentlicht und in der Reihe «#SRFzämestah» entstand ein Hörspiel. 2019 verbrachte sie sechs Monate in einem Berliner Schreibatelier, gefördert von der Stadt St.Gallen. Ausserdem arbeitet sie aktuell an einem grösseren Textprojekt. Für ihr Hobby, das Schwimmen, habe sie bis heute keinen wirklich guten Ersatz gefunden. Ein Glück aber, gibt es Erinnerungen, Träume, Worte und Geschichten, in die man kopfüber eintauchen kann, immerhin in Gedanken.

Ab Sonntag, 28. März um 11 Uhr kann die Lesung «Im Hallenbad» mit Maya Olah auf wortlaut.ch angesehen werden.

Ein Vorgeschmack auf die «Wortlaut»-Lesung von Maya Olah am 28. März. Video: Benjamin Manser