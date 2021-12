Offener Brief «Wird jemand mit einer Behinderung fester Teil des Ensembles sein?»: Das fragt Autor Christoph Keller den künftigen St.Galler Theaterdirektor Jan Henric Bogen Vor einem Jahr hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute an den designierten Direktor des Theaters St.Gallen Jan Henric Bogen. Christoph Keller 16.12.2021, 12.00 Uhr

An Herrn Jan Henric Bogen

Theater St.Gallen

Unterer Brühl

9000 St.Gallen

St.Gallen, am 16. Dezember 2021

Sehr geehrter Jan Henric Bogen,

auch Sie sprechen die Schlagwörter der Stunde aus: «Der Fokus heisst: Das Theater St.Gallen steht für Diversität, Nachhaltigkeit und Partizipation. Diese Werte sollen sowohl intern wie auch gegen aussen gelebt werden.»

Jan Henric Bogen. Bild: Arthur Gamsa

Erst aber will ich Ihnen zu Ihrer Wahl zum gesamtverantwortlichen Direktor gratulieren. Auch wenn mir, ehrlich gesagt, eine andere, weniger «kurfürstliche» (wie ich irgendwo gelesen habe) Leitungsform lieber gewesen wäre. Sie betonen die «horizontalen Strukturen». Das gefällt mir, klingt es doch zumindest für mich als Rollstuhlfahrer nach «berollbar» und «barrierefrei», und das nicht nur auf der baulichen, sondern auch der personellen Ebene.

Womit wir wieder bei Ihrem Fokus sind. Und bei dem geht es mir hier um die Diversität, genauer: um uns Menschen mit Behinderung, die bei der Diversitätsdiskussion recht systematisch nicht vorkommen. Da Sie Ihr Amt eine Weile noch gar nicht antreten werden, ergreife ich die Gelegenheit, diesen Brief an die nahe Zukunft zu richten. Und weil bald Weihnachten ist, tarne ich als Wunschliste, was sehr berechtigte Forderungen sind.

Also, lieber Herr Bogen, wird Ihr Theater 2023 ein wirklich diverses, inklusives Theater sein?

Laut Bundesamt für Statistik leben in der Schweiz ein stattliches Fünftel mit einer Behinderung. Wird sich dieser erstaunlich hohe Anteil in Ihrem Theater bei den Angestellten hinter den Kulissen und im Ensemble bemerkbar machen? Wird jemand mit einer Behinderung fester Teil des Ensembles sein? Es gibt erste Beispiele: So ist Lucy Wilke, Zerebralparese, fester Teil des Ensembles der Münchner Kammerspiele; Samuel Koch, Tetraplegie, ist es am Nationaltheater Mannheim. Und für die Zukunft wird auch gesorgt: Das Schauspielhaus Wuppertal bietet Menschen mit Behinderung eine dreijährige Ausbildung an.

Womit wir auf der Bühne wären. Was ist dramatischer als eine Behinderung zu inszenieren? Kaum ein Hollywoodstar, der sich mit einer solchen Verkörperung nicht einen Oscar geholt hat. Aber genau das wollen wir natürlich nicht: «Cripping-up» heisst das auf Neudeutsch: Jemand, der eine Behinderung spielt, die sie oder er nicht hat. Das ist mittlerweile so angesagt wie «Blackfacing», nämlich gar nicht mehr. Also her mit dem oder der «Buckligen» für die Rolle des Richard III., her mit einer echten Prothesenfrau für Dürrenmatts Claire Zachanassian!

Aber ich wünsche es mir noch dramatischer. Kann eine Frau oder ein schwarzer Mime den allmächtigen Julius Cäsar geben, warum dann nicht auch einer, der auf den Rollator angewiesen ist und trotzdem das Zepter schwingt?

Ich will aber kein «all-disabled» Stück, keinen «all-black» Macbeth, wie ihn Orson Welles einst auf die Bühne gestemmt hat. Mir geht es um durchmischtes Theater. Eben diverses.

Ich wünsche mir, die 20 Prozent Menschen mit Behinderung anteilsmässig auf der Bühne zu sehen: Warum sollte sich Willy Lomans Sohn Happy in Arthur Millers «Tod eines Handlungsreisenden» nicht im Rollstuhl bewegen? Aber nicht als Metapher, die es dem Publikum ermöglicht, sich «Behinderung» vom Leib zu halten, sondern einfach deshalb, weil es normal ist, dass viele Menschen auf ein solches Gerät angewiesen sind.

Oder wie wär's mit einem Stück über Franklin Delano Roosevelt, der auf einen Rollstuhl angewiesen war: Wie es sich selbst der mächtigste Mensch der Welt nicht leisten konnte, seine Behinderung offen zu zeigen. Und warum das mehrheitlich noch immer so ist. Roosevelt gespielt von einem Athleten, der vortäuschen muss, behindert zu sein, weil es auf der Bühne alle andern sind. Das zeigt die eigentliche Absurdität der Situation.

Also, lieber Herr gesamtverantwortlicher Direktor (was ja auch eine Rolle ist: eine Dürrenmatt'sche), durchmischen Sie Ihr künftiges Theater noch mehr, «diversifizieren» Sie es, aber eben auch mit Menschen mit Behinderung. Natürlich auch bei der Oper. Beim Musical. Beim Tanz: Gerade dort gibt es international und auch in der Schweiz (Tanzhaus Zürich, Steps, Rollstuhltanz, Galina Gladkova, etc.) so viele spannende Bestrebungen, Tänzerinnen und Tänzer mit Behinderung auf die Bühne zu bringen und sie mit Nichtbehinderten auftreten zu lassen. Was für eine Bühnenmagie! Und entscheidend ist mir bei allem hier das «mit», die Durchmischung, nicht die Segregation. Genau das kann Theater leisten, in St.Gallen sogar in vier Sparten.

Auf die Zukunft! Ich hoffe, damit eine Diskussion anzuregen und freue mich, von Ihnen zu hören.

Mit guten Wünschen für die Festtage

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

www.christophkeller.us

PS: Weil es sich bei diesen Briefen so gehört und weil bald Weihnachten ist, lege ich Ihnen mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion» bei. Es würde mich freuen, wenn Sie Zeit zur Lektüre fänden.