Nachgefragt «Stücke ganz zu streichen, tat schon in der Seele weh»: Karin Becker präsentiert den Spielplan 2021/21 am Theater Konstanz Seit der laufenden Spielzeit leitet Karin Becker das Theater Konstanz, bisher pandemiebedingt durchweg im Ausnahmezustand. Ihr Team hat sich einiges einfallen lassen, um mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben – und erfährt viel Zuspruch. Noch ruht der Spielbetrieb, doch bei den geplanten Freilichtspielen auf dem Münsterplatz ist wiederum Verzicht angesagt. Dieter Langhart 11.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konstanz KN , 19.11.2020 / A-Interview. TZ-Interviewreihe "persönlich gefragt. persönlich geantwortet": mit Karin Becker, neue Intendantin Theater Konstanz Donato Caspari

Sie hatten erst vier Premieren der Spielzeit 2020/21, dann kam im November der neue Lockdown. Wie haben Sie reagiert?

Karin Becker: Wir haben weitergeprobt. Wir entwickelten digitale Formate, haben Kindern und ihren Familien am Telefon Geschichten vorgelesen und sind vor den Fenstern von Abonnentinnen und Abonnenten mit Popup-Theater aufgetaucht. Wir haben Postkarten wie die Quangels in «Jeder stirbt für sich allein» gegen rechte Querdenker in der Stadt verteilt. Und gingen unverdrossen die zweite Spielzeithälfte an.

Haben Sie Abstriche am kommenden Programm 2021/22 gemacht?

Nein, wir zeigen 22 Produktionen, darunter sechs Uraufführungen und eine deutschsprachige Erstaufführung. Mit «Die Verlorenen» von Ewald Palmetshofer, dem wunderbaren Stück von Duncan Macmillan «All das Schöne», dem Schreibauftrag an Sergej Gössner für junges Publikum ab 6 «Der fabelhafte Die» und mit «Hin und Her», der Uraufführung unseres neugegründeten Stadtensembles, legen wir einen tollen Start hin. Und wir haben neue und «alte» spannende Regieteams. Einige Stücke konnten wir ja zum Glück schieben.

Also ist fast alles in Butter?

Natürlich nicht. Wir sorgen uns nicht zuletzt um den Schauspielnachwuchs, der sich am Ende des Studiums nicht an den Bühnen vorstellen kann. Darum gehen wir Koproduktionen mit den Schauspielhochschulen und Theaterakademien Stuttgart, Ludwigsburg und Zürich ein.

Sie und Ihr Team haben die kommende Spielzeit auf der Freiluftbühne vor dem Münster vorgestellt. Auch da sind die Sitzreihen ausgelichtet.

Wir bieten 258 Plätze in Zweiergruppen für je einen Haushalt an. Eigentlich wären 900 möglich. Wir sind froh, können wir «Viel Lärm um nichts» zeigen, auch als Dank, als Geschenk an das Ensemble und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unser treues Publikum. Es war bitter, als wir erfuhren, dass wir das zweite Freiluftstück «Farm der Tiere» absagen mussten.

Welche Vorkehrungen trifft das Theater Konstanz?

Wir haben ein detailliertes Hygienekonzept aufgestellt mit Nachverfolgungsmöglichkeit, Prüfung eines aktuellen Schnelltestes oder Impfnachweis. Der Einlass zu unseren Spielstätten ist getaktet, und wir instruieren unser Einlasspersonal sehr genau.

Was war für Sie das Schwierigste bei den Vorbereitungen zur kommenden Spielzeit?

Die Ungewissheit! Wieviele Produktionen können wir jetzt noch spielen, müssen wir verschieben oder müssen wir schweren Herzens darauf verzichten? Verzichten mussten wir etwa auf «Farm der Tiere«» des Jungen Theaters, da die Planung der neuen Spielzeit bereits stand. Das tat schon in der Seele weh.

Wie haben Ihre Abonnentinnen und Abonnenten reagiert?

Grossartig. Auf unsere regelmässigen Abonnementbriefe erhalten wir tolle Rückmeldungen. «Haltet durch!», schreiben uns die Leute.

Wann wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen?

Das hängt von der nächsten Landesverordnung ab. Bis mindestens 22. Mai bleiben unsere Spielstätten zu.

Also ist alles ungewiss, wie im Motto der neuen Spielzeit: «Wo gehen wir hin?»

Genau. Aber das Zitat von Jack Kerouac, von dem wir das Motto genommen haben, geht weiter: «Ich weiss nicht, aber wir müssen los.» Das beinhaltet vor allem, was uns wichtig ist: «Wir müssen los», gemeinsam. Unser Thema ist Solidarität und Demokratie in einer Gesellschaft, die nach Corona nicht mehr die gleiche sein wird. Und wir fürchten, auch keine bessere. Dafür sind wir am Theater da: für Gerechtigkeit einzustehen, für gleiche Rechte für alle, für Vielfalt, Diversität… für die Menschen hier vor Ort.