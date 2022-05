Barbara-David Brüesch wird neue St.Galler Schauspieldirektorin.

Neubesetzung Endlich eine Frau: Barbara-David Brüesch übernimmt ab 2023 die Schauspielleitung am Theater St.Gallen Mehr Teilhabe, mehr Nachhaltigkeit – und endlich eine Frau: Am Montag hat der Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen die 47-jährige Regisseurin Barbara-David Brüesch zur Nachfolgerin von Schauspieldirektor Jonas Knecht gewählt. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Barbara-David Brüesch wird neue Schauspieldirektorin am Theater St.Gallen. Im Hintergrund das Bühnenbild der Komödie «Die Geizige» nach Molière. Brüesch führt Regie bei der Freiluftproduktion des Theaters des Kantons Zürich. Bild: Tobias Garcia (Adlikon, 17. Mai 2022)

Ihr künstlerischer Lebenslauf liest sich, als sei Barbara-David Brüesch mindestens zehn Jahre älter – und alleinstehend. Immer unterwegs, quer durch den deutschsprachigen Raum, mit Haut und Haar dem Theater verschrieben. Dabei hat die 1975 in Chur geborene Regisseurin zwei Kinder, 17 und 19 Jahre alt. Sie begann früh mit Regieassistenzen und Produktionsleitungen, erst in der freien Szene, dann an immer grösseren Theatern. Sie studierte zwischen 1996 und 2002 Regie an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, gründete in dieser Zeit eine eigene Gruppe und war seither an vielen Häusern fest oder freischaffend tätig. Gerade absolviert sie in Zürich ein Masterstudium in Kulturmanagement und lässt sich zur Expertin in Sachen Nachhaltigkeit im Theaterbetrieb ausbilden: ein Signal für ihre Entscheidung, sich weiterzuentwickeln, einen neuen Karriereschritt zu unternehmen. Aber sie inszeniert derweil auch fleissig weiter.

Als eine von insgesamt 22 Bewerberinnen und Bewerbern um die Nachfolge von Schauspieldirektor Jonas Knecht auf die Spielzeit 2023/24 hin hatte Barbara-David Brüesch damit gute Karten und setzte sich im dreistufigen Auswahlverfahren durch – nicht zuletzt auch deshalb, weil sie das Haus, das Ensemble, das Publikum in der Ostschweiz bereits gut kennt. Das künstlerische Niveau der Bewerbungen sei durchweg hoch gewesen, betonte Jan Henric Bogen, ab 2023/24 gesamtverantwortlicher Theaterdirektor, gestern auf Nachfrage. Er freue sich, dass es nun eine Frau sei, die zugleich für Erneuerung und für Kontinuität stehe.

«Am Ende war es eine klare Entscheidung, doch die Konkurrenz war durchaus stark.»

Inszeniert hat Brüesch schon an fast allen Theaterhäusern in der Schweiz und an zahlreichen Bühnen in Deutschland und Österreich – unter anderem in Berlin, Dresden, am Staatstheater Stuttgart, am Burgtheater und am Schauspielhaus Wien. Mit St.Gallen aber verbindet Barbara-David Brüesch seit ein paar Jahren noch ein bisschen mehr: 2016 brachte der neu gewählte Schauspieldirektor Jonas Knecht sie als Hausregisseurin mit. In dieser Funktion inszenierte sie seither ein bis zwei Produktionen pro Spielzeit – zuletzt das Familienstück «Die kleine Hexe» und «The Black Rider» im Theaterprovisorium, in früheren Jahren «Hamlet», «Geschichten aus dem Wiener Wald» oder «Verminte Seelen».

