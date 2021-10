Der Hornist Felix Klieser spielte in der Tonhalle St.Gallen

Meisterzyklus Der mit dem Horn singt: Felix Klieser spielte in der Tonhalle St.Gallen romantische Preziosen in Triobesetzung Seine Lebensgeschichte unter dem Titel «Fussnoten» veröffentlichte Felix Klieser schon mit Anfang Zwanzig - seither wird er vor allem als musikalisch feinsinniger Interpret wahrgenommen. Im Meisterzyklus der Tonhalle St.Gallen gastierte er mit dem Geiger Andrej Bielow und der Pianistin Martina Filjak: drei Musiker, die sich perfekt ergänzten. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 03.10.2021, 16.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Horn ist seine erweiterte Stimme; auf seiner aktuellen CD präsentiert Felix Klieser Bearbeitungen barocker Arien von Händel, Bach und Vivaldi. Bild: Maike Helbig

Blechbratsche? So schnödet über das Ventilhorn nur, wer es nicht besser weiss. Oder nostalgisch am Alten hängt. Man muss Johannes Brahms, der dem inzwischen längst zur Norm gewordenen Instrument das abfällige Etikett verpasst hat, entschuldigend zugutehalten, dass die Ventilvariante neu war seinerzeit - und dass er wohl keine Könner wie Felix Klieser zu hören bekommen hat.

Der 1991 geborene Musiker aus Göttingen beweist seit seinem Senkrechtstart vor acht Jahren, wozu die «Blechbratsche» in der Lage ist: zu Seelentiefe wie funkelnder Virtuosität, zu Klangmalereien mit feinem Pinsel und zu expressiver Fülle. Natürlich auch in Werken von Brahms, dem Trio op.40 etwa, das Brahms für Naturhorn, Violine und Klavier geschrieben hat. Zu hören war es am Freitagabend im ersten Meisterzyklus-Konzert in der St.Galler Tonhalle, daneben zwei weniger bekannte Werke in Triobesetzung: die «Quatre petites pièces» des Belle-Epoque-Komponisten Charles Koechlin und Frédéric Duvernoys klassisch brillantes Trio c-Moll.

Oktobergoldner Ton, lässig entspannte Haltung

Der Geiger Andrej Bielow. Bild:pd

Die kroatisch-italienische Pianistin Martina Filjak. Bild: Romano Grozich

Klieser brachte dafür den Geiger Andrej Bielow und die Pianistin Martina Filjak mit nach St.Gallen, zwei Musikerkollegen, die sich auf Zehenspitzen ebenso anmutig bewegen wie im Sturm der Emotionen, mit gemeisseltem Anschlag und breitem Bogen. Im Trio liessen sie das Horn farb- und facettenreich aufblühen: weder zu leise noch zu laut, als Gesangsstimme, nicht als «Blechbratsche». Wenn es schon Etiketten sein müssen, dann hätte Felix Klieser eher dieses verdient: der Sänger mit dem Horn.

Wunderbar weich und herbstlich melancholisch ist sein Ton, den Atem führt Klieser vokal, mit einem Legatissimo, um das ihn jeder Sänger beneiden muss, das alles aber so natürlich, als gäbe es keine technischen Tücken - dabei ist gerade das Horn dafür berüchtigt. Kein Zufall, dass sein neuestes Album, für dessen Cover Klieser schalkhaft mit barocker weisser Halskrause posiert, Arien von Händel, Bach, Gluck und Vivaldi präsentiert, arrangiert für Horn. Ja, Felix Klieser singt auf seinem Instrument; entsprechend feinsinnig und eloquent agieren Martina Filjak und Andrej Bielow: wie Liedbegleiter, aufmerksame Gesprächs-, Gesangspartner.

Viel mehr als «Fussnoten»

Doch auch im Duo ergänzen sich die Musiker gut, seien es Bielow/Filjak in der hochanspruchsvollen Sonate Nr.3 für Violine und Klavