Regisseurin Guta Rau spricht im Interview über Frauen in der Oper

Musiktheater Tod oder Hochzeit: Warum die Regisseurin Guta Rau dennoch an der Oper ihren Traumjob gefunden hat Zum Einstand als Spielleiterin am Theater St.Gallen hat Guta Rau eine pfiffige, dem Weihevollen abholde «Zauberflöte» inszeniert. Die zupackende Bayerin wünscht sich eine grössere Berufsvielfalt für Frauen in der Oper – auf der Bühne und hinter den Kulissen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 06.12.2021, 17.00 Uhr

Guta Rau, Spielleiterin und Regieassistentin am Theater St.Gallen, hat die Oper im Blut – aber auch viel Sinn für Humor. Bild: Michel Canonica

Schwer bepackt kommt sie zur Verabredung und entschuldigt sich sofort für die Verspätung – zwei Minuten, höchstens drei. Eine gute Gelegenheit, vor dem Gespräch mit Guta Rau, seit Beginn der Spielzeit 2021/22 Regieassistentin und Spielleiterin am Theater St.Gallen, kurz durchzuatmen und ein paar Takte Hintergrundmusik im Restaurant Concerto aufzuschnappen: Donna Summers «She Works Hard For The Money». Das wirkt beinahe, als hätten es sich Mozart und Emanuel Schikaneder als sehr charakteristischen Einzug Guta Raus in einem Singspiel ausgedacht, einem leider nicht mehr geschriebenen Nachfolgewerk der «Zauberflöte».

Nicht schüchtern, nicht arbeitsscheu, mit starken Nerven ausgestattet: Das seien die Kernkompetenzen ihres Berufs, so hat es die Theaterfrau kurz vor dem Abschied von ihrer vorherigen Stelle im westfälischen Detmold auf den Punkt gebracht; dort war Guta Rau, mit zweitem und drittem Vornamen Gerhild Notburg, «Regieassistentin mit Verpflichtung zur Inspizienz». Im Mittelbau, sagt sie, seien Frauen stark vertreten an Theatern; auf der Leitungsebene sehe es anders aus.

«Ich bin ein Fan von schlechten Witzen»

Jetzt in St.Gallen ist sie eine Stufe höher, doch dass sie auch mit Kabeln und sperrigen Bühnenbildern umgehen kann, nicht nur Konzepte entwerfen und theoretisieren, merkt man auf dem Weg über die Hinterbühne zum Fotoshooting im Zuschauerraum des Theaterprovisoriums. Guta Rau hat Oper im Blut, ist aber im wirklichen Leben praktisch begabt und sehr geerdet. «Ich bin ein Fan von schlechten Witzen und Running Gags», gibt sie unumwunden zu. Und lacht.

Nicht schüchtern, nicht arbeitsscheu, kein Nervenbündel: Mit diesen Eigenschaften ist Guta Rau richtig am Theater. Pausen tun trotzdem gut. Bild: Michel Canonica

Ihre Grossmutter war Sängerin, brachte oft Theatervolk nach Hause in die vielköpfige Familie, nahm mit der Enkelin regelmässig den Überlandbus nach München in die Oper. Ja, eine der drei Damen in der «Zauberflöte» würde sie selber gerne einmal spielen, sagt Guta Rau. Noch lieber aber hat sie die Chance beim Schopf gepackt, Regie zu führen.

Mit der weltweit wohl meistgespielten Oper hat sie sich in den letzten Monaten eingehend beschäftigt; für ihre erste Regiearbeit am Theater St.Gallen, die noch bis Februar im «Umbau» neben der Tonhalle gespielt wird, hat die 45-Jährige ein paar kleine, jedoch einschneidende Veränderungen an der «Zauberflöte» vorgenommen. Am Text, versteht sich – wer würde schon wagen, Mozarts Musik etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen, etwas darin als rassistischen oder frauenfeindlichen Misston zu empfinden und zu korrigieren?

