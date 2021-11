Offener Brief #13 Mehr Behinderte auf die Bildschirme! Das fordert der St.Galler Autor Christoph Keller von SRF-Kulturchefin Susanne Wille Vor einem Jahr hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nichtbehinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute an die SRF-Kulturchefin Susanne Wille.

Christoph Keller 04.11.2021, 12.00 Uhr

An Frau Susanne Wille

Leiterin Kultur SRF

Meret-Oppenheim-Platz 1b

4053 Basel

St.Gallen, am 4. November 2021

Sehr geehrte Susanne Wille,



Diversität ist das Schlagwort der Stunde. Auch Sie erwähnen es in Ihrem Interview mit dieser Zeitung vom 30. Oktober 2021. Notgedrungen. Es geht nicht mehr anders. Das ist gut so.

SRF-Kulturchefin Susanne Wille. Bild: Sandra Ardizzone

Und doch tun wir uns in der Schweiz noch immer schwer damit, sichtbar zu machen, was nicht unserer Vorstellung von normal entspricht. Das betrifft alle, die irgendwie anders sind. Mehr aber noch betrifft es Menschen, die, wie ich auch, eine Behinderung haben. Ich rolle gegen diese Glaswand bei fast allen meiner offenen Briefe. Ich werde abgewimmelt, vertröstet oder ignoriert.

Wird auf mein Anliegen, Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen, um sie zu normalisieren, eingegangen, meldet sich stets das Gefühl, es müsse etwa abgehakt werden. Unser Platz als Menschen mit Behinderung hat sich zwar ein bisschen aus der Ecke verschoben, doch «mittendrin», wie es kürzlich eine «Club»-Sendung, an der ich teilgenommen habe, gefragt hat, sind wir noch lange nicht. Gesehen werden ist ein kostbares Gut.

«Club»-Sendung vom 7. September 2021 zum Thema «Menschen mit Behinderung – Mittendrin oder am Rand?» an welcher Christoph Keller mitdiskutierte.



Gerade das Fernsehen könnte da so viel mehr leisten. Quoten wollen Sie nicht, sagen Sie im Interview, dennoch aber das «Geschlechterverhältnis messen». Was ist da der Unterschied? Es gebe Checklisten. Insgesamt solle ein «Abbild der modernen Schweizer Gesellschaft» gezeigt werden. Diese sei divers, fügen Sie hinzu: «Alter, Geschlecht und so weiter.» Behinderung bleibt, wie fast immer, unerwähnt: «und so weiter».

Ich wundere mich – und frage Sie: Werden wir Menschen mit Behinderung «mitgemessen»? Sind wir auf Ihrer Checkliste?

Mehr von uns allen gehören auf die Bildschirme! Nicht als Funktion, weil ein Behindertenrührstück ansteht, sondern als Teil des Abbildes der modernen Schweizer Gesellschaft. Fragen Sie eine beliebige Person: Sie kennt eine Verwandte mit MS, eine Freundin mit einer Sehbehinderung, einen Nachbarn im Rollstuhl. Die alle im Abbild der modernen Schweizer Gesellschaft, wie es uns das Schweizer Fernsehen zeigt, nur sehr selten vorkommen.

Darüber würde ich gern von Ihnen mehr hören. Und natürlich sehen. Ich sende Ihnen mein Buch «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion», das Sie vielleicht schon haben und das auch dank SRF immer weitere Kreise zieht (demnächst erscheint es beim renommierten Penguin Verlag auf Englisch). Es würde mich freuen, wenn Sie hinsichtlich der SRF-Checkliste noch einmal einen Blick darauf werfen würden.

Gespannt auf Ihre Antwort, grüsst Sie freundlich und dankt Ihnen für Ihre gute Arbeit,

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

www.christophkeller.us