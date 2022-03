Offener Brief «Machen Sie Behinderung sichtbar»: Das fordert der St.Galler Autor Christoph Keller vom Leiter der Bildredaktion des «Tages-Anzeigers» Vor anderthalb Jahren hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute an Olaf Hille, den Leiter der Bildredaktion des «Tages-Anzeigers». Christoph Keller 04.03.2022, 05.00 Uhr

St. Gallen, am 4. März 2022

Sehr geehrter Olaf Hille

Menschen mit Behinderung werden oft nur im Bild gezeigt, wenn es um einen «Behindertenartikel» geht. Bild: Donato Caspari

Es ist mir bei Barbara Vorsamers Artikel über Diversität im «Tages-Anzeiger» vom 7. Februar 2022 wieder einmal heftig ins Auge gesprungen: wie wenig doch «Behinderung» in den Zeitungen – und eben auch im «Tages-Anzeiger», den ich jeden Tag mit grossem Interesse lese – sichtbar gemacht wird. Dabei geht es mir nicht um den Pflichtfall, wenn es einen «Behindertenartikel» zu bebildern gilt. Sondern um den Normalfall, wenn es nicht um «Behinderung» geht.

Letzteres geschieht leider nur im Ausnahmefall. Gilt es einen Artikel über die jüngsten SBB-Verspätungen, die Einweihung eines Restaurants zu bebildern oder ein Konzert sichtbar zu machen, wimmelt es von bildhübschen jungen Frauen und muskulösen Männern mit hippen Bärten. Menschen mit Blindenstöcken oder im Rollstuhl, die diese Einrichtungen auch benutzen, bleiben unsichtbar.

Dieses diskriminierende Auswahlverfahren trifft selbst auf die Bebilderung von Frau Vorsamers klugem Artikel zu. Ihr geht es um Vielfalt. Um alle, die anders sind und doch dazugehören. Es ist Frau Vorsamers Verdienst, dass sie auch Menschen mit Behinderungen miterwähnt, was oft genug nicht der Fall ist.

Die Bebilderung des Artikels aber folgt dem altvertrauten Muster: sexy Busen, lange Beine, durchsichtige Fähnchen. Models, immerhin divers.

In der Online-Ausgabe gibt es gleich zwei solcher Bilder. Ach, wie langweilig sexistisch.

Hier könnte gerade eine Bildredaktion wie die Ihre Grosses leisten. Sichtbar machen heisst normalisieren. Machen Sie «Behinderung» ausserhalb des Behinderungskontexts sichtbar, immer und immer wieder, normalisieren Sie uns Menschen mit Behinderung (ich gehöre zu dieser erstaunlich grossen Gruppe). Wer im Bild ist, gehört dazu.

Und ich wünsche mir eine Diskussion in Ihrer Bildredaktion, im «Tages-Anzeiger», der darüber Auskunft gibt, was denn die Auswahlkriterien bei der Bildauswahl sind. Wer und was fehlt? Warum? Warum kommen Menschen mit Behinderung ausserhalb des Behindertenkontexts gefühlt höchstens zu 1,5 Prozent vor, während es in der Bevölkerung 20 Prozent von uns gibt?

Es tut mir leid, wenn ich die Diversitätsdiskussion um noch ein paar Dezibel hochschraube, wie Frau Vorsamer beklagt. Solange aber «Behinderung» im Nichtbehinderungskontext nach wie vor so systematisch unterdrückt wird, muss das sein.

Da ist mir das «Diversitätsbingo» (heisst, eine Checkliste, die dafür sorgt, dass niemand vergessen geht), wie sie es nennt, lieber. (Zumal eben nicht alle vertreten sind. Raten Sie, wer fehlt? Dabei gibt es genügend Models mit Behinderungen.) Bis wir nicht mehr Bingo spielen müssen, weil auch wir Menschen mit einer Behinderung sichtbar und damit normal geworden sind.

Ein kleines Mädchen im Rollstuhl betrachtet Werbeplakate einer Kosmetikmarke, die diverse Models engagiert hat. Bild: Facebook/Carolyn Kovacs Anderson

Ich lege Ihnen mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion» über mein Leben mit einer progressiven Erkrankung bei. Obwohl es schon eineinhalb Jahre alt ist, zieht es noch immer weite Kreise und macht vieles sichtbar, was sonst im Dunkeln geblieben wäre.

Und ich lege Ihnen auch ein Bild bei.

Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

www.christophkeller.us