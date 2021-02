Nachruf Sie war mit jeder Faser Künstlerin: Johanna Nissen-Grosser schuf grossformatige Bildteppiche mit mythischen Wäldern und wundersamen Figuren Die St.Gallerin Johanna Nissen-Grosser war eine beeindruckende Künstlerin voller Schaffenskraft. Am 21. Januar 2021 ist sie im Alter von 89 Jahren gestorben.

Anna Beck-Wörner 08.02.2021, 12.00 Uhr

Johanna Nissen-Grosser an der Ausstellung im St.Galler Waaghaus, die ihr von Stadt, Kunstverein und Visarte Ost anlässlich ihres 70. Geburtstags ermöglicht wurde.

Bild: Trix Niederau (St.Gallen, 2. Mai 2003)

Schon früh zeigte sich, dass die 1931 in St.Gallen geborene Johanna Nissen-Grosser gestalterisch begabt war und sich gerne kreativ ausdrückte. So wird erzählt, dass sie als Jugendliche jeweils während der Weihnachtszeit dem St.Galler Spielwarengeschäft Zollibolli kleine Figürchen zum Verkauf lieferte.

Mit rund zwanzig Jahren folgte Johanna Nissen-Grosser ihrem Berufswunsch, Sängerin zu werden und ging nach München. Dort sang sie, «bis es nicht mehr ging», wie sie selbst formulierte. Erst der Besuch von Bekannten, die ihr empfahlen, Kunst zu studieren, führte dazu, dass Nissen die Aufnahmeprüfung an der Akademie der Bildenden Künste in München absolvierte und aufgenommen wurde. Ihr Professor Ernst Geitlinger riet ihr, Teppiche anzufertigen. Diesen Rat befolgte sie und blieb dieser Technik bis zuletzt treu.

Ihre Bildteppiche und grossflächigen Mosaike sind vielen St.Gallerinnen und St.Gallern vertraut, und nicht ohne Grund ist ein grosser Teil ihrer textilen Arbeiten im Archiv des Kunstmuseums St.Gallen sorgfältig deponiert. Johanna Nissen-Grosser arbeitete teilweise über Jahre an ihren Teppichen. Jedem Werk ging eine lange und intensive Schaffensphase voraus.



Wundersame Wälder, mythische Figuren

Johanna Nissen-Grosser (rechts), an der Vernissage der Ausstellung «80 plus» im St.Galler Waaghaus. Von links ihre Künstlerkollegen Beat Wild, Ernst Bonda, Urs Hochuli und Ferrucio Soldati. An der Wand rechts ist einer von Johanna Nissen-Grossers Bildteppichen zu sehen.

Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 6. März 2015)

Vor neun Jahren war Johanna Nissen-Grosser in der Kunsthalle St.Gallen als eine der ältesten Teilnehmerinnen an der jurierten Gruppenausstellung «Heimspiel» vertreten und einer ihrer grossformatigen Wandteppiche einem zahlreichen Publikum zugänglich.

Ihre letzte Ausstellung eröffnete im November 2020 in St.Gallen im Auto ex Nextex, dem Projektraum der Visarte Ost, dem Berufsverband der visuellen Künstlerinnen und Künstlern, bei dem Johanna Nissen-Grosser seit vielen Jahren Mitglied war. Die Auswahl der Werke konnte sie damals, im Herbst 2020, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst vornehmen. So war es eine kleine Gruppe, die sich ihren Kunstwerken widmete – und staunte. Viel Unbekanntes kam zum Vorschein: wundersame Wälder, mythische Figuren, Bilder hinter Glas, Radierungen und Keramik. Jedes der reichhaltigen Werke war eine Freude. In den unfertigen Arbeiten Nissen-Grossers war ihr Schaffensprozess erkennbar.

Der Besuch ihres Zuhauses und Ateliers im Museumsquartier, direkt gegenüber dem Kunstmuseum, ermöglichte eine unmittelbare Sicht auf die Künstlerin und brachte zum Ausdruck, dass Johanna Nissen-Grosser nicht zwischen Privatraum und Atelier unterschied. Sie war mit jeder Faser Künstlerin, mit dem steten Drang zu arbeiten, zu schaffen. Johanna Nissen-Grosser war nicht künstlerisch tätig, sondern künstlerisch tätig zu sein war ihr Leben.

Sie bleibt in Erinnerung als ein wacher, auch kritischer Geist, mit hellen, aufmerksamen Augen. Man begegnete ihr an Vernissagen, sah sie mit dem Velo unterwegs: eine Frau voller Schaffenskraft und eine beeindruckende Künstlerin. Es ist schön, dass sie uns ein so reiches, künstlerisches Werk hinterlassen hat. Am 21. Januar 2021 ist Johanna Nissen-Grosser im Alter von 89 Jahren gestorben.



Aktuelle Ausstellungen Werke im Zeughaus Teufen und Kunstmuseum St.Gallen Zwar sind die Museen momentan geschlossen. Doch nach deren Wiedereröffnung sind Johanna Nissen-Grossers Arbeiten weiterhin im Zeughaus Teufen in der Ausstellung «Zwischen Farben» zu sehen – einem Projekt mit Katrin Hotz, Lucie Schenker, Max Graf, in Kooperation mit dem Projektraum Auto ex Nextex. Zudem sind textile Skulpturen Johanna Nissen-Grossers im Kunstmuseum St.Gallen in der Ausstellung «Cambio» präsent.

Die Autorin Anna Beck-Wörner ist Co-Präsidentin von Visarte Ost, dem Berufsverband visuelle Kunst Ostschweiz.