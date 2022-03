THEATER Zwei St.Galler Schauspielerinnen wagen sich von der Theaterbühne ins Werbestudio Diana Dengler und Pascale Pfeuti, beide Schauspielerinnen am Theater St.Gallen, wirken zusammen im neusten Werbespot für Zweifel-Chips mit. Für beide bedeutet es einen finanziellen Zustupf zum nicht gerade üppigen Theaterlohn. Mirjam Bächtold 18.03.2022, 12.00 Uhr

Diana Dengler und Pascale Pfeuti testen Chips. Bild: PD

«Lebendig auf der Zunge mit einem harmonischen Gaumen- und Mundgefühl, Würzaromen mit einem vollen Bouquet und einem nachhaltig rauchig intensiven Abgang.» Man hört und schmeckt da gleich eine Prise Ironie. Als wäre es ein guter Wein, der degustiert wird, so schwärmt Pascale Pfeuti im orangenen Overall im neusten Zweifel-Fernsehspot von den knackigen Paprikachips. Und ihre Kollegin Diana Dengler erkennt beim Reinbeissen schon, von welchem Hof die Kartoffeln stammen. Ein Werbespot, den man mit einem Lächeln anschaut.

Die beiden Schauspielerinnen sind Ensemblemitglieder am Theater St.Gallen. Dass sie gemeinsam im selben Spot mitwirken, ist reiner Zufall. «Wir haben uns unabhängig voneinander beworben», erklärt Pascale Pfeuti. Dazu mussten sie sich selbst filmen und das Video einsenden, in welchem sie passionierte Mitarbeiterinnen von Zweifel darstellen sollten.

Verführung zum Chipsnaschen. Quelle: Youtube

Finanzieller Zustupf

Der Drehtag für den Werbespot war bereits im November 2020, ausgestrahlt wird er seit letztem September und noch bis zum Sommer. «Ich finde es spannend, mit Newcomer-Regisseurinnen und -Regisseuren zusammenzuarbeiten», sagt Diana Dengler und ergänzt: «Solche Drehs sind eine gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und einen neuen Zugang zum Schauspielern zu erhalten.» Doch natürlich ist die Mitarbeit in Werbespots auch ein guter finanzieller Zustupf zum nicht üppigen Lohn von Theaterschaffenden. «Wäre ich alleinerziehend mit zwei Kindern und hätte vielleicht noch ein Auto, würde mein Lohn kaum reichen», sagt die 36-jährige Pascale Pfeuti.

Schauspieldirektor Jonas Knecht unterstützt die auswärtigen Engagements der Ensemblemitglieder. «Solange sie nicht für zwielichtige Dinge Werbung machen, ermöglichen wir die Mitarbeit in Werbespots gern», sagt er und ergänzt: «Wir zahlen zwar besser als andere Theater in der Schweiz und halten uns an die Richtgagen. Trotzdem finde ich jede Möglichkeit eines Zusatzverdiensts für unsere Mitarbeitenden eine gute Idee.» Für einen Drehtag bekommen Darstellerinnen und Darsteller zwischen 1000 und 2000 Franken, während der Startlohn eines Schauspielers in St.Gallen 4100 Franken pro Monat beträgt. Pascale Pfeuti sagt:

«Leider gibt es aber auch in der Werbung unterbezahlte Jobs. Ich meide diese, um Lohndumping nicht zu fördern.»

Von 100 Castings zwei erfolgreich

Werbung ermöglicht also – wenn die gesetzliche Mindestgage bezahlt wird – einen guten Verdienst, ist aber auch für Profischauspieler nicht selbstverständlich. «Viele Leute denken, weil wir Profis sind, erhalten wir jedes Engagement, das wir wollen. Doch das ist überhaupt nicht der Fall», sagt die 54-jährige Diana Dengler. Auch sie müssen sich bewerben. In ihrem Jahr als freischaffende Schauspielerin in Berlin war Pascale Pfeuti an 100 Werbecastings, also etwa jeden dritten Tag. «Zwei endeten in einem Engagement», sagt sie. Manchmal investieren die beiden viel Zeit für E-Castings und Probeaufnahmen und am Ende kommt es doch nicht zu einem Engagement. In ein bis zwei Spots können die zwei Schauspielerinnen jährlich mitwirken.

Obwohl die Teilnahme in Werbespots hart umkämpft ist, sagen Pascale Pfeuti und Diana Dengler nicht bei jedem Produkt zu, wenn sie von ihren Agenturen angefragt werden. Grenzen sind für sie unter anderem politische, rassistische und sexistische Inhalte. «Ich würde auch nie Werbung für Waffen machen», sagt Diana Dengler. Und Pascale Pfeuti ergänzt: «Mir gefällt es, wenn in Spots Comedy gefragt ist, wie im Zweifelspot.» Die beiden werden oft angesprochen auf den Spot. Pascale Pfeuti erhält immer wieder SMS von Freundinnen und Freunden. Und einmal auch eines von ihrem Vater: «Er schrieb, er habe soeben eine Packung Chips geöffnet, weil er mich im Fernsehen sah.»