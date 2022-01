Akris-Designer lässt sich von St.Galler Künstlerin inspirieren

MODE Sommer im Winter: Akris-Designer Albert Kriemler lässt sich für seine Resort-Kollektion von Ostschweizer Künstlerin inspirieren Zum ersten Mal hat Albert Kriemler, Kreativdirektor des St.Galler Modeunternehmens Akris, mit einer Ostschweizer Künstlerin zusammengearbeitet. Ein Besuch im St.Galler Atelier von Katalin Deér. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Die St.Galler Künstlerin Katalin Deér zeigt eine der Fotografien, die Inspiration für die Resort-Kollektion von Akris war. Bild: Michel Canonica

Den Kopf etwas nach oben, nun etwas nach links, entspannter gucken. Die St.Galler Künstlerin Katalin Deér setzt die Anweisungen des Fotografen augenblicklich um. «Das Einzige, was funktioniert, ist, wenn sich die Person vor der Linse ihm ganz überlässt», sagt die 56-Jährige. Im Herbst ist es umgekehrt gewesen. Deér stand in ihrem St.Galler Atelier hinter der Fotokamera, Vitoria aus Brasilien davor. Damals entstanden die Aufnahmen für die aktuelle Resort-Kollektion des St.Galler Modeunternehmens Akris. «Die Frau bewegte sich mühelos und elegant, so wie es zur Mode des St.Galler Modehauses passt.»

Es war das erste Fotoshooting mit einem professionellem Model für Deér, die erste Kollaboration mit einem Designer. Im April 2021 besucht der Kreativdirektor und gute Freund Albert Kriemler sie in ihrem Atelier neben der Kunstgiesserei im Sittertal, entdeckt am Boden Fotokopien ihrer damals frischen Arbeit «Liquid Light». Er fühlt sich sofort angesprochen.

Sommer im Winter: Dank Hibiskus, Mimosa und Aloe

«Liquid Light», eine Fotoserie, feiert Farben und Formen, die Lust auf Sommer und Sonne machen, besonders wenn draussen wie an diesem Morgen dichter, unfreundlicher Nebel über der Stadt liegt. Darauf zu sehen sind bunte Glasscheiben. Deér, die mit dem Kunstgiesserei-Gründer Felix Lehner liiert ist, hat sie per Zufall gefunden. Maritimes Blau, sattes Grün, feuriges Rot, Goldgelb, Farben die sich durch das einfallende Licht auch mal in ein violettes Flirren verwandeln. Hibiskus, Mimosa und Aloe heissen die Farben bei Deér.

Die Scheiben sind gegen Wände gelehnt. Spielt die Sonne mit, entstehen dunkle Schatten, fast schon architektonische Linien auf dem Boden. «Transparent und fest, flüssig und scharf», umschreibt es die St.Galler Künstlerin, deren Arbeiten sich zwischen Skulpturalem, Fotografie und Architektur bewegen. Die Scheiben seien Körper und Fläche zugleich. Die Sonne führe sie über vom Zwei- in das Dreidimensionale, die Fotografie wieder zurück in das Zweidimensionale.

Katalin Deér hat die Kollektion selber fotografiert in ihrem Atelier neben der Kunstgiesserei im Sittertal. Bild: Michel Canonica

«Es war ein Instantbauchgefühl von Albert Kriemler. Ich konnte nicht erahnen, was er damit vorhat», erzählt Deér. Kriemler wählte vier Fotos aus. «Und dann übernahm er. In absolutem Vertrauen und grösstem Respekt. Wir haben eine wundervolle Basis.» Noch am selben Nachmittag habe er mit Zeichnen begonnen, so Deér. Sie ist beeindruckt von der Geschwindigkeit des kreativen Prozesses. Sie, bei der neue Projekte langsam reifen.

«Zeugin dieser Transformation gewesen sein zu dürfen, ist ein Geschenk.»

Die Ateliertüren Kriemlers seien stets für sie offen gestanden, sie habe sein Schaffen mit der Kamera begleiten dürfen. Überrascht haben Deér das gut eingespielte Akris-Team, wie viel Handarbeit sich hinter einer Kollektion verbirgt.

Designatelier offen für die Künstlerfreundin

Kriemlers Kreativität und Arbeitsweise inspirieren die Künstlerin, wie ihre Fotos ihn berührt haben.

«Und er bringt meiner Arbeit das Dreidimensionale zurück. Plötzlich ist da der Stoff in Form und in Bewegung.»

