«Nur wer bereit ist, sich zu verlaufen, lernt Venedig kennen»: Der St. Galler Musiker Roman Rutishauser widmet seiner verinnerlichten Liebe ein Buch Nostalgische Schwarzweiss-Fotografien und Texte eines Komponisten, der sich vor einem Vierteljahrhundert mit Haut und Haar an die Lagunenstadt verloren hat – das ist «Kein Buch über Venedig» von Roman Rutishauser. Bei einem Espresso erzählt er, wie es dazu kam. Bettina Kugler 12.10.2020, 12.54 Uhr

Guten Kaffee gibt es auch vor dem Container im Lattich-Areal: Roman Rutishauser hat hier sein Klein-Venedig mitten in St. Gallen gefunden. Bild: Tobias Garcia

In seinen kühnsten Träumen stand mitten in der Stadt, unweit des Markusdoms, ein schwimmendes Zirkuszelt: Nicht gerade das, was Wochenendtouristen in Venedig suchen. Es gab konkrete Pläne, der Magistrat hatte angebissen. Dann aber verwarf Roman Rutishauser das Projekt; es fehlten vier Millionen Euro. Heute ist er froh darüber. So bleibt die wunderbar verrückte Idee ein Hirngespinst: Spiegelbild seiner Liebe zur schwankenden Diva, an die sich der St. Galler Musiker und Komponist vor 25 Jahren verloren hat.

Inzwischen ist Venedig Rutishausers ferne, verlassene Geliebte. Er muss nicht mehr, wie früher bei jeder sich bietenden Gelegenheit, den nächsten Nachtzug Zürich-Milano-Venezia nehmen, dafür das Reisekässeli mit den Zusatzgagen plündern und sich, oft nur für zwei oder drei Tage, in den Gassen der Stadt treiben lassen. «Ich trage Venedig überall mit mir herum», sagt er:

«Ich habe das Licht, den Geruch, die geheimen Verstecke dort verinnerlicht.»

Licht, Wasser, der Körpergeruch der Stadt, in sinnlichen Texten und Bildern eingefangen: Das macht Reisen nach Venedig künftig unnötig. Bild: Stefan Rötheli

Zufrieden und seelenruhig sitzt Rutishauser vor seinem «Container für Unerhörtes» im Lattich-Areal am St. Galler Güterbahnhof. Den Espresso serviert er in einer kleinen Porzellantasse mit der Silhouette der Rialtobrücke, bei mediterran mildem Herbstwetter.

Bilder mit Unschärfen, analog fotografiert

Vor dem touristischen Rummel ist er in seinen kreativen Venedigphasen stets geflohen; ihn meidet er auch in dem Buch, das er immer schon schreiben wollte und zugleich nicht. Gab es davon nicht schon genug, von hoher Literatur bis Kitsch, Geheimtipps, Anekdotensammlungen? Jetzt liegt das Buch druckfrisch auf dem aus Europaletten zusammengeschraubten Tisch vor dem «Container für Unerhörtes». Man liest und blättert gern darin, lässt sich treiben von Seite zu Seite

Es heisst, und das ist typisch Rutishauser, «Kein Buch über Venedig» – und ist es natürlich doch. Ein ganz besonders schönes, handliches, mit Fotografien von Stefan Rötheli: Schwarzweiss, vor Jahren mit der Analogkamera gemacht. Bilder mit Unschärfen, die nicht illustrieren, sondern eigenständige Geschichten erzählen und die, so sagt es Roman Rutishauser, «denselben Duft atmen» wie seine Erinnerungen an Venedig.

Diva und schwankende Schönheit: Roman Rutishauser hat Venedigs Magie verinnerlicht. Bild: Stefan Rötheli

Entdeckt hat er die Fotos zu Hause bei dem befreundeten St. Galler Fotografen. Zufall? «Ich glaube nicht an Zufälle», sagt Roman Rutishauser. Es sollte eben doch noch etwas werden aus dem heimlichen Wunsch.

Wie der Markusplatz früh um Vier klingt

In den Texten spiegelt sich ein inwendiges Venedig – ein Ort, an dem fast alle seine Projekte der letzten 25 Jahre entstanden sind. An dem er sich oft genug verlaufen, der ihm seine Magie vor allem dann offenbart hat, wenn Rutishauser abseits der Menschenströme unterwegs war. Vor Tagesanbruch etwa, um vier Uhr früh, summend unter den Arkaden des Markusplatzes, in einer Gruppe junger Leute. Sie waren mit ihm unterwegs, um die Inspirationskraft der Stadt zu erkunden. Es ist nur eine von vielen Episoden, die Rutishauser in kurzen Texten aufscheinen lässt. Fast hört man da beim Lesen die morgendlich brüchigen Stimmen, wie sie den sonst so lauten und geschäftigen Platz zaghaft mit Klang ausloten.

Anfangs reiste Rutishauser allein, um seinem inneren Kompass durchs Labyrinth Venedigs folgen zu können. «Man muss dabei schweigen können», sagt er. Später begann er, seine Lust mit anderen zu teilen, in Kursen wie «Stiller Winter in Venedig». In der Stadt zu leben und zu arbeiten, ein wenig abseits, in Murano, brachte ihn in Kontakt mit Nachbarn, mit Handwerkern, mit Leuten wie Luigi, dem Gründer der Buchhandlung «Aqua Alta», die regelmässig unter Wasser steht.

Menschen und Alltagsspuren statt abgegraster Sehenswürdigkeiten: Roman Rutishauser und Stefan Rötheli bewegen sich in Text und Bild abseits der Touristenströme durch Venedig. Bild: Stefan Rötheli

Zum Abschied weinte die Diva

Heute gehören sie zum inwendigen Venedig Rutishausers – so wie der Flügel auf dem Container im Lattich. Feuchtigkeit ist er gewohnt: Er stand im «Laboratorio», hinter den Fabrikhallen der Glasbläser von Murano, war das Arbeitsinstrument des St. Galler Musikers. Mit einem Kran musste er am Tag des Abschieds aufs Schiff verfrachtet werden, verpackt in Planen, denn es regnete in Strömen. «Venezia piange», sagten die einheimischen Freunde. Die Diva weinte.

Doch Roman Rutishauser hat die Wehmut seither nicht gepackt. Sein Buch ist für jene eine Entdeckung, die eine touristisch überschwemmte Stadt fürchten und lieber nicht hinfahren. Auf Seiten mit viel Weiss tut sich vor ihnen «eine Fülle von Leere» auf: Freiraum für die eigene Fantasie.



Roman Rutishauser: Kein Buch über Venedig. Bilder von Stefan Rötheli, Verlag für Unerhörtes. Erhältlich bei den Autoren.