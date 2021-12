Choose The Juice: Die Gewinner des BandXOst im Porträt

Newcomer Inspiriert vom Hippie-Sound der 60er-Jahre: Die BandXOst-Gewinner Choose The Juice nehmen ihre Zuhörer mit auf einen musikalischen Drogentrip Choose The Juice heisst die Gewinnerband des diesjährigen Nachwuchswettbewerbs BandXOst. Die fünf Musiker aus St.Gallen und Rehetobel spielen erst seit ein paar Monaten zusammen. Claudio Weder Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Choose The Juice: Nicolas Kölbener (Bass), Matheo Sabater (Schlagzeug), Andrea Kuster (Gitarre), Andrea Gion Künzle (Gitarre) und Mo Bernasconi (Gesang, Gitarre).

Wer den Musikstil von Choose The Juice umschreiben will, braucht einen langen Atem. Als «trippy-alternative-primitive-teenage-psych-garage-surf-shoegaze-tinnitus-stoner-space-acid-rock-explosion» bezeichnen sich die Gewinner des Ostschweizer Nachwuchswettbewerbs BandXOst 2021. Ein wahrer Zungenbrecher.

Ganz ernst gemeint ist diese Genrebezeichnung natürlich nicht. Viele Bands kreieren heutzutage Neologismen, um ihren Sound zu beschreiben. Choose The Juice treiben diese Praxis, mit ein wenig Sarkasmus, auf die Spitze: «Wir sammelten einfach mal alle Begriffe, die irgendwie zu uns passen», sagt Sänger und Gitarrist Mo Bernasconi und lacht.

Acht Monate nach der Bandgründung gewinnen Choose The Juice den Nachwuchswettbewerbs BandXOst. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 27. November 2021)

Damit ist klar: Der Sound von Choose The Juice passt in keine vorgefertigte Schublade. Am ehesten lässt er sich dem Psychedelic Rock zuordnen, einer Musikrichtung, die ihre Blütephase in den 60er-Jahren hatte und durch Bands wie Pink Floyd, The Doors oder Jimi Hendrix geprägt wurde. Grösstes Vorbild der Band ist aber nicht Pink Floyd – auch wenn manche Gitarrensoli stark an David Gilmour erinnern –, sondern die amerikanische Experimentalrockgruppe The Velvet Underground. Aus deren Song «Heroin» stammt auch die Zeile «Choose The Juice», die der Band ihren Namen gab. Weitere Einflüsse sind Bands wie The War On Drugs, The Kundalini Genie oder The Black Angels.

Die 60er-Jahre kennen die fünf Musiker – alle zwischen 20 und 26 Jahre alt – zwar nur vom Hörensagen. Dennoch geraten sie ins Schwärmen, wenn sie vom «düsteren Hippie-Sound» jener Zeit erzählen, von den nie enden wollenden Konzerten von The Velvet Underground, von psychedelischen Klängen, die das Publikum in Trance versetzten. Genau das ist auch die Mission von Choose The Juice. Andrea Kuster, Gitarrist und Mundharmonikaspieler, sagt:

«Wir wollen unsere Zuhörer ‹wegspacen›, in andere Welten katapultieren.»

Die Spielzeit von 15 Minuten reichte für Choose The Juice am BandXOst-Finale gerade aus, um zwei Songs zu präsentieren. Video: Youtube

Effektpedale sind das Herzstück

Das ist Choose The Juice am BandXOst-Finale Ende November gelungen. Von der ersten Minute an liess einen der Sound der barfuss spielenden Musiker im Retro-Look in andere Sphären abdriften. Die Songs sind im Durchschnitt sieben Minuten lang und bestehen aus mehreren Teilen. Oft beginnen sie ruhig, dann baut sich nach und nach eine riesige Klangkulisse auf. Effekte wie Hall oder Echo spielen dabei eine wichtige Rolle: «Die Effektpedale sind unser Herzstück», sagt Gitarrist Andrea Gion Künzle.

«Teilweise knallen wir so viele Effekte drauf, dass die Gitarren gar nicht mehr wie Gitarren klingen, sondern wie Synthesizer.»

Dasselbe gilt für den Gesang. Auch dieser verschwimmt oft im Hall. Dass man dadurch den Text kaum versteht, ist nicht weiter schlimm: «Meist reihe ich nur ein paar erfundene Wörter aneinander, die gar keinen Sinn ergeben», sagt Sänger Bernasconi und lacht. Andere Songs hingegen haben einen fixen Songtext, doch der Gesang steht nie im Vordergrund, die Stimme wird wie ein Instrument eingesetzt: «Ich muss mit meinem Gesang keine poetischen Weisheiten rüberbringen.»

Grundsätzlich werde die Botschaft eines Songs vor allem über den Sound vermittelt. So etwa bei «Puch Maxi», einem typischen «Töff-Song». Die rockige Grundstimmung transportiere das Gefühl von Jugendrevolution. Gitarrist Künzle ergänzt:

«Wir sind fast alle im Appenzellerland aufgewachsen und waren in unserer Jugend oft mit dem Töffli unterwegs – der Song passt zu uns Landeiern.»

Vom Song «Heroin» der Band The Velvet Underground leitet sich der Bandname Choose The Juice ab. Video: Youtube

Es hat einfach «gematcht»

Gegründet wurde Choose The Juice Ende März. Gekannt haben sich die fünf Bandmitglieder aber schon vorher, einige von ihnen spielten bereits in anderen Formationen zusammen. Zueinander gefunden haben sie durch gemeinsames Jammen. «Es hat einfach gematcht zwischen uns», sagen Bernasconi, Künzle und Kuster fast gleichzeitig.

Nach der Bandgründung folgte eine intensive Probephase. «Zudem spielten wir im Sommer fast jedes Wochenende ein Konzert, um auszutesten, wie der Sound beim Publikum ankommt», sagt Gitarrist Künzle. Eine Mühe, die sich auszahlte: Nur acht Monate später standen Choose The Juice als Gewinner des grössten Bandwettbewerbs der Ostschweiz fest.

«Damit hätten wir nie gerechnet. Aber wir freuen uns riesig. Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit.»

Und die nächsten Meilensteine warten bereits: Im Sommer 2022 soll das erste Minialbum erscheinen. Auch sechs Festivalauftritte sind geplant. Zuvor wird sich die Band aber noch einmal in ihren Proberaum im St.Galler Rotmontenquartier zurückziehen, den sie liebevoll «Space-Gym» nennen. Der Name ist zwar nur provisorisch. Doch eigentlich passt er sehr gut zum Sound von Choose The Juice. Und macht die Band sympathisch: «Andere gehen pumpen, wir gehen proben.»

