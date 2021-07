Zwei Ostschweizer Theatermacher inszenieren in Steinach "Lupina"

Musikfestspiele Die Greta Thunberg vom Bodensee: Zwei Ostschweizer Theatermacher inszenieren in Steinach ein Stück um das geheimnisvolle Mädchen Lupina Wo ein Zirkus und ein Theater in der Ostschweiz gemeinsame Sache machen, sind die Theatermacher Michael Finger und Oliver Kühn nicht weit. Sie erzählen von der Geburtsstunde der Steinacher Musikfestspiele, von experimenteller Probenarbeit und der Inspiration zu ihrer Titelheldin Lupina. Kathrin Signer 14.07.2021, 12.00 Uhr

Michael Finger und Oliver Kühn sind künstlerische Wundertüten; in «Lupina» sind sie Schauspieler, Regisseure, Autoren und Dramaturgen. Foto: Ralph Ribi

Sie sind kein Zirkus, kein Theater, kein Musical; sie sind einfach alles. Sie – das sind die Steinacher Musikfestspiele. Dort wird ab dem 11. August das Stück «Lupina – die Legende vom Bodensee» im Zirkuszelt inszeniert. Die kreativen Köpfe hinter der Produktion heissen Michael Finger und Oliver Kühn und sie sind ebenso wenig in nur eine Rolle zu zwängen wie ihr «artistisches Singspiel». Finger ist künstlerischer Leiter, Theaterautor und Regisseur; Kühn berät als Dramaturg und Co-Autor und verkörpert auf der Bühne die Rolle der Erzählerin Olga. Im Gepäck haben sie die Künstler und Künstlerinnen des «Theater Jetzt» und des «Cirque de Loin».

Lupina ist bereits das zweite Grossprojekt am Seeufer von Steinach. Im Sommer 2019 hatte der Trägerverein «Musiktheater 1250 Jahre Steinach» dort das Stück «Wasserland – ein Sommernachts-Sturm» organisiert und aufgeführt. Die Geburtsstunde der Steinacher Festspiele schlug dann bei der Dernièrenfeier. «Finger stand auf dem Tisch und tat seine Liebe zu Steinach kund», erzählt Kühn.

Michael Finger initiierte die Gründung der Steinacher Festspiele. Foto: Ralph Ribi

Ein paar Tage darauf wurde der Verein der Steinacher Musikfestspiele gegründet. Er will alle zwei Jahre eine Sommerproduktion am Bodensee veranstalten. Finger und Kühn verstehen sich aber mehr als Geburtshelfer, denn als Elternpaar. Laufen lernen müssten die Steinacher jetzt selbst. Ein bisschen Hilfe gesteht ihnen Michael Finger jedoch noch zu: Er ist seit 2021 Vorstandsmitglied und bekleidet das Amt des künstlerischen Leiters der Steinacher Festspiele.

Die beiden Theatermacher bezeichnen die Festspiele als «Volkstheater»; als Theater für alle, die sich nicht scheuen, überrascht zu werden. Ihre Crossover-Produktionen sind viel mehr als «Text-Aufsager-Schauspiel», sie verbinden Schauspiel mit Musik und Artistik. «Wir wollen etwas kreieren, das mehr als klassisches Sprechtheater ist. Es darf gerne Spektakel sein», sagt Kühn. Und daran wird es ihrer Bodensee-Legende rund um die Figur Lupina sicher nicht mangeln.

Greta vom Bodensee

Inspiration für das geheimnisvolle Mädchen «Lupina» war unter anderem Greta Thunberg. Bild: PD

Inspiration zum Mädchen aus dem See war das Buch «Der gefährliche See» von Tobias Engelsing. Er schreibt von versunkenen Schiffen und verschwundenen Seelen, von Stürmen und Seenebel und den mystischen Tiefen des Bodensees. Die Erzählungen inspirierten Kühn, seine Protagonistin aus diesen dunklen Gewässern auftauchen zu lassen.

Lupina wird vom Steinacher Simon Kunz aus der stürmischen See gerettet. Sie scheint übernatürliche Fähigkeiten zu haben und hilft damit der Familie Kunz im Fischereibetrieb. Im Verlauf der Geschichte wird Lupina für Kühn zu einer Figur, die sich am Greta-Thunberg-Phänomen anlehnt. Wer sich exponiert und angreifbar macht, erfährt sofort vehement Gegenwind. Eine Parallele zwischen Greta und Lupina sieht Kühn auch in ihrer Verbundenheit zur Natur. Hinter Lupinas harmlosem Wirken vermuten die Anwohner am Bodensee bald Hexerei und Teufelswerk.

Improvisation statt Drehbuch

Nachdem die Idee zu «Lupina» geboren war, entwickelten die Künstler das Stück mit ihrem Ensemble in Improvisationssessions weiter. «Wir sassen im Kreis auf dem Boden des Festspielgeländes und haben uns die Figuren entgegengeschleudert», sagt Finger. Daraus spann er eine Art Filmskript, zu welchem später Gesang, Musik und Akrobatik hinzuimprovisiert wurden. Kühn vergleicht die musische Kreation mit dem Zubereiten einer Mahlzeit: Man nehme einen Dialog, füge ein paar Töne hinzu, würzt mit einem Salto und fertig ist das Theaterspektakel. «Wir sind ein künstlerisches Birchermüesli», ergänzt Finger.

Die Steinacher Musikfestspiele finden vom 11 bis zum 28. August, jeweils Mittwoch–Samstag um 20 Uhr auf dem Gelände der Remise Weidenhof im Chapiteau des Cirque de Loin statt. Die Gastronomie ist ab 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es auf eventfrog.ch und an den Vorverkaufsstellen von St.Gallen Bodensee-Tourismus, der Gemeinde Steinach und bei Arbon Tourismus. Weitere Infos zum Rahmenprogramm auf der Website der Festspiele.