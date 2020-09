Interview «Moderne Kunst ist auf den ersten Blick nicht schön, und manchmal auch auf den zweiten Blick nicht»: Christian Saehrendt weiss, wie man trotzdem Zugang dazu findet Kunst sei ein Spiel wie ein Freizeitsport, sagt Experte Christian Saehrendt. Mit seinen Vorträgen und Büchern will er Berührungsängste zu zeitgenössischer Kunst abbauen. Im Interview erklärt er, warum man sich mit moderner Kunst auseinandersetzen sollte, wie man sich auf einen Ausstellungsbesuch vorbereitet und woran man schlechte Kunst erkennt. Tobias Söldi 30.09.2020, 05.00 Uhr

Bild: Helena Saehrendt

Christian Saehrendt hat eine klare Mission: Er will den Leuten die Berührungsangst vor moderner Kunst nehmen. Dafür veröffentlicht der deutsche Kunsthistoriker und Autor, der heute in Thun lebt, Bücher mit Titeln wie «Ist das Kunst oder kann das weg?». Diesen Samstag, 3. Oktober, stattet er der Lokremise in Wil einen Besuch ab. Im Rahmen der Ausstellung «Rühmen, das ist’s!» des Wiler Malers Arthur Wyss leitet Saehrendt eine Gesprächsrunde zum Thema «Kunst heute».

Muss man Kunstgeschichte studiert haben, um moderne Kunst zu verstehen?

Christian Saehrendt: Nein, aber es braucht Seherfahrung. Man muss den Willen haben und sich die Mühe machen, Kunstausstellungen anschauen zu gehen. So bekommt man eine Ahnung davon, was es überhaupt an Kunst gibt, und man kann Vergleiche anstellen.

Dennoch haben viele Leute Mühe, einen Zugang zu moderner Kunst zu finden. Warum?

Der Hauptgrund ist: Moderne Kunst ist auf den ersten Blick nicht schön, und manchmal auch auf den zweiten Blick nicht. Sie ist oftmals kompliziert. Hinter den Werken stehen Ideen, Vorgeschichten und Konzepte, die man kennen muss.

Manchmal ist moderne Kunst sogar ziemlich unappetitlich: Blut, Fäkalien, Gewalt.

Schönheit gilt in der zeitgenössischen Kunst als anspruchslos. Künstler wollen zum Nachdenken anregen. Ein Kunstwerk, das der Betrachter zuerst nicht versteht und er sich dann erarbeitet, übt eine stärkere Wirkung aus als Kunst, die bloss schön ist. Auch bei Kunstwerken, die einen verärgern, ist das so.

Der St.Galler Künstler Jan Kaeser stellte 2019 in der Galerie Bleisch, Arbon, seine Werke aus, die aus Fingernägeln von 120 Spenderinnen und Spendern bestehen. Auf social media löste das einen Shitstorm aus. Bild: Michel Canonica

Moderne Kunst ist also oft verkopft und selten schön. Warum soll man sich überhaupt damit auseinandersetzen?

Um es platt zu sagen: Kunst ist ein Spiel wie ein Freizeitsport. Etwas, das die Lebensfreude und die Lebensqualität insgesamt erhöht. Kunst stellt eine Ausnahme zum Alltag dar, bildet einen Ausgleich zur Arbeit.

Können Sie einen Tipp geben, wie man sich den Zugang erleichtert?

Vorbereitung ist alles. Informieren Sie sich über die Künstler und das Museum, schauen Sie sich die Kunstwerke online an. Es macht mehr Spass, wenn man vor dem Original steht und schon etwas über ein Werk weiss. Betrachten Sie Kunst ausserdem immer gemeinsam, vier Augen sehen meist mehr als zwei, und tauschen Sie sich darüber aus. Das alles soll Freude machen und mit Humor verbunden sein.

Was, wenn man unvorbereitet in eine Ausstellung geht?

Dann besteht das Risiko, dass man vor Werken steht, die man weder schön findet, noch versteht.

Wie erkennt man schlechte Kunst ohne Substanz?

Je mehr Seherfahrung man hat, desto besser kann man gute von schlechter Kunst unterscheiden. Ich würde sagen, dass schlechte Kunst oft von etwas zu viel hat: Sie ist zu teuer, zu politisch, zu gross, zu moralisch.

Weisse Bilder auf weissem Grund: Ja, das ist Kunst. Und nein, das kann man nicht selber einfach nachmachen, sagt Christian Saehrendt. Hier ein Blick in die Ausstellung «Empty / Not Empty» von Qiu Shihuain in der Galerie Meile in Luzern.

Bild: Pius Amrein

Eine oft gehörte Aussage im Zusammenhang mit modernen Kunst ist: «Das kann ich auch!». Was entgegnen Sie?

Das ist nicht so – auch wenn es vom Technischen her so scheinen mag, zum Beispiel bei einem monochromen, einfarbigen Gemälde. Denn die eigentliche Kunst besteht darin, das, was man produziert hat, in ein Kunstmuseum zu bringen. Dafür braucht es Connections. Das Soziale ist da fast wichtiger als das Handwerkliche.

Am 3.Oktober sind Sie in Wil zu Gast im Rahmen der Ausstellung des Malers Arthur Wyss. Ist er einer dieser komplizierten Künstler?

Nein, auf Arthur Wyss treffen meine Ausführungen gerade nicht zu. Bei ihm stehen die Schönheit und die Landschaften im Mittelpunkt, seine Kunst ist sehr zugänglich.