Die entstandene Resort-Kollektion, eine Vorkollektion für all jene, die den Winter zumindest modisch verkürzen möchten, strotzt vor Lebensfreude. Kräftige, fröhliche Farben, unkomplizierte, dennoch edle Schnitte. Der schwingende Maxirock, der sportliche Pullover, das halbtransparente Kaftankleid, der schlichte Mantel, alles mit den Nuancen von Deérs Fotografien bedruckt. Und sogar die bekannte Ai-Tasche hat Kriemler in Farben getaucht. Diesmal besteht sie aus flexiblem Plexiglas und verkörpert wohl fast am besten das transparente Material, von dem Deér für ihre Arbeiten ausgegangen ist.

Präsentiert wird die Kollektion des Modeunternehmens, das seine Kollektionen seit 2004 auf der Paris Fashion Week zeigt, auch mit den Aufnahmen Deérs. Entstanden hier, in ihrem Atelier neben Kunstgiesserei und Sitterwerk. Ein umgebautes Bauernhaus, gleich zu Beginn des Geländes. «Wir haben den oberen Stock zurückgebaut und um eine Holzkiste aufgestockt», sagt sie. Luftig und hell ist es hier oben, als würde immer die Sonne scheinen. «Ein Ort der Ruhe im Gewusel der Kunstgiesserei», sagt Deér. Hat die Künstlerin ein Lieblingsstück? Deér kann sich nicht entscheiden: «Die ganze Kollektion.» Wie ihre Fotos auf die Stoffe gedruckt seien, Baumwolle bis Seide, gefaltet, geformt, und nun Körper umhüllen, das sei «grosser Zauber».

Die Ai-Tasche, aus flexiblem Plexiglas und doch in Farbe. Bild: Katalin Deér

Albert Kriemler im «St.Galler Mood»

Albert Kriemler selber spricht am Telefon von «traumhaften Farben». Er befinde sich, bedingt durch Covid, noch immer im «St.Galler Mood». «Das hat den Entscheid beeinflusst, mich von Katalin Deérs ‹Liquid Light› inspirieren zu lassen», sagt der Kreativdirektor. Ihn habe die Fotoserie auch «wegen ihrer überraschend neuen Erscheinung» überzeugt.

Damit setzt Kriemler den Heimatbezug in seiner Arbeit fort. Schon vergangenen Frühling liess er Models auf Drei Weieren defilieren, weil in Paris abermals die Modeshows ausfielen. Er präsentierte seine Herbst-/Winterkollektion 2021/2022 per Film. Drehort war die Stiftsbibliothek. Inspiration damals: der St.Galler Stadtplan. Auf jedem Stück war das Akris-Stammhaus an der Felsenstrasse 40 zu entdecken, in dem noch immer die Kollektionen entstehen. Für die Frühling-/Sommerkollektion 2022 liess er Models über den Roten Platz in St.Gallen gehen.

«So ist das mit der Inspiration. Man läuft an etwas vorbei und es stimmt. Selten nur, dass es in der eigenen Stadt und im Freundeskreis passiert. Aber besonders schön, wenn man das erleben darf.»

Immer wieder lässt Kriemler sich für seine Kollektionen von Künstlerinnen und Künstlern beflügeln, wie etwa von der Rumänin Geta Brătescu oder dem deutschen Maler Imi Knoebel. «Mir geht es in meinen Kollektionen nie um den einfachen Transport von einem Kunstwerk auf ein Kleid. Vielmehr geht es darum, das Werk so darzustellen, dass es glaubhaft bleibt und gleichzeitig eine neue, eigene kleidsame Interpretation bekommt.»

Mit Vollgas sei er hinter die Resort-Kollektion gegangen, aus praktisch keinem Entwurf sei nichts geworden. Seit rund 20 Jahren arbeitet Kriemler mit Drucken, als einer der ersten Designer habe er dieses Thema entdeckt. «Liquid Light» bestehe aus «komplexen Varianten», genau richtig für seine Schnittformen. «Wenn die Idee steht, ist das erst der Anfang. Fast wichtiger ist es, das richtige Material, den richtigen Schnitt zu finden, damit der Druck auch wirkt, wenn sich eine Frau in meinem Entwurf bewegt», sagt Kriemler.

Das Unternehmen bewirbt seine Resort-Kollektion fleissig, auch wenn momentan vielen wohl weniger nach Ferien oder gesellschaftlichen Anlässen zu Mute ist. Er spüre aber, dass da draussen die Lust auf das Leben wiederaufkomme, sagt Kriemler. Akris habe einen sehr guten November hinter sich. «Wir stecken mitten in der Arbeit für die Kollektion Herbst/Winter 2022.» Ob diese wieder in St.Gallen spielt? Die Kunstgiesserei gäbe doch einen aussergewöhnlichen Laufsteg ab. Kriemler stimmt zu. «Wer weiss, was noch kommt», sagt er und lacht.

