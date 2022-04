Ernst Messmer zieht als Poet alle Register in St.Galler Mundart

Mundartlyrik En Tschanggi suecht sin Schtoff: In den Gedichten Erwin Messmers macht sich die St.Galler Mundart frei von Harmlosigkeit Er ist Organist und zieht in seinen Mundarttexten alle Register von zart beschwingt bis brausend derb. Am 5. April liest der in Staad geborene, in Bern lebende Musiker und Lyriker aus seinem neuen Buch «Passirrt isch passirrt» in der Hauptpost St.Gallen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Arbon 26.06.2021 TG / Inspirationsquell Bodensee: Spaziergang und Gespräch mit den drei Herausgebern des orte-Heftes "Du blaust mir in die Seele" über den See in Lyrik, Prosa und Fotografie . Erwin Messmer Donato Caspari

Er muss ein «Tschanggi» sein, ein Sprach- und Klangjunkie, in lustvoller Sucht mit seiner Heimatmundart verbunden: Erwin Messmer, Jahrgang 1950, geboren in Staad, dem Dorf am See, auf das er einmal ein tieftrauriges Requiem geschrieben hat, «Fallbeispiel einer Vernichtung». Es geht darin um die (Strassen-)Bausünden der Nachkriegszeit; kein Wunder, dass Messmer nach dem Studium nicht zurückkam, stattdessen in Bern hängenblieb, als Philosoph und Philologe, als Lyriker und Organist.

5 CDs mit Orgelmusik gibt es von ihm und noch mehr Lyrikbände; gerade ist ein neuer erschienen, in der schön gemachten Edition Spoken Script des Luzerner Verlags Der gesunde Menschenversand. Der lapidare Titel «Passirrt isch passirrt» sagt schon fast alles - zumindest, dass Messmer als Mundartist nicht zum wesentlich beliebteren, durch Mani Matter zu höheren philosophischen Weihen gelangten Berner Dialekt übergelaufen ist. Sondern den gern verhöhnten engen Vokalen und dem markanten Konsonanten R (im Nachwort von Joachim Rittmeyer heisst es, dieses R sei «ein Laut, der im Gaumen knapp vor dem völligen Erstickungstod noch letzte Lebenszeichen von sich gibt») der Ostschweizer Mundart die Treue hält. Und dass er daraus reine, zuweilen dadaistische, absurde Poesie schöpft.

Philosophische Tiefenbohrungen im Feierabendstau

Erwin Messmer: Passirrt isch passirrt. Edition Spoken Script 42, Verlag Der gesunde Menschenversand, Luzern 2022, 184 S., Fr. 25.– Bild: Verlag

Da nun der Name Rittmeyer schon einmal gefallen ist: Dessen Nachwort sollte man keineswegs verpassen. Bereits der Titel fasst prägnant und knapp in Worte, was Erwin Messmers Gedichte in St.Galler Mundart sind - «eine wahre Augen- und Gehirnweide». Sie kreisen um Gott, Godot und um die Welt, erweisen sich als kleine philosophische Tiefenbohrungen beim Rasieren oder Herumzuckeln im Feierabendverkehr, auf Flügen zwischen Wien und Zürich oder beim Herbstspaziergang. Und praktisch immer überrascht die Wendung.

So ist der Herbstspaziergang, um nur ein Beispiel herauszugreifen, kein Abgesang auf alles, was dahinwelkt, kein modriges Memento mori - sondern ein witziges, charmantes Liebeslied. Vermutlich das erste in der abendländischen Lyrik, in dem der Liebste sich mit einem Pilz vergleicht. Oder nehmen wir «Apvent»: Kein Platz darin für vorweihnachtliche Sentimentalitäten. Stattdessen jandelt Messmer sich da eine «Omaasch an Beckett» zusammen, was bei genauerer Betrachtung mehr mit Advent zu tun hat als ein durchschnittlicher Christkindlimarkt.

Aus «Toonlaitärä» werden genüssliche Mundart-Toccaten

Sicher, man muss den Ostschweizer Ton im Ohr haben; für Anfänger empfiehlt Nachwortautor Joachim Rittmeyer «Grundübungen beim Gurgeln» und andere kleine Sprachetüden. Aber auch ohne lautes Lesen stimmen Erwin Messmers Gedichte auf schräge, hintersinnige Weise heiter. Viele entstehen aus Alltagsbeobachtungen - oder aus reiner Lust am Klang, an Ähnlichkeiten oder Dissonanzen: Da hört man dann den Improvisationskünstler am Spieltisch der Orgel heraus, der aus simplen «Toonlaitärä» Mundart-Toccaten heraushämmert und dabei genüsslich alle Register zieht. Oft wird es «exischtenziäll», manchmal geht es nur um «üsers Wätter». Doch was heisst: nur?

Der «Tschanggi» übrigens, um den Messmers Mundartlyrik keinen Bogen macht, kommt in den «Värsli zur Uuffahrt» um die Ecke, auf der Suche nach «Schtoff». Er ist in «Passirrt isch passirrt» nur ein Kronzeuge von vielen für die sehr helvetische Mischung aus zusammengereimter Niedlichkeit und knallharten Tatsachen. Entsprechend abgelöscht klingen dann diese Auffahrtverse auch am Ende:

Dä Glauben isch väpufft

Dä Liäbgott goht i t'Luft

Erwin Messmer: Passirrt isch passirrt. Gereimtes und Ungereimtes. Edition Spoken Script 42, Verlag Der gesunde Menschenversand, Luzern 2022, 184 S., Fr. 25.–

Lesung Dienstag, 5. April, 19 Uhr, Raum für Literatur in der Hauptpost St.Gallen.

