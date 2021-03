Mode «Mode sagt viel über Menschen und ihr Lebensgefühl aus»: Zwei St.Galler Schwestern schaffen es mit einem Modefilm auf die Webseite der Vogue Italia Erfolg für Kim und Florine Nüesch aus St.Gallen: Mit ihrem Video «Through the Storm» konnten sie die renommierte Modezeitschrift Vogue Italia überzeugen. Gedreht haben die Schwestern im St.Galler Club Kugl. Diana Hagmann-Bula 13.03.2021, 05.00 Uhr

Die St.Galler Schwestern Kim und Florine Nüesch haben in Los Angeles Film studiert. Bild: Tobias Garcia (8. März 2021)

So schön kann die Pandemie aussehen. Drei Models winden sich mit sorgenvollem Blick in einer Kajüte. Aus dem Radio: Corona, Corona, Corona. Nichts als schlechte Nachrichten, mit jeder scheint das Schiff, auf dem sich die Menschen befinden, mehr zu wanken. Drinks, die ausleeren, Angstschweiss auf dem Rücken. Bange Minuten, aber jede Aufnahme äusserst ästhetisch. Am Schluss: Ein Leuchtturm, das Licht der Hoffnung? Hoffnung auf baldiges Ende der Pandemie?

Kim und Florine Nüesch wäre es recht. Dann könnten sie ungehindert weiterarbeiten an ihrem ersten langen Spielfilm. Um Liebe soll es gehen, in den Kinos soll er zu sehen sein, schweizweit, weltweit. Ein weiterer Traum würde damit in Erfüllung gehen. Auch der erwähnte Modefilm war einer. Am 2. März veröffentlichte die Vogue Italia auf ihrer Internetseite das Werk «Through the Storm» der St.Galler Schwestern. «Ein gutes Gefühl», sagen sie bescheiden.

Models in der Kajüte: Szene aus dem Film «Through the Storm». Screenshot: rbe

Schon als Mädchen blätterten die beiden mit ihrer Mutter in der renommierten Modezeitschrift. «Ein schönes Ritual war das», sagt Kim Nüesch. Der Vater, ein Architekt, begleitete ihre Kindheit mit der Videokamera:

«Das hat uns geprägt. Mit sieben und neun Jahren produzierten wir unseren ersten Film und schnitten ihn selber auf dem Laptop.»

Models in Kleidern von Fendi, Celine und Dries Van Noten

Die von Vogue Italia gezeigte Produktion vereint beides, ihre Faszination für Mode und Film. «Wir konnten die aktuelle Situation aber nicht ignorieren», sagt Florine Nüesch. Ein Modefilm also über Corona, mit Models in Kleidern von Fendi, Celine und Dries Van Noten, ausgewählt vom Stylisten Philipp Junker.

Ziemlich oberflächlich? Kim und Florine Nüesch verneinen:

«Mode hat auch eine Botschaft. Sie sagt viel über Menschen und ihr Lebensgefühl aus. Und sie ist gerade wichtiger denn je.»

Sie jedenfalls würden es geniessen, sich nach einer Woche Homeoffice am Wochenende wieder einmal schön zu machen. «Das tut gut. Nicht nur uns.» Meist passt ideal zusammen, was sie anziehen. «Obwohl wir uns nicht absprechen. Vielleicht hält man uns auch deshalb oft für Zwillinge.»

Wichtiges Treffen in Cannes

Die Schwestern hatten den Creative Director der Vogue Italia 2018 am Young Directors Award in Cannes kennengelernt. Sie räumten mit einer Hommage an ihre verstorbene Mutter ab, er sass in der Jury. Im Sommer kam es in Berlin zum Wiedersehen, dort erzählten sie ihm von ihrer Idee, einen Modevideo zu verwirklichen.

Von St.Gallen nach Los Angeles

Nach der Matura hatten die beiden St.Gallen verlassen, lebten neun Jahre lang in Los Angeles, studierten dort Film. Sie arbeiteten unter dem deutschen Werberegisseur Sebastian Strasser an Werbefilmen mit - auch diese Gattung mögen sie. 2016 gründeten sie ihre Produktionsfirma Nüesch Sisters Production. Seither drehen sie selber Filme, für die nachhaltige Sportmarke Wolven etwa, auch für das St.Galler Label Akris.