Dienerin, Prostituierte oder «Frau von»

Die Sängerinnen und Sänger der St.Galler Neuproduktion jedenfalls waren froh, dass die zupackende Bayerin viel vom «Geschwurbel» Schikaneders in den gesprochenen Szenen gestrichen und durch heutiges Deutsch ersetzt hat. Umso deutlicher kommt so zum Vorschein, dass die Männer in dieser Oper nicht ganz so weise, gütig und heldenhaft sind, wie man sie gerne sieht, die Frauenfiguren dafür ein bisschen komplexer und erfrischend selbstbewusst.

Ist die Königin der Nacht nur rachsüchtig und «eine manipulative Bitch»? Guta Rau findet die Brüche interessant, auch bei den Männerrollen. Bild: Edyta Dufaj

Nicht selbstverständlich in der Oper, einer Gattung, die für Frauen relativ wenige Lebensentwürfe bereithält. «Tod oder Heirat», sagt Guta Rau kurz und bündig. «Die Berufsauswahl ist ziemlich übersichtlich», fügt sie hinzu:

«Auch wenn ‹Näherin› in der Personenübersicht steht, oder ‹Fabrikarbeiterin›, letztlich sind Frauen in der Oper entweder Prostituierte, Bedienstete oder eben ‹Frau von›, ‹Tochter von›. Am Ende sind sie tot, wahnsinnig oder glücklich verheiratet.»

Zudem gibt es wesentlich weniger weibliche Rollen im herkömmlichen Repertoire. Auf eine Frauenrolle kommen drei für Männer; das schlägt sich auch in der Zusammensetzung des Opernensembles in St.Gallen nieder. Immerhin sind es hier drei fest engagierte Sängerinnen und sechs Sänger. Sollte man deshalb die Werke von gestern mit ihren verstaubten Geschlechterbildern in der Mottenkiste lassen und nur noch neue Opern spielen? Nein, und man müsse die von gestern auch nicht um jeden Preis gegen den Strich bürsten, findet Guta Rau. Doch kritisch draufschauen, das will sie schon. Und lachen dürfen.

Die Arbeitsweise von Frauen und Männern unterscheidet sich nicht

Die «Zauberflöte» sei die perfekte Einstiegsoper, sagt sie. Erst recht, wenn man sie auf die leichte Schulter nimmt, in Sarastros Tempel nicht zu viel Weihrauch aufsteigen lässt und die Geschichte so witzig kommentiert wie mit den animierten Zeichnungen in St.Gallen. Etwas nervös wird Guta Rau, wenn sie liest oder hört, «natürlich» hätten die Frauen im Leitungsteam, also sie, Dirigentin Katharina Müllner und Bühnenbildnerin Marlies Pfeifer, eine andere, eine weibliche Sicht auf die Oper. Eine andere Arbeitsweise haben sie jedenfalls nicht, diskutiert wird genauso hart und sachlich. Nur einen Unterschied zu Männern kann Guta Rau bestätigen:

«Eine Frau am Dirigentenpult oder Regietisch darf sich keinen Fehler erlauben, sonst verliert sie sofort ihre Autorität.»

Man müsse weg von den Stereotypen, im Betrieb wie auf der Bühne. «Bei Castings wäre es fairer, die Sängerinnen und Sänger stünden hinter einem Vorhang, wie Musiker bei einem Probespiel.» Äussere Faktoren wie Statur, Hautfarbe, Attraktivität träten dann zunächst zurück, die stimmliche Eignung stünde im Vordergrund. Die aber ist nicht alles, auch das weiss Guta Rau sehr wohl. «Nur schön zu singen, reicht nicht», sagt sie.

Das Gefühl müsse stimmen, der Mensch in der Lage sein, sich glaubwürdig in die Rolle zu geben: Egal wie sie oder er aussieht. Bereit zu heiraten. Oder mit allen Mitteln der Kunst zu sterben.

