Musik «Inzwischen trinke ich nur noch Wasser, wenn ich auflege»: DJ Zoree aus Vättis sorgt international für Stimmung Philipp Jäger hat schon als Kind mit dem Mixen begonnen. Wer sich hinter seinem Künstlernamen verbirgt und weshalb er mehr können muss, als einfach nur ein paar Knöpfe zu drücken, wird bei einem Besuch bei ihm zu Hause im idyllischen Vättis klar. Aylin Erol Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Eingekesselt von schneebedeckten Bergen, hat Philipp Jäger mit 13 in Vättis mit dem Musikproduzieren begonnen. Bild: Benjamin Manser

Ab Bad Ragaz schlängelt sich das Postauto knapp 40 Minuten lang das Tal hinauf, vorbei an rauschenden Bächen und einsamen Ferienwohnungen. Die letzte Haltestelle ist Vättis. Hier wohnt Philipp Jäger. Bekannt ist der 24-Jährige Partygängerinnen und -gängern aber wohl eher als DJ Zoree. Unter diesem Namen legt er am Wochenende regelmässig in Clubs in Chur, Altstätten, Selig und Sargans auf – aber eben nicht nur.

In der abgelegenen Idylle mag man kaum glauben, dass derselbe junge Mann, der im Gartenstuhl gemütlich vor dem Haus seiner Eltern hockt und sich mit der Nachbarin über ihre frisch eingetopften Blumen austauscht, auch schon in Deutschland, Dänemark, Spanien und Malaysia gespielt hat. Obwohl sich Jäger anlässlich eines komplett ausgebuchten Festivalsommers nicht beklagen kann, ist er nicht einer, der ungefragt über seine Erfolge spricht.

Der Ritterschlag in der Branche kam 2018

Viel lieber erzählt er von seinem Vorbild, dem niederländischen DJ Hardwell. Wegen ihm hat er mit 13 Jahren überhaupt erst damit angefangen, seine eigene Musik zu produzieren. «Es war immer mein Ziel, dass ich meine Tracks eines Tages unter Hardwells Label veröffentlichen kann», sagt Jäger und strahlt. Dieses Ziel hat er bereits 2018 erreicht. «Nach der Veröffentlichung spielte Hardwell meinen Mix in seinem Livestream und nannte mich als Urheber.» Das sei in der Branche, in der es selten vorkomme, dass ein DJ von einem Label komplett unter Vertrag genommen werde, wie ein Ritterschlag. Seither habe eines zum anderen geführt – auch dank Kontakten.

Kontakte sind in der Branche sehr wichtig. Das wird unmissverständlich klar, wenn man länger mit Jäger spricht. Er erwähnt immer wieder, wie dankbar er dafür ist, dass ihn in den vergangenen zehn Jahren andere DJs und Produzenten unterstützten. DJs gäbe es schliesslich wie Sand am Meer. Herauszustechen, sei extrem schwierig.

«Wenn man nicht die richtigen Leute kennen lernt, ist es schier unmöglich, Erfolg zu haben.»

Im Kinderzimmer fing es an

Mit Learning by Doing und unzähligen langen Nächten mit mal mehr, mal weniger Publikum hat er inzwischen zu seinem eigenen Stil gefunden, einem Mix aus EDM (Electronic Dance Musik) und Electronics. Dabei mischt Jäger gerne Teile von bekannten Liedern ein, bei welchen die Partygäste mitsingen können, egal ob Eminem, Beyoncé oder Pitbull.

Sein «Musikstudio» ist in den zehn Jahren dasselbe geblieben: sein Kinderzimmer in Vättis. Darin prallen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite sind auf den Wandregalen rund ums Bett zahlreiche Actionfiguren, Plüschtiere und viel zu viele Minions fein säuberlich aufgereiht. Auf der anderen Seite, beim Schreibtisch, herrscht professionelle Ordnung. Vor dem grossen Bildschirm stehen ein kleines Keyboard und eine Tastatur, deren Tasten blau leuchten. Rechts und links sind die Boxen auf den Produzenten gerichtet. Grosse, teuer aussehende Kopfhörer liegen daneben bereit.

