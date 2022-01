NEUE KONZERTREIHE Zeitgenössische Musik aus dem Thurgau: Leise murmelt es aus den Bücherregalen Der Weinfelder Trompeter Christoph Luchsinger hat mit «Noeise» drei Programme für Neue Musik kreiert. Die erste Staffel, die Wort und Klang verbinden will, ist ab 11. Januar in Thurgauer Bibliotheken zu hören. Vom Zuhörer werden Neugier und aktives Lauschen erwartet. Martin Preisser 07.01.2022, 17.00 Uhr

Der Weinfelder Trompeter Christoph Luchsinger. Bild: Ralph Ribi

Im Wort «Noeise» steckt das thurgauische Wort für neu und das englische Wort für Geräusch. «To make a noise», heisse Aufsehen erregen, sagt Christoph Luchsinger. Und das will er mit seiner neuen, interdisziplinär konzipierten Konzertreihe. Klang trifft Wort im ersten, und trifft Tanz sowie Geschmack im zweiten und dritten Zyklus.

Hervorgegangen ist die Idee aus der Wettbewerbsausschreibung Kosmos Musik Thurgau des Kantons. Der Weinfelder Trompeter Christoph Luchsinger hat den Wettbewerb für sich entschieden. Der erste fünfteilige Zyklus, der Wort und Klang verbindet, findet jetzt in vier Thurgauer Bibliotheken (Regionalbibliothek Weinfelden, Kantonsbibliothek Frauenfeld, Stadtbibliothek Arbon, Bücherbrugg Kreuzlingen) und im Gottlieber Literaturhaus Thurgau statt.

Konzerte in Modegeschäften und Weinkellern Die erste Staffel von «Noeise» findet in Thurgauer Bibliotheken statt, wobei hier Klang auf Wort trifft. Die zweite Staffel verbindet Trompetensound mit Tanz. Start ist am 28. April bei Mode Sopresa in Weinfelden. Eine Interaktion zwischen Klang und Geschmack gibt es mit der dritten «Noeise»-Staffel ab 17. Juni. Christoph Luchsinger (Trompete) ist dann mit einem Percussion-Duo im Weinfelder Weingut Wolfer zu Gast. Danach im Vinorama Ermatingen und im Naturmuseum Thurgau. Infos: www.noeise.ch

Wörter aus sieben Sprachen treffen auf Trompetenklang

Sieben Radioapparate stehen dabei jeweils in den Bücherregalen und murmeln vor sich hin, mit einem Kauderwelsch aus Wortneuschöpfungen in sieben Sprachen (Russisch, Chinesisch, Englisch, Albanisch, Ungarisch und Thurgauisch). So hat Christoph Luchsinger auch rund fünfzig thurgauische Wörter in seinen Trompetenklang übersetzt, wobei er sich auf Rhythmus und Sprachmelodie der Wörter einliess. Via Kopfhörer hört er bei der Performance in die sieben Sprachtonspuren hinein und reagiert, auch improvisierend, auf diese Klangpartituren. Auf die mit der Trompete übersetzten Wortklänge hat wiederum eine Sängerin (Eva Nievergelt) reagiert. Im Wort-Klang-Mix von «Noeise» kommen die Wörter also gesprochen, gespielt und gesungen aus den Boxen.

Christoph Luchsinger erklärt seine Konzertreihe «Noeise». Quelle: Youtube

«Noeise» wolle einen niederschwelligen Zugang zu zeitgenössischen Musik- und Klangkonzepten ermöglichen, sagt Luchsinger, also eben auch den zufälligen Bibliotheksbesucher am Nachmittag überraschen und ihm Appetit machen, am Abend das Live-Konzert zu hören, an denen dann 42 Radios nach und nach ertönen und sich mit Luchsingers Trompetensound verbinden. Die Klang- und Textkonzeption hat das Klanglabor «Blablabor» mit Klangdesignerin Annette Schmucki und Textdesigner Reto Friedmann (ein gebürtiger Weinfelder) mitentwickelt.

«Nur zurücklehnen reicht nicht»

Christoph Luchsinger, Jahrgang 1975, ist Trompetenlehrer an den Musikschulen Amriswil und Weinfelden und hat sich schon während der Studienzeit für zeitgenössische Musikkonzepte interessiert. Fast zwanzig Jahre hat er sich als Gründer und Dirigent der schweizweit bekannten Liberty Brass Band Junior einen Namen gemacht. Er ist Mitglied im Zürcher Klangkollektiv Tzara (um die aus Weinfelden stammende Pianistin Simone Keller). Als Musiker im Brassquintett Generell 5 hat er Musik zu Giuseppe Spinas Theaterstück «Heidi und der Wolf» mitgestaltet, das im Februar im Frauenfelder Gleis 5 zur Aufführung kommt. Jetzt steht erst einmal die Reihe «Noeise» an. Vom Publikum brauche es Neugier, sich auf andere, ungewohnte Klänge einzulassen. «Einfach nur zurücklehnen kann man nicht», sagt Christoph Luchsinger. Aktives Zuhören sei gefragt.

Start der ersten «Noeise»-Reihe: Di, 11. 1., 14.00-18.30 (Installation) und 19.30 Uhr (Konzert), Regionalbibliothek Weinfelden; www.noeise.ch