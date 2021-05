Neues Album Zwischen Dreampop und unbeschwertem Jazz: Die St.Galler Sängerin Miriam Sutter hat trotz Kulturlockdown internationale Songs produziert Die Jazzsängerin hat für ihr neues Album «Fragments» mit 25 Musikschaffenden gearbeitet. Entstanden ist ein Puzzle aus Soul, Hip-Hop und Jazz. Urs-Peter Zwingli 26.05.2021, 17.00 Uhr

Miriam Sutter in ihrem Atelier an der St.Galler Davidstrasse mit wunderbarer Aussicht auf die St.Leonardkirche und den Rosenberg.

Bild: Tobias Garcia

25 Musikerinnen und Musiker haben einen Beitrag geleistet, aufgenommen wurde in Studios in Zürich, Chur, Hamburg und Berlin: Die Arbeit am neuen Album «Fragments» der St.Galler Jazzsängerin Miriam Sutter war fragmentiert – worauf der Titel hindeutet. «Es fühlte sich manchmal an, als würde ich ein Puzzle zusammensetzen», sagt die 40-jährige Sutter, die das Grundgerüst aller Songs sowie die Texte dazu geschrieben hat.

Auch die Albumtaufe Anfang Mai musste coronabedingt örtlich und zeitlich versetzt stattfinden. Auf dem Lattichareal beim St.Galler Güterbahnhof richtete Sutter mehrere Musikstationen ein. An diesen konnten die rund 100 Besucherinnen und Besucher über einen Samstag verteilt das Album an festen Stationen anhören oder via QR-Code auf ihren Smartphones.

Vom Jodeln zu Hip Hop und Jazz

Das Experimentieren mit neuen Formaten gehörte für viele Kulturschaffende zur Coronakrise dazu. Für Sutter, die als Jazzsängerin in mehreren Bands sowie als Gesangslehrerin arbeitet, brachen mit dem ersten Lockdown praktisch alle Einnahmequellen weg. «Ich habe nicht lange gegrübelt. Stattdessen habe ich mich in die Arbeit an meinem Soloalbum gestürzt», sagt Sutter. Plötzlich hatte sie viel Zeit für diese Idee, die sie seit über zehn Jahren mitgetragen hatte.

Entstanden ist dabei in knapp einem Jahr intensiver Arbeit ein Album mit 13 Songs, das Jazz- und Swingklänge mit Hip-Hop, Soul und Pop mischt. Die verschiedenen Stile spiegeln Sutters musikalische Biografie: Sie wuchs im St.Galler Rheintal in einer Familie auf, in der beide Eltern jodelten. Als Teenager entdeckte sie in den 1990er-Jahren den Hip-Hop und sang kurzzeitig sogar in einer Punkband.

Ihr Interesse für Jazz wurde geweckt aufgrund der Samples – das sind kurze Songausschnitte –, die im Hip-Hop oft in Songs eingebaut werden. Nach dem Gesangsstudium an der St.Galler Jazzschule gründete sie Jimirimood, eine von drei Bands, mit denen Sutter bis heute regelmässig als Sängerin auftritt.

Durch die jahrelange Arbeit auf verschiedenen Bühnen und in unterschiedlichen Musikprojekten entstand ein breites Netzwerk in der Musikszene. Für ihr Soloalbum griff Sutter auf dieses zurück und formte «The Quinces». Das ist keine fixe Begleitband, sondern ein Pool von 25 Musikern aus verschiedenen Ländern. Mit dem Produzenten I.L.L. Will – eine Grösse des Deutschraps – nahm sie zudem einige Songs in Hamburg auf. Sutter sagt:

«Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikern, Produzenten und Tonstudios war zwar aufwendig, aber auch lehrreich.»

Sie habe in diesem Jahr ohne Liveauftritte viele musikalische Experimente gemacht und dabei hart gearbeitet. «Manche Songs nahmen wir mehrmals auf, bis es endlich passte.»

Von Dreampop bis Klezmer-Rap

Miriam Sutter hat den Kulturlockdown produktiv genutzt und ein neues Album mit 13 Songs aufgenommen.

Bild: Tobias Garcia

Bei so vielen Mitwirkenden entsteht musikalische Vielfalt. Die Songs auf «Fragments» pendeln zwischen elektronischem Dreampop in «Intuition», unbeschwertem Jazz in «Lo üs vergesse» und sommertauglichem Pop mit Hip-Hop-Samples in «The One». Eine Referenz an die Musik ihrer Jugend macht Sutter auch mit dem Cover von «Schall und Rauch» vom Solothurner Rapper Manillio. Aus dem Rapstück macht sie mit ihren Begleitmusikern eine rasante Swingnummer mit Klarinettenklängen, die an Gipsy- oder Klezmermusik erinnern. Sutter sagt:



«Im Moment überlege ich gerade intensiv, wie ich die Songs auf die Bühne bringen kann.»

Sie plant derzeit vorsichtig optimistisch erste Konzerte für die nächsten Monate. Und weil sie wieder an ihrer 2007 in St.Gallen gegründeten Gesangsschule unterrichten darf, geht ihr die Arbeit auch in ihrem zweiten Berufsfeld nicht aus. «Die Tätigkeit als Gesangslehrerin ist unglaublich spannend. Ich arbeite viel mit Jugendlichen, aber auch ambitionierten Musikschaffenden.»