Brüesch gehörte in dieser Zeit zum engeren Leitungsteam, konnte das Haus von innen kennen lernen, mit dem Umfeld vertraut werden und Ideen zur Weiterentwicklung der Sparte Schauspiel reifen lassen. An der Seite von Jonas Knecht konnte sie sich darüber hinaus einbringen bei der Gestaltung des Spielplans, war anwesend bei Vorsprechen neuer Schauspielerinnen und Schauspieler. Und sie suchte das Gespräch mit Jonas Knecht, bevor sie sich um die frei werdende Leitungsstelle in St.Gallen bewarb: «Wir hatten stets ein gutes Verhältnis, es war für mich eine Frage der Loyalität.» Knecht habe sie in der Entscheidung, sich zur Wahl zu stellen, bestärkt. Vieles, was er angestossen hat, will sie weiterführen: etwa das alle zwei Jahre stattfindende Kinder- und Jugendtheaterfestival Jungspund und die Förderung junger Schweizer Dramatik.

Mehr Kooperationen und Koproduktionen

Vor Brüeschs Wahl gab es Hearings mit zwei Ensemblevertreterinnen. Wer weiterhin fest zum Schauspielensemble gehören wird, darüber wollte sich die frisch gewählte Spartenleiterin gestern nicht äussern – auf dem Weg zu einer Endprobe ihrer aktuellen Freilichtproduktion für das Theater Kanton Zürich, auf dem Land, in Andelfingen. Dort inszeniert Barbara-David Brüesch gerade «Die Geizige» nach Molière. Nur so viel liess sie durchblicken: Sie möchte mehr Spielraum für Partizipation und Teilhabe.

Die neue Schauspielleiterin will verstärkt Menschen aus der Stadt auf die Bühne bringen, «Expertinnen des Alltags», wie sie sagt: Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, Nichtschauspieler. «Im Jugendclub gibt es jetzt schon ganz tolle, engagierte Leute», sagt sie, «ich finde es sehr bereichernd, mit ihnen zu arbeiten.» Sie plant, die bisherigen Theaterclubs auszuweiten und mehr zu integrieren – in die professionellen Produktionen. Das Theater soll auf diese Weise die Schwelle für alle senken, seine Verbindung zur Stadt und Region verstärken, nach aussen wirken: Damit meint Barbara-David Brüesch auch eine engere Zusammenarbeit im Bodenseeraum mit den Theatern in Konstanz und Bregenz.

Noch konsequenter und radikaler als bisher am Theater St.Gallen möchte Brüesch spartenübergreifend arbeiten, darin liege das grosse Potenzial zur Weiterentwicklung, sagt sie. Ihre Erfahrungen im Bereich Opernregie, ihre meist musikalisch und choreografisch angelegten Inszenierungen sind dafür eine gute Voraussetzung. Regie führen wird sie weiterhin, doch die neuen Leitungsaufgaben reizen sie ebenso:

«Besonders Nachhaltigkeit liegt mir am Herzen. Wir müssen bewusster mit den Ressourcen umgehen, mit den menschlichen wie auch dem Material. Es wird künftig mehr Kooperationen und Koproduktionen geben.»

Gefragt, was es für sie bedeute, die erste Schauspieldirektorin des ältesten Berufstheaters in der Schweiz zu werden, korrigiert Barbara-David Brüsch zuerst; sie sei nicht Direktorin, sondern übernehme die Künstlerische Leitung des Schauspiels – so heisst ihre Funktion im Organigramm ab der Spielzeit 2023/24.

«Wir sind unterdessen so weit, dass sich etwas ändert und Frauen vermehrt Leitungsfunktionen übernehmen», sagt sie. Zu tun gebe es aber noch genug. «Tendenziell sind Frauen in der Regie auf den grossen Spielstätten und in leitenden Funktionen immer noch untervertreten; und das, obwohl Frauen in der Ausbildung zu Theaterberufen in der Überzahl sind.» Neue Leitungsmodelle mit geteilter Verantwortung könnten es aber auch Frauen mit Familie erleichtern, Karriere am Theater zu machen, sagt Barbara-David Brüesch. Noch fehle es an Vorbildern. Sie selbst wird nun die Chance bekommen, dies zu ändern.