Einige Berühmtheiten haben sie in Los Angeles schon kennengelernt. «Doch wichtig sind uns nur die, mit denen wir zusammengearbeitet haben», sagt Kim Nüesch. Dazu gehören der Hip-Hopper Raekwon vom Wutang Clan, das R&B-Duo Lion Babe sowie Emily Swallow, bekannt aus den Serien «The Mandalorian», «Supernatural» und «The Mentalist». «Sie ist eine gute Freundin und Hauptdarstellerin unseres in Cannes ausgezeichneten Kurzfilms Forget Me Not.»

Wieder zurück im Elternhaus

Im Frühling strandeten die beiden wegen Corona für Wochen in ihrem Appartement in LA, im Herbst durften sie wegen des Einreisestopps nicht mehr in die USA zurück. Also blieben sie in St.Gallen, wohnen seither wieder in ihrem Elternhaus in der Nähe des Wildparks Peter und Paul:

«Unsere Sachen sind noch auf dem Weg hierher. Sie liegen gerade in einem Container in New York.»

Drehort für das Modevideo «Through the Storm» war nicht Hollywood, sondern die Gallusstadt: das Kugl. «Als Teenie feierten wir im Ausgang hier. Nun kehrten wir mit Kindheitskollegen an den Ort zurück. Das war für uns alle surreal», schildert Kim Nüesch die Atmosphäre. Ein Tag Vorbereitung, ein Tag Dreh, am Schluss ergibt das 177 Sekunden Film.

Die St.Margrether Schreinerei Gautschi, von der Cousine der beiden geführt, stellte die kleine Holzbox her, die Einengung und Isolation während Corona symbolisiert. Kollegen sprangen als sogenannte Production Assistants ein. Sie schüttelten die Kiste, um den Coronasturm nachzustellen, spritzen Wasser ans Luk. Eine Kollegin, die sonst als Anwältin die UN-Frauenrechtskonvention in Bogota umsetzt, achtete darauf, dass der Zeitplan eingehalten wird.

Der gebürtige St. Galler Constantin Vilsmeier war verantwortlich für die visuellen Leuchtturm-Effekte, als Szenenbildnerinnen standen die St.Gallerinnen Ramona Gschwend und Selina Perotto im Einsatz. Alles mit Maske und doch vertrauter als in den USA.

Harmonisch, ergänzend, stärker

«Together stronger», steht unter einem Foto auf Instagram, auf dem die beiden Schwestern Händchen haltend durch Cannes ziehen. Auch während des Gesprächs beendet die eine für die andere selbstverständlich einen Satz. Sie ergänzen sich, fallen sich nie ins Wort. Gibt es keine harten Diskussionen während der Arbeit? Sie verneinen:

«Wir sind sehr harmonisch und streiten uns eigentlich nie.»

Kim sei sehr begabt im Schreiben, Florine denke gerne visuell, «wir erarbeiten alles zusammen».

Momentan von St.Gallen aus, nach Corona am liebsten in Berlin. «Weil wir uns in dieser Stadt sehr wohl fühlen», sagen sie. Mit diesem Blick, der irgendwie verträumt, irgendwie kreativ, aber auch hartnäckig wirkt. Eigentlich könnten sie selber in einem Film mitspielen, denkt man sich. «Wir schliessen das nicht aus», sagt Kim Nüesch. Vorerst haben sie sich aber für das Dasein hinter der Kamera entschieden.

Sie besuchen Museen, lesen, hören Musik, um sich inspirieren zu lassen. «Unsere Filme haben immer mit unseren Erfahrungen zu tun.» Noch tüfteln sie am Drehbuch für den geplanten Spielfilm. Und träumen dabei von einem Oscar. Träumen darf man ja, haben sie schliesslich in der Traumfabrik Los Angeles gelernt.