Linda Heller entwickelte das Tanzstück «RED»

Nachgefragt «Männer können etwas Inkompetentes sagen, Frauen nicht»: Linda Heller, Tänzerin und Stadtparlamentarierin in Arbon, über Weiblichkeit und Chauvinismus Als junge Stadtparlamentarierin in Arbon hat Linda Heller prägende Erfahrungen mit patriarchalem Gehabe gemacht. Zusammen mit Audrey Wagner hat die 23-Jährige das Tanzstück «RED» entwickelt, das «typisch weibliche» Attribute hinterfragt. Es ist heute und morgen in der St.Galler Grabenhalle zu sehen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 07.12.2021, 17.00 Uhr

Linda Heller, Tänzerin und SP-Stadtparlamentarierin in Arbon. Bild: pd

Werde ich anders behandelt, wenn ich als Frau wahrgenommen werde? Diese Frage stellen Linda Heller und Audrey Wagner mit ihrem Tanz-Duett «RED» zur Diskussion. Das Stück, am 7. und 8. Dezember in der Grabenhallte St.Gallen zu sehen, greift «typisch weibliche» Attribute auf und erzählt vom Widerstand gegen kulturelle Einschreibungen. Ausgangspunkt waren persönliche Erfahrungen - unter anderem ein Erlebnis, das Linda Heller, seit 2019 Stadtparlamentarierin in Arbon, nach der Wahlfeier zunächst sprachlos zurückliess.

Was genau hat Sie nach Ihrer Wahl ins Arboner Stadtparlament derart geärgert und nachhaltig beschäftigt, dass Sie nun ein Tanzstück entwickelt haben zum Thema Weiblichkeit?

Linda Heller: Ich war zunächst sehr überrascht, dass ich es gleich im ersten Anlauf schaffte, als SP-Vertreterin ins Stadtparlament gewählt zu werden. Ich war dankbar, nun etwas mitgestalten und verändern zu dürfen. An der Wahlfeier im Presswerk allerdings trat ein ehemaliger Parlamentarier auf meinen Gesprächspartner zu und sagte über meinen Kopf hinweg, mich meinend: «Das anzuschauen», sei ja jetzt eine zusätzliche Motivation, im Stadtparlament zu sitzen. Ein optischer Anreiz sozusagen. Wir fragten irritiert nach, und er wiederholte es, wiederum nicht an mich gerichtet; es war für ihn ein Gespräch unter Männern. Ich war keine Person, sondern «öppis».

Sie waren ja sehr jung, erst 21. Hätte sich dieser Politiker das wohl getraut, wenn Sie 31 gewesen wären?

Sicher hatte es auch mit meinem Alter zu tun, dass man mir weniger Kompetenz zugetraut hat, aber bestimmt auch mit meinem Geschlecht. Ich denke nicht, dass über einen neugewählten 21-jährigen Mann etwas Derartiges gesagt worden wäre.

Linda Heller und Audrey Wagner in «RED». Bild: pd

Haben Sie hinterher etwas unternommen oder die Sache noch einmal angesprochen?

Als es passierte, war ich völlig überrumpelt und habe nicht reagiert. Das bereue ich heute. Als ich meinem Umfeld von dem Vorfall erzählte, haben viele den Mann in Schutz genommen und beschwichtigt. Er habe es ja nett gemeint, es sei doch eigentlich ein Kompliment gewesen. Das Ereignis löste bei mir aber auch Zweifel aus; ich fragte mich, warum ich überhaupt gewählt worden war.

Und dann haben Sie sich entschieden, sich als Tänzerin künstlerisch damit auseinanderzusetzen?

Ja, ausschlaggebend war natürlich nicht nur dieses eine Erlebnis, aber es prägte mich.

Fühlen Sie sich heute im Parlament als junge Frau anders wahrgenommen als damals bei der Wahlfeier?

Etwas in dieser Art ist nicht wieder vorgefallen. Was mir aber insgesamt auffällt: Die Toleranzschwelle bei Frauen ist tiefer. Frauen können sich weniger Fehler erlauben, sie werden sonst einfach nicht ernst genommen. Entsprechend melden sich Frauen auch erst zu Wort, wenn sie in einer Sache wirklich sehr gut Bescheid wissen. Wenn Männer etwas Inkompetentes sagen, wird es meiner Wahrnehmung nach weniger wahrgenommen und für schlimm befunden. Ausserdem ist es derzeit Usus, Abstimmungen jeweils mit dem Satz einzuleiten «Wer diesem Antrag zustimmen möchte, der erhebe sich jetzt». Das ist doch sehr patriarchalisch. Ich habe das schon in einer Fragerunde thematisiert. Manche achten darauf, andere leider nicht.

Welche Erfahrungen machen Sie im künstlerischen Bereich mit solchen Zuschreibungen? Werden junge Frauen da ebenfalls weniger ernst genommen?

Als wir bei Stiftungen für das Projekt «RED» Fördergelder beantragt haben, stellten Audrey Wagner und ich fest, dass ein Dossier allein wenig bewirkt. Da «RED» die erste abendfüllende Produktion des Merge Dance Collective ist, zu dem wir gehören, wurde uns wahrscheinlich nicht zugemutet, dass wir ein gutes Tanzstück kreieren werden. Wenn wir zusätzlich ein Video schickten, bekamen wir eher positive Rückmeldungen. Wir mussten relativ viel Überzeugungsarbeit leisten. Wären wir Tänzer, resp. Choreographen, hätte man uns vielleicht mehr zugemutet. Frauen müssen in der Tanzszene mehr Effort beweisen und hartnäckiger zeigen, dass sie etwas können.

Sie sprechen von einer neofeministischen Perspektive, die Sie in «RED» einnehmen. Wie verstehen Sie diesen Begriff?

Das Wort Feminismus löst ja auch ganz bestimmte Bilder und Vorstellungen aus. Uns geht es um einen neuen Blick und eine Weiterentwicklung; damit stehen wir auch nicht allein. Zur Zeit gibt es in der feministischen Bewegung viele neue Impulse; mit unserer Arbeit können wir uns gut da einordnen. Im klassischen Feminismus ging es stark um ganz bestimmte Ideale der Selbstbestimmung. Das wollen wir aufbrechen. Es gibt nicht den besseren oder schlechteren Weg, als Frau zu leben - und das gilt nicht nur für Frauen. Es ist weniger dogmatisch.

Frauen werden im Stück eigene Erfahrungen entdecken; Männer könnten einen Perspektivwechsel wagen. Haben Sie dem ehemaligen Stadtparlamentarier, der die machohafte Bemerkung machte, eine Einladung geschickt?

Nein, das habe ich nicht. Das Stück ist an sich sehr humorvoll, mit viel Ironie, wir arbeiten auch mit Text. Wir hoffen, damit ein breites Publikum zu erreichen, das finde ich wichtig. Von jungen Frauen haben Audrey Wagner und ich sehr positive Rückmeldungen bekommen; sie können sich selbst und das, was sie erleben, wiedererkennen.

RED – Ein Duett. 7./8. Dezember, 20 Uhr, Grabenhalle St.Gallen.

