Musikschulen online Tonleitern für Teo Gheorghiu: Thurgauer Musikschüler haben den Stufentest digital absolviert – mit prominenten Experten Ohne Vorspiele und Konzerte fehlt vielen Kindern die Motivation, auf ihrem Instrument zu üben. Im Thurgau konnten sie ihre Stücke auf Video aufnehmen und bekamen das Experten-Feedback online. Auch «Vitus»-Darsteller und Pianist Teo Gheorghiu hat dabei etwas dazugelernt. Bettina Kugler 31.03.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der zehnjährige Leandro (links) spielt das Stück «Waves», Pianist Teo Gheorghiu hört von daheim aus zu und lobt dann ausgiebig – hat aber auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge und Profitipps. Bild: pd

Das Lampenfieber hält sich in Grenzen bei Leandro, Gioia und Aline. Während ein Stufentest an der Musikschule sonst durchaus feuchte Hände und weiche Knie machen kann und das Herz eines zehnjährigen Klavierschülers heftig klopfen lässt, sitzen sie nun höchstens ein bisschen scheu vor dem Computer und warten, bis sich ihr Experte zum Online-Meeting zuschaltet. «Wo bleibt er denn, ist er noch in der Künstlergarderobe?», witzelt Andreas Schweizer, Leiter der Musikschule Weinfelden – er selbst ist schon am Monitor zu sehen, ausserdem Leandros Klavierlehrerin und der kleine Pianist selbst. Erwartungsfroh dreht der zehnjährige Leandro auf dem Bürostuhl hin und her.

Dann endlich geht ein weiteres Bildschirm-Fenster auf, und Teo ist da: Teo Gheorghiu, bekannt als Wunderkind «Vitus» aus dem gleichnamigen Film von Fredi Murer. Zwölf war er, als er 2005 an der Seite von Bruno Ganz spielte; heute ist Gheorghiu ein gefeierter Pianist – momentan vor allem zu Hause und im Studio. Vor der Pandemie trat er im KKL und anderen grossen Konzerthäusern auf. Dank Covid-19 hat er jetzt Zeit, Basisarbeit zu leisten: zum Beispiel als Experte beim Online-Stufentest der Thurgauer Musikschulen.

100 Kinder und Jugendliche haben digital mitgemacht

Die Aufnahmen sind längst im Kasten, beim Online-Feedback geht es locker und lustig zu – und Teo Gheorghiu freut sich auch über gut gespielte Tonleitern. Bild: pd

In anderen Jahren nehmen 200 bis 300 Schülerinnen und Schüler der Musikschulen in Frauenfeld, Weinfelden, Arbon und Kreuzlingen daran teil. Sie spielen jeweils ein Pflicht- und ein Wahlstück, im Anspruch angepasst an ihr Alter und die Unterrichtserfahrung; auch Theorie und Tonleitern gehören zum Programm. Für den digitalen Stufentest der Musikschule Weinfelden haben sich dieses Jahr rund 100 Kinder gemeldet und ihre Stücke vorab per Video aufgenommen. Im Online-Meeting konnten sie sich selbst sehen und hören, anders als bei einem Vorspiel; anschliessend bekamen sie Feedback von Stars wie Teo Gheorghiu oder von renommierten Hochschulprofessoren, etwa dem Trompeter Frits Damrow und dem Cellisten Thomas Grossenbacher.

«Die Tonleitern hast Du schön gespielt», sagt Teo Gheorghiu immer wieder zu den Auf- und Abwärtsketten durch die Dur-Tonarten, gibt aber auch zu, dass er diese Übungen seinerzeit nicht so mochte. Er weiss, dass sie sich mit der Zeit lohnen: Wenn die Finger geschmeidig laufen, kann man sich besser auf den Ausdruck konzentrieren.

«Im Turnen bist du sicher viel besser als ich»

Teo Gheorghiu hört ganz genau hin, er spürt die Lust der Kinder am Musizieren und ihr Potenzial, plaudert aber auch gern locker über Alltagsdinge und zusätzliche Hobbys: Turnen zum Beispiel. Oder er erzählt noch etwas Wissenswertes über die Stücke. Etwa davon, wie Debussy zu seiner reichen Farbpalette und seiner Liebe zu fernöstlichen Klängen kam – die 14-jährige Mariana hat seine «Arabesque» bereits sehr reif und virtuos gespielt.

In jeweils einer knappen Viertelstunde lernen die Thurgauer Nachwuchspianisten da enorm viel. Vor allem aber ist das Feedback des prominenten Künstlers ein Sonnenbad in Lob und Anerkennung und stärkt das Selbstvertrauen: Ein wichtiger Faktor, wenn es ums Durchhalten geht. Für Musikschulleiter Andreas Schweizer war das ein Grund mehr, die Stufentests nicht ausfallen zu lassen, sondern für einmal digital durchzuführen, was einen hohen technischen und organisatorischen Mehraufwand bedeutete. Er sagt:

Andreas Schweizer, Leiter Musikschule Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

«Die Kinder brauchen Feedback. Wenn schon Vorspiele und Konzerte derzeit live nicht möglich sind, ist es dennoch wichtig, dass sie ein Ziel haben, sonst üben sie nicht gern.»

Schon vor Weihnachten hat Schweizer deshalb ein digitales Konzert der Musikschule auf die Beine gestellt, das via Kabelfernsehen in Alters- und Pflegeheimen ausgestrahlt wurde.

Auch das kommt im Gespräch mit «Vitus» Teo Gheorghiu zur Sprache: Dass ein Auftritt vor Publikum wesentlich schöner ist, eine andere Energie hat – und man sich prompt über Applaus freuen kann. Dafür, findet Gioia, habe sie per Video eine zweite Chance gehabt, es musste nicht gleich beim ersten und einzigen Mal alles perfekt gelingen.

Sich selbst zuhören und zuschauen beim Spielen: Das Video zum Stufentest macht es möglich. Bild: pd

Analog hätten die Tests nicht stattfinden können, sagt Andreas Schweizer; es wären rund 400 bis 500 Personen an einem Tag in der Musikschule ein- und ausgegangen, unmöglich in Zeiten von Covid-19. Digital hätten sie beiden Seiten sichtlich Spass gemacht. Teo Gheorghiu habe sich im Laufe des Abends «richtig warmgelaufen» – man spürt es in den aufgezeichneten Meetings, welche die Schülerinnen und Schüler nun für ihr Portfolio bekommen. Als klingendes und sehr persönliches Diplom.