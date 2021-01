Musiktheater-Livestream Oper auf Diät: Statt «Aida» gab es Brecht-Songs als Lebenszeichen aus dem Provisorium des Theaters St. Gallen Das Musiktheater-Ensemble hat nach der abgesagten Premiere von Verdis Oper «Aida» nicht die Hände in den Schoss gelegt, sondern einen konzertanten Doppelabend auf die Beine gestellt. Zu erleben war er via Livestream: Ein kurzer Gruss aus dem derzeit geschlossenen Theater, mit Zimmerpflanzen statt Publikum. Bettina Kugler 24.01.2021, 14.49 Uhr

«Nach der Pause geht es weiter»: Sinfonieorchester und Opernensemble spielen trotzdem im Theater-Provisorium, wenn auch nur konzertant und ohne Live-Publikum. Bild: Benjamin Manser

Sicher, es gilt hier, Birnen mit Äpfeln zu vergleichen. Was soll man machen? Keiner hat sich die Situation herbeigewünscht. Alle haben das Improvisieren in den Monaten der Pandemie gelernt und den Blick auf das halbvolle Glas geübt. Statt also darüber zu jammern, dass Händels «Giulio Cesare» im Oktober tatsächlich die erste und vorläufig letzte Opernpremiere vor vollen Reihen war, im nigelnagelneuen Provisorium, startet das treue, erwartungsfrohe Publikum eben nun zur gewohnten Zeit einen Livestream im Wohnzimmer.

Nein, nicht «Aida» kommt da von der Bühne in die gute Stube, wie bis vor kurzem noch erhofft. Stattdessen geht «Songspiel» auf Sendung, ein ziemlich spontan entstandener Doppelabend mit einem Intermezzo des Italieners Domenico Cimarosa und Songs von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Das Programm erinnert stark an «Comedia», die charmante Vorpremiere der Opernsaison in der Tonhalle: Die wurde im August als Amuse-Gueule serviert, weil das Provisorium noch nicht ganz fertig war. Man sass maskiert beisammen und hoffte, dass der Spuk bald ein Ende hat. Corona notabene, nicht der Abend in der Tonhalle.

Bariton Shea Owens ist der Maestro di Cappella im gleichnamigen Stück von Domenico Cimarosa – dem unsichtbaren Publikum an den Bildschirmen zugewandt. Das Orchester leitet hinter seinem Rücken sicherheitshalber Chefdirigent Modestas Pitrenas. Bild: Benjamin Manser

Die Pause kommt früh – da ist das Cüpli noch nicht kühl genug

Inzwischen wissen wir es besser. Umso schöner ist es, die Sängerinnen und Sänger des Ensembles wieder einmal zu hören und zu sehen: Es gibt sie noch! Und sie legen sich für «Songspiel» so ins Zeug, als sei es Händel oder Verdi, auch ohne Szene, ohne mehr als nur angedeutete Interaktion. Shea Owens etwa als witziger Einzelkämpfer gegen ein Orchester im «Maestro di Cappella»: In glücklichen Momenten fängt die Kamera das augenzwinkernde Hin und Her zwischen ihm und seinem Schattenmann Modestas Pitrenas ein, der das klein besetzte Sinfonieorchester dirigiert - während Owens dem Maestro nur die Stimme gibt, mit dem Rücken zum Orchester.

Ohne Kamera geht gerade nichts für Konzert und Theater St. Gallen. Bild: Benjamin Manser

Untertitel gibt es keine. Das aber ist noch der geringste Verzicht bei der «pandemiebedingt ein wenig modifizierten» Musiktheatershow via Livestream. Operndirektor Peter Heilker formuliert es so, in der locker moderierten Pause nach zwanzig Minuten Cimarosa; da ist der aus dem Keller geholte Prosecco erst halbkühl. Ein Schlückchen Premierenstimmung kann nicht schaden, auch wenn man in Filzfinken dasitzt.

Karge Kost statt opulente Oper: Der Direktor nimmt es locker

Heilker hat seinen Sinn für sanfte Ironie nicht pandemiebedingt verloren – ein Trost angesichts der kargen Kost, die ein Livestream-Konzert aus dem Theaterprovisorium bietet, verglichen mit Oper live vor Ort. Provisorisches Theater eben, doch besser als nichts. Im leeren Foyer ist die Zeit seit Oktober nicht stehengeblieben, bemerkt man im Hintergrund, während Heilker, neuerdings schnauzbärtig, Einblick ins Programm gibt: Inzwischen stehen Topfpflanzen in den Bar-Regalen, was den Retrocharme der kurzen Pause optisch noch verstärkt.

Musiktheater in Zeiten, in denen man sich an nichts halten kann – nur an Mikrofone. Das Theater-Provisorium wartet bis mindestens Ende Februar auf Publikum. Bild: Benjamin Manser

Brandaktuell geht es anschliessend weiter; Brechts Songtexte über die Stadt Mahagonny, die kein realer Ort ist, nur ein Wort, treffen den Nerv der coronageplagten Zeit. Da ist nichts, woran man sich halten kann, nicht einmal eine Flasche Whisky, kein Pretty Boy, kein sicherer Premierentermin. Nur eine tolle Weill-Kapelle und sechs Solisten, die zum Gesang gern spielen möchten, am liebsten vor sichtbarem Publikum. Ein laut vernehmliches «Bravi assai» hätten sie verdient, so wie die Musiker in Cimarosas «Maestro di Cappella».Man muss ihn aufsparen für bessere Zeiten.

