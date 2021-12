Reaktionen auf die Aufwertung des Tanzes am Theater St.Gallen

Neuerung «Grossartig», «längst fällig», «wichtiges Signal»: Das sind die Reaktionen auf die Aufwertung des Tanzes als eigenständige Sparte am Theater St.Gallen Ab der Spielzeit 2023/24 ist der Tanzchef am Theater St. Gallen nicht mehr der Operndirektion unterstellt, sondern unabhängig. Eine Chance – denn der Tanz könnte Türöffner sein für ein neues, auch jüngeres Publikum. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

«Eine grossartige und schon längst fällige Entscheidung», so kommentiert der Tanzverband DanseSuisse im aktuellen Newsletter die Nachricht, dass die Abteilung Tanz am Theater St. Gallen ab der Spielzeit 2023/24 eine eigenständige, gleichberechtigte Sparte sein wird. Dabei hätte man die Nachricht fast überlesen können, so unscheinbar ging sie vorige Woche heraus: Topnews der Medienmitteilung von Konzert und Theater St. Gallen, veröffentlicht am Abend des 29. Novembers, kurz nach Acht, war die Wahl des neuen Gesamtdirektors Jan Henric Bogen.

Ein einziges Wort nur wies darauf hin, dass Bogen für den Tanz bereits eine erste, überraschende Neuerung im Vorfeld seiner Wahl durchgesetzt hatte: Im Communiqué war die Rede von seiner künftigen «Gesamtverantwortung für das Vierspartenhaus». Bislang waren es lediglich drei Sparten: Konzert, Theater, Musiktheater/Tanz.

Zwar hatte die Tanzkompanie einen eigenen Leiter, einen «Tanzchef». Doch dieser ist der Operndirektion unterstellt. Damit hatten sich Kinsun Chan und seine Vorgängerinnen und Vorgänger, zuletzt Beate Vollack, Marco Santi und Philipp Egli, mit ihren Kompanien zu arrangieren. Nicht allen ist es ohne Konflikte gelungen, um das vorwegzunehmen.

Wichtiges Signal für die Kompanie

Umso mehr freut sich Tanzchef Kinsun Chan jetzt über die Aufwertung seiner Kompanie. «Das bringt die Tanzsparte einen guten Schritt vorwärts», sagt er.

«Es bedeutet mehr Freiheit, man kann Entscheidungen, sowohl künstlerische als auch finanzielle, viel schneller treffen.»

Aktuelles Beispiel: die Umsetzung der neuen Coronaregeln. «Es ist gut, wenn nicht alles erst noch über eine weitere Instanz gehen muss», bestätigt die Tänzerin Swane Küpper, Mitglied der Kompanie. «Zumal diese zweite Instanz unserer Kunstform nicht so nahe ist.»

Doch mit Jan Henric Bogen, der sein Amt als Operndirektor mit Beginn der laufenden Spielzeit angetreten hat, sei der Kontakt sehr gut, er nehme seine Rolle als Leiter wahr und zeige Interesse und Dialogbereitschaft. Gleichwohl sei es ein wichtiges Signal für die Kompanie, dass sie eigenständig werde.

«Wir leisten den gleichen Beitrag zur Spielzeit wie die anderen, hatten in den letzten Jahren stabile Besucherzahlen, es läuft gut. Da ist es nicht verständlich, warum wir noch keine gleichberechtigte Sparte sind.»

«Ich habe schon früh im Auswahlverfahren für die Gesamtleitung angesprochen, dass ich diese Angleichung möchte», sagt Jan Henric Bogen. «Im Verwaltungsrat bin ich damit auf offene Ohren gestossen.» Die Entscheidung entspreche dem Willen, künftig die Kräfte im Haus zu bündeln. Spartenübergreifendes Arbeiten sei weiterhin erwünscht – und es funktioniere besser, wenn der Tanz eine eigene Direktion habe.

«Die bisherige Konstruktion war eine gewachsene Struktur aus der Tradition des Musiktheaters. Doch das trägt der ästhetischen Eigenständigkeit, die der Tanz inzwischen hat, nicht Rechnung.»

Während in Deutschland schon ab den 1970er-Jahren die Entwicklung hin zu unabhängigen Tanzkompanien ging, die sich dann auch künstlerisch profilieren konnten – unter Künstlern wie John Cranko, William Forsythe oder Pina Bausch, blieb die Schweiz noch lange beim traditionellen Modell. Doch in den letzten Jahren hat sich auch hierzulande viel bewegt.

Tanz als Türöffner für ein jüngeres Publikum

Das Theater St. Gallen entschied sich 2001 mit dem aus der freien Szene kommenden Philipp Egli als Tanzchef ästhetisch für einen Richtungswechsel; die Struktur freilich wurde beibehalten. Sie funktionierte, Egli war mit den vergleichsweise komfortablen Produktionsbedingungen an einem hochsubventionierten Theater zufrieden, hätte aber gern mehr im Grossen Haus getanzt – und weil seinerzeit die Lokremise als zusätzliche Spielstätte lange Zukunftsmusik war, suchte er Alternativen in unkonventionellen Räumen in der Stadt.

Seinen Nachfolger Marco Santi hat der Kampf um Anerkennung und Eigenständigkeit der Tanzkompanie bald zerrieben.«‹Sie sind doch der Ballettmeister?›, wurde ich manchmal gefragt», erinnert er sich. «Nach aussen hin fehlte eine Figur, die für den Tanz als Kunstform steht und spricht.» Er selbst hatte in der Direktion keine Stimme.

«Wir wurden stets als Beilagensalat behandelt, als ungeliebtes Stiefkind.»

So musste die Kompanie etwa mit wesentlich weniger Bühnenproben im Grossen Haus auskommen als die anderen Sparten. Versuche, etwas zu verändern, seien abgeschmettert worden. Deshalb begrüsst Santi die Neuerung – es sei eine Chance für den Tanz, sich künstlerisch angemessen zu profilieren und zu präsentieren.

Zumal der Tanz Türöffner sein kann für neues, auch jüngeres Publikum: In diesem Punkt sind sich alle Befragten einig. Wer jedoch mittanzen wird in die Zeit der Gleichberechtigung, und wie sie im Detail geregelt wird, das wird sich in den nächsten zwei Jahren zeigen.