So sieht es aus, wenn DJ Zoree an neuen Tracks tüftelt. Bild: Benjamin Manser

Einfach ein paar Knöpfe drücken, wie ein gängiges Vorurteil gegenüber DJs besagt, reicht für den internationalen Erfolg nicht aus. Und trotzdem gibt Jäger zu: Ein bisschen Show ist immer dabei, gerade bei Grössen wie David Guetta, der vor seinen Auftritten einen Grossteil seines Konzertprogramms bereits vorbereitet hat. «Es ist aber auch gar nicht möglich, gleichzeitig Tracks zu produzieren und aufzutreten», sagt Jäger. Ein kurzer Blick auf sein Computerschnittprogramm reicht, um diesen Worten Glauben zu schenken. Zu erhaschen, ist ein komplexes, mehrstufiges System aus Audioschnipseln und eine riesige Bibliothek aus Liedern und Sounds, die Jäger in- und auswendig kennt.

Musik reich noch nicht zum Überleben

Schon bald wird der DJ aber von zu Hause ausziehen, nach Bonaduz. Damit ist er nicht nur ein bisschen näher an den Clubs, sondern auch näher bei seinem Arbeitsplatz in Chur, wo er als Automechaniker tätig ist. Zum Überleben reicht die Musik derzeit noch nicht aus, auch wenn Jäger donnerstags bis sonntags bis zu sieben Stunden pro Nacht in den Clubs unterwegs ist.

Er sei zwar generell eher ein Nachtmensch, produziere seine Tracks auch vorwiegend spätabends. «Die Nacht hinter dem Mischpult durchzumachen, ging mit 18 aber doch einfacher», sagt Jäger und lacht. «Inzwischen trinke ich nur noch Wasser, wenn ich auflege.» Alkoholisiert könne man die Nacht sonst gar nicht durchhalten.

Er sei aber ohnehin nie einer gewesen, der gross über die Stränge schlug, weder als Jugendlicher im Ausgang in Chur noch hinter dem Mischpult. Das könne er aber nicht über alle DJs sagen, die er schon kennen gelernt habe und die es teilweise nicht nur beim Alkohol beliessen.

«Mein Papa hatte deshalb ein wenig Angst um mich, als es hiess, dass ich jetzt auch international in Clubs spielen könne.» Mittlerweile habe sich seine Angst aber gelegt. Drogen haben Jäger nie gereizt. Er möchte einfach seine Musik spielen und die Partygäste zum Tanzen bringen.

In China wird immer gefeiert

Nach zwei wegen der Pandemie eher schwierigeren Jahren, in denen der DJ ein paar Monate in überhaupt keinem Club auftreten konnte – vor allem auch nicht im Ausland –, stehen nun die Slowakei, Tschechien und Kroatien auf seinem Programm. Ende Jahr kann Jäger vielleicht sogar in China auflegen, sofern es die restriktive Coronapolitik des Landes bis dahin erlaubt. «Darauf freue ich mich besonders.» Dort werde jeden Tag irgendwo gefeiert, nicht nur am Wochenende. Und die Clubs seien grösser. «Das ergibt viele Möglichkeiten, um Neues auszuprobieren und herauszufinden, was den Leuten gefällt.»

Abgesehen von einer dicken Sonnenbrille, ist Jäger keiner, der gerne dick aufträgt. Bild: Benjamin Manser

Trotz Konkurrenzkampf, obwohl er vom Auflegen noch nicht leben kann und auch wenn die Wochen mit der Arbeit in der Garage und den langen Nächten am Wochenende anstrengend sind, ist Jäger sehr zufrieden mit seinem Leben. Denn: «Eigentlich habe ich meinen Traum schon verwirklicht: mit dem DJ-Dasein herumreisen und andere Länder und Kulturen kennen lernen zu können.»

