Die Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde hat ein neues Konzept

Nachgefragt «Man braucht jetzt gute Schuhe»: Barbara Auer, Co-Organisatorin der Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde, über das neue Konzept des Festivals «Bleibt alles anders?», haben sich die Gäste der Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde vergangenes Jahr gefragt. Am Samstag, 7. Mai, hallt das «Echo» in Rehetobel nach. Zu Gast sind Ausserrhoder Künstler, Politikerinnen und Kulturschaffende. Co-Organisatorin Barbara Auer verrät, welche Möglichkeiten das neue Format bietet und warum man sich fortbewegen muss, um Antworten zu finden. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.00 Uhr

Barbara Auer, Co-Organisatorin der Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde. Bild: PD

Wandel, Aufbruch, Krisen! Die Welt verändert sich rasant – soll man versuchen, Schritt zu halten? An der Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde 2021 in Teufen wurden grosse Fragen gestellt – in Gesprächen, bewegten Bildern, bei Tanz und keimenden Pflanzensprösslingen. Dreissig dieser Fragen verpackte man in Flaschenpost, um sie ein Jahr später, am 7. Mai in Rehetobel, aus der Brandung zu ziehen.

Die Kulturlandsgemeinde findet neu in einem zweijährigen Rhythmus statt, einmal als Festival in Teufen, das Jahr darauf als «Echo» aus einer anderen Ausserrhoder Gemeinde. Wie kam es dazu?

Barbara Auer: Da spielten zum einen finanzielle Überlegungen eine Rolle, nachdem klar war, dass der Kanton der Genossenschaft weniger Geldmittel zur Verfügung stellen würde. Es bedeutet einen beträchtlichen Aufwand, jährlich ein zweitägiges Festival zu veranstalten. Gerade das «Echo», in dem das jeweilige Thema des Festivals vertieft wird, soll schlanker und sparsamer sein. Zuvor sind wir jedes Jahr durch die Gemeinden vagabundiert. Die Ortsgebundenheit des Festivals an Teufen ist eine Erleichterung.

Was erhoffen Sie sich vom neuen Format?

Der Rhythmus ist reizvoll – wir haben Raum, neue Formen auszuprobieren, zum Beispiel die geführten Spaziergänge. Man braucht jetzt gute Schuhe für die Kulturlandsgemeinde, aber es wird spektakulär. Gerade im «Echo» können wir vermehrt lokalen Kunstschaffenden eine Plattform geben. Das Wichtigste bleibt aber: das Zusammenkommen, Zusammensein. Wenn auch noch das Wetter stimmt, ist es zum Flippen!

Welche Fragen gilt es zu beantworten, die nun ein Jahr lang in Flaschenpost durch die Ausserrhoder Bächlein getrieben sind?

Es sind existenzielle Fragen, wie: Woran halten wir fest? Was sind wir bereit zu ändern? Ist Veränderung schon der Normalfall? Der deutsche Kanzler sprach von einer Zeitenwende. Wie könnte sie aussehen?

Hallt das «Echo» in so wechselhaften Zeiten nicht fast zu spät? Müssten wir uns heute nicht andere Fragen stellen?

Wir haben keine Lösungen für politische Dilemmata gesucht oder über Waffenlieferungen diskutiert. Es geht uns um Fragen, die immer Gültigkeit haben. Aber ja, vielleicht wird es drastischer, vielleicht bekommen die Fragen eine andere Schärfe im Angesicht des Krieges.

Es werden vier geführte Spaziergänge angeboten – warum auf Schotterwegen nach Antworten suchen statt im Konferenzsaal?

Ich erinnere mich an endlose Sitzungen. Am Ende war der Konsens klar: Wir müssen uns fortbewegen, spazieren, verschiedene Plätze aufsuchen, uns auf den Strassen begegnen, anstatt zusammen in einem Raum zu sitzen. Man läuft zum Beispiel zu Orten, die für die Textilindustrie von Bedeutung waren, bekommt Einblick in Ateliers von lokalen Kunstschaffenden oder fährt mit dem Postauto in einen Steinbruch. Das Gehen macht den Kopf zum Denken frei.

Kulturlandsgemeinde in Rehetobel: Samstag, 7. Mai, 14–18 Uhr. Infos unter www.kulturlandsgemeinde.ch.

