Warum der St.Galler Pianist Claude Diallo an Livestreams festhält

Nachgefragt «Wir können die Leute in Tokio auch von hier aus erreichen»: Der St.Galler Pianist Claude Diallo macht mit einer neuen Konzertreihe die Ostschweiz zur internationalen Jazzbühne Im kommenden Halbjahr veranstaltet der Trägerverein Jazzdreams vier Konzerte in der Ostschweiz. Verfolgen kann man diese auch auf Youtube. Im Interview verrät Pianist Claude Diallo, weshalb der Verein auch nach der Pandemie an Livestreams festhält. Claudio Weder Jetzt kommentieren 22.04.2022, 18.19 Uhr

Jazzpianist Claude Diallo wuchs in St.Gallen auf; heute lebt er in Trogen. Bild: PD

Streaming-Konzerte mit internationaler Ausstrahlung veranstalten – das ist das Ziel des 2021 gegründeten Trägervereins Jazzdreams, dem der St.Galler Pianist Claude Diallo, der Flawiler Toningenieur Reto Knaus und der Bischofszeller Videomacher Samuel De Cataldo angehören. Entstanden ist das Projekt mitten in der Pandemie, als Livekonzerte nur unter strengen Auflagen möglich waren.

Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Dennoch hält der Verein an seinem Konzept fest. Im kommenden Halbjahr veranstaltet er – im Rahmen eines vom Bund und vom Kanton Appenzell Ausserrhoden unterstützten Transformationsprojekts – vier Jazzkonzerte. Diese finden live in der Tonhalle St.Gallen (28. April), in der Stuhlfabrik Herisau (21. Mai und 9. Juni) sowie im Kult-X Kreuzlingen (24. September) statt. Gleichzeitig können sie via Stream auf Youtube mitverfolgt werden.

Die Coronamassnahmen sind aufgehoben, Konzerte können wieder stattfinden. Wozu denn noch Livestreams?

Claude Diallo: Wir starteten das Projekt im Frühjahr 2021. Damals führten wir mehrere Livestream-Events durch – allerdings noch ohne Unterstützung des Bundes, denn unser erster Antrag wurde zurückgewiesen. Erst beim zweiten Anlauf klappte es. Das war im vergangenen November. Zu jenem Zeitpunkt wussten wir aber noch nicht, dass sich die epidemiologische Lage wieder bessern wird. Also entschieden wir uns, das Projekt 2022 weiterzuziehen – auch wenn Livestreams heute eigentlich nicht mehr nötig sind.

Was ist das Ziel des Projekts?

Es ist eine Recherche. Wir versuchen herauszufinden, ob für hybride Veranstaltungen ein Markt besteht. Und zwar global. Unser Ziel ist es, mit den Livestreams möglichst viele Leute auf der ganzen Welt zu erreichen. Besonders spannend finden wir die Frage, ob die Leute bereit sind, dafür Geld zu zahlen.

Heisst das: Der Zugang zum Livestream kostet etwas?

Nein. Am Ende weisen wir das Publikum aber auf die Möglichkeit einer freiwilligen Spende hin. Das Geld aus den Spenden brauchen wir, um die vier Livestreams zu finanzieren. Für 2023 planen wir, Gönnerschaften einzuführen, um die Streams weiterzuführen.

Wie kamen die bisherigen Livestreams an?

Wir haben erstaunlich gutes Feedback erhalten – die Streams wurden auf der ganzen Welt geschaut. Und die Leute haben dafür auch bezahlt. In den USA waren es im Durchschnitt 200 bis 1000 Dollar pro Kopf. In der Schweiz waren es 5 bis 100 Franken.

Wovon hängt es ab, wie tief die Leute in die Tasche greifen?

Einerseits von der Plattform, über die der Stream verbreitet wird. Diese darf nicht zu umständlich sein. Aber auch kulturelle spielen eine Rolle. Dass die Amerikaner bei Livestreams so spendabel sind, hat wohl mit der Trinkgeldkultur in den USA zu tun. Ist man mit einer Leistung zufrieden, belohnt man das – egal ob es nun Kellner oder Musiker sind.

Wie wichtig werden Streaming-Konzerte in Zukunft sein?

Wir sind fest davon überzeugt, dass Streams auch über die Pandemie hinaus einen Platz in der Gesellschaft haben werden. Gerade im Jazz, der von Internationalität lebt, bieten sie viele Vorteile. Man muss für ein Konzert in Tokio nicht in ein Flugzeug steigen. Per Stream kann man die Leute auch von der Ostschweiz aus erreichen.

Sie wollen internationales Publikum anlocken. Wie machen Sie dieses auf Ihr Projekt aufmerksam?

Ich habe 14 Jahre lang in New York gelebt. In dieser Zeit habe ich ein grosses Netzwerk aufgebaut. Das hilft mir natürlich beim Bewerben unseres Projekts. Ebenfalls haben wir 7500 Franken in Werbung auf Facebook, Instagram und Youtube investiert. Ein Vorteil ist auch, dass der Stream Teil des Programms des International Jazz Day ist, der am 30. April stattfindet.

Mit wie vielen Zuschauenden rechnen Sie?

In den Konzertlokalen hoffen wir auf 100 Zuschauende. Online können wir es überhaupt nicht abschätzen. Die Streams in den letzten Jahren hatten zwischen 80 und 1000 Zugriffe. Ich bin recht nervös. (lacht) Ein Albtraum wäre es, wenn gar niemand zuschauen würde.

Was braucht es, um ein Hybrid-Konzert auf die Beine zu stellen?

Es ist ein Mega-Aufwand. Im Unterschied zu einem Kulturunternehmen haben wir als Verein keine fixe Infrastruktur zur Verfügung. Wir müssen geeignete Räume finden, diese mieten. Dasselbe gilt für die Technik. Ein Stream kostet uns um die 15’000 Franken. Wir investieren viel in gute Bild-, Ton- und Lichtqualität. Ebenso wichtig ist es, dass die Musikerinnen und Musiker angemessene Gagen erhalten.

Infos zu den Konzerten und zum Livestream unter diesem Link.

