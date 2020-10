Modeschau mit Frischluft und Abstand: Die Nesslauerin Livia Rita lässt ihre Models Sessellift fahren Krummenau statt London, Sesselbahn statt Laufsteg: Die Nesslauer Künstlerin Livia Rita lädt auf der Sportbahn Wolzenalp zur «Obertoggenburger Fashion Week». Wer ein Billet löst und auf den Gipfel fährt, dem begegnen unterwegs bunte Kreaturen. Roger Berhalter 03.10.2020, 05.00 Uhr

Bei Livia Ritas Entwürfen verschmelzen Mode und visuelle Kunst. Bild: PD

Modeschauen sind nicht coronakonform, das müssen Designer weltweit gerade schmerzlich erfahren. Die London Fashion Week, die soeben zu Ende gegangen ist, wurde dieses Jahr in den Digitalen Raum verlegt. Die Designer trafen sich in virtuellen Showrooms oder zeigten ihre Kollektionen als Film. Die Traditionsmarke Burberry liess seine Models in einer aufwendigen Inszenierung durch den Wald spazieren und streamte diese Bilder über die Plattform Twitch, die sonst vor allem Gamer nutzen. Eine andere Form wählte Moschino an der Mailänder Modewoche SS21: Hier stolzierten keine Menschen mehr über den Laufsteg, sondern Marionetten.

30 Models schweben durch die Luft

Livia Rita hat ebenfalls einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um ihre neusten Entwürfe öffentlich zu präsentieren. Die Künstlerin und Designerin aus Nesslau lässt ihre Models kurzerhand Sessellift fahren, und das Publikum gleich mit. Am 10. oder 11. Oktober, je nach Wetter, schweben 30 Models auf der Wolzenalpbahn in Krummenau durch die Luft. Wer ein Billet löst und auf den Gipfel fährt, dem begegnen unterwegs allerhand bunte Kreaturen.

Die Modebranche muss ihr Tun überdenken

«Es ist spannend, solche neuen Formate zu finden», sagt Livia Rita. Die ganze Modebranche mit ihren «überhaupt nicht nachhaltigen Zyklen» werde gerade durcheinandergewirbelt und müsse ihr Tun überdenken. Auch sie selber musste alte Pläne begraben und neue schmieden. Die 27-Jährige hatte ihre Modeschau ursprünglich während der Fashion Week in London durchführen wollen. Doch wegen Corona sei das nicht möglich gewesen.

Auf einer Sesselbahn im Engadin sei ihr plötzlich die Idee gekommen: Sessellift statt Laufsteg, Krummenau statt London, Frischluft und Abstand statt enge Bestuhlung und stickige Hallen. Jetzt lädt Rita nicht mehr nach London, sondern zur «Obertoggenburger Fashion Week».

Charmanter als die Hochgeschwindigkeitsbahn

Die Wolzenalpbahn kennt Livia Rita seit ihrer Kindheit. Sie ist in Nesslau aufgewachsen und sass schon als Schülerin auf dem Lift, um Skifahren zu lernen. Sie schwärmt vom «heimeligen, persönlichen Lift», der so viel mehr Charme habe als die modernen Hochgeschwindigkeitsbahnen. A propos: Der Zufall will es, dass am selben Wochenende die neue 6er-Sesselbahn in Wildhaus eröffnet wird.

Das Skigebiet auf der Wolzenalp im Winter. Bild PD

Für die Modeschau rüstet Livia Rita die kleine Bahn mit ihren teils schrillen Entwürfen auf. Sie ist nicht nur Designerin, sondern auch Sängerin, Choreografin und Performance-Künstlerin. Sie spricht nicht von Kleidern, sondern von «Art-Fashion-Kostümen», ihre Models nennt sie «Creatures», und ihre Entwürfe versteht sie als «tragbare visuelle Kunst, als skulpturale Kleidung aus in Handarbeit kreierten Outfits und Formen», wie sie im Text zur Modeschau schreibt.

«Durch das Auflösen bisheriger Kategorien entstehen neue Blickwinkel», heisst es weiter. Und wem das zu kompliziert ist, der kann auf dem Sessellift auch einfach die schöne Aussicht auf den Alpstein geniessen.

Im Rahmen des normalen Bahnbetriebs

So mancher wird wohl unfreiwillig an dieser Modeschau landen. Denn die «Obertoggenburger Fashion Week» ist keine geschlossene Gesellschaft mit Eintritt, sondern findet im Rahmen des normalen Bahnbetriebs statt und ist zum normalen Billetpreis zugänglich. Gut möglich also, dass die Familie, die eigentlich nur zum Wandern gekommen ist, unterwegs plötzlich von Models überrascht wird.

Sie dürfte auf jeden Fall interessant werden, die erste Krummenauer Sessellift-Modeschau. «Ich freue mich darauf!», sagt Livia Rita. Auch sie nutzt die Plattform Twitch, um die Modeschau live zu übertragen. So blickt für einmal nicht die ganze Modewelt nach London, sondern zumindest ein paar Londoner am Bildschirm schauen ins Toggenburg.

«Obertoggenburger Fashion Week»:

10. oder 11. Oktober,

11–13.15 Uhr und 14–15.30 Uhr,

Sportbahn Wolzenalp, Krummenau

(nur bei schönem Wetter, Infos zur Durchführung gibt's hier.)