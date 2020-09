Interview «Pipilotti Rist flutet den Raum mit ihrer Kunst»: Wie es gelang, eine der bedeutendsten Konzeptkünstlerinnen für ein St.Galler Projekt zu gewinnen Pipilotti Rist begeistert weltweit mit ihren knallbunten Videoinstallationen. Ihre neuste Arbeit ist jetzt in St.Gallen zu sehen, aber nicht in einem Museum. Die St.Galler Kuratorin Nadia Veronese hat ein einzigartiges Projekt in der Innenstadt verwirklicht – und Pipilotti Rist zu einer ortspezifischen Arbeit inspiriert. Julia Nehmiz 16.09.2020, 12.00 Uhr

Die Künstlerin Pipilotti Rist (rechts) inmitten ihrer Videoarbeit bei Mode Weber in St.Gallen, zusammen mit Kuratorin Nadia Veronese. Bild. Benjamin Manser

Es ist ein Kunstwerk, das erst mit der Dämmerung sichtbar wird. Und: Es steht nicht in einem Museum, sondern erstrahlt mitten in der St.Galler Innenstadt. Konzeptkünstlerin Pipilotti Rist taucht das Modegeschäft Weber in Lichtprojektionen. «Das Eigenleben der Kleider fluten» heisst ihre Videoinstallation. Ermöglicht hat diese Arbeit Nadia Veronese, Kuratorin am Kunstmuseum St.Gallen.