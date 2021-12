Das Quatuor Ébène spielte beim Meisterzyklus in St.Gallen

Meisterzyklus Nach allen Seiten offen: Das Quatuor Ébène punktete in St.Gallen mit Stilkontrasten - und einer starken Frau in der Mitte Eines der besten Streichquartette weltweit brachte das vielleicht expressivste Werk der Gattung in die Tonhalle. Neben Janáceks Quartett Nr. 1 mit dem Beinamen «Kreutzersonate» spielte das Quatuor Ébène Haydn und Schumann. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 05.12.2021, 12.24 Uhr

Von Wiener Klassik bis Jazz reicht das Spektrum des Quatuor Ebène. Auch ihr Programm in St.Gallen zeugte von grosser Wandlungsfähigkeit. Bild: pd

Erst vor kurzem haben die vier Musiker in München ihre Zelte aufgeschlagen: Dort, wo 2004 mit dem Ersten Preis beim internationalen ARD-Musikwettbewerb der kometenhafte Aufstieg des Quatuor Ebène begann. Kein Wunder also, dass Cellist Raphaël Merlin am Freitagabend in der Tonhalle die Zugabe, eine grossartig hingetupfte Kleinigkeit von Robert Schumann, auf Deutsch ankündigte.

Zwar werden die Studierenden der «Ebène Quartet Academy», ihrer neuen Streichquartett-Meisterklasse an der Münchner Musikhochschule, mit Sicherheit aus aller Herren Länder stammen. Aber die Bayernmetropole und «Stadt weltberühmter Biere» (so wirbt München für sich auf dem Poststempel) hat sicher schon das Herz der drei Franzosen um Bratschistin Marie Chilemme erobert. Da spricht man gerne Deutsch.

Die Bratsche als Kommunikationstalent

Moment einmal: Spielt nicht Pierre Colombet, von Anfang an dabei im 1999 gegründeten Quartett, die erste Geige bei den Ébénistes? Durchaus. Es geschieht jedoch nicht nur aus Respekt vor der inzwischen als leicht zopfig geltenden Regel, dass hier die Dame zuerst genannt sein soll. Marie Chilemme, die Frau in der Mitte des Quatuor Ebène, hat spürbar Führungsqualitäten. Nicht energisch und von oben herab, sondern als Kommunikationstalent. Ganz bei sich, ist sie doch in jedem Sekundenbruchteil in Verbindung mit den drei Kollegen.

Drei Männer und eine Frau mit Führungsqualitäten: Das Quatuor Ebène mit Geiger Gabriel Le Magadure, Bratschistin Marie Chilemme, Cellist Raphaël Merlin und Primgeiger Pierre Colomb et. Bild: pd

Nur so ist ein derart kontrastreiches Programm möglich wie an diesem zweiten Abend der Meisterzyklus-Reihe in der Tonhalle: In grossen Sprüngen ging es quer durch die Gattungsgeschichte des Streichquartetts, begonnen mit deren Übervater Joseph «Papa» Haydn, über Leos Janácek zu Robert Schumann - gefehlt hat eigentlich nur noch der Jazz, den das Quatuor Ébène ebenso selbstverständlich pflegt und immer wieder auch in klassische Konzertprogramme einbaut.

Schumann, frühlingstrunken und schwebend leicht

In Haydns D-Dur-Quartett op. 20/4 fesselten vom ersten Augenblick an die Klangkultur und das perfekte, anschmiegsame Zusammenspiel, die Zartheit und Eleganz der vier Musiker: Es brauchte keinen expressiven Überdruck. Federleicht kam es daher, ob in den sonnigen Sätzen oder dem sanglich-klagenden, aber nicht larmoyanten Adagio. Auch bei Schumann, im Quartett Nr. 2 F-Dur, überwältigte die duftende Leichtigkeit, mit der das Quatuor Ébène die scheinbar sich ins Unendliche fortsetzende Melodie aufblühen liess, frühlingstrunken, aber mit wachem Verstand und warmem Herzen.

Welch jäher Kontrast dazu Janáceks Streichquartett Nr. 1, Szenen einer vergifteten, tragisch endenden Ehe nach Tolstois Erzählung «Kreutzersonate», in welcher die gleichnamige Violinsonate von Beethoven eine Schlüsselrolle spielt. Hier schürfen die vier tief, spielen beredt und ausdrucksstark, jede Stimme ihr eigenes Psychogramm von Liebe und Eifersucht, zusammen ein aufwühlendes, elektrisierendes Drama. Danach in Schumanns F-Dur-Frühlingswelt auszuschwärmen, an einem Wintertag mit Schnee und klarem Licht: eine Wohltat.

Zumal die Pause wieder nüchtern ausfiel: Die neuen Verschärfungen der Corona-Massnahmen galten per sofort, es gab also keine Erfrischungen im Stehen - doch immerhin am Ende noch den Foyertalk «Auf einen Drink». Und, nach Belieben, im Anschluss an den delikaten Klangrausch noch ein Münchner Feierabendbier. Sitzend, zu Hause.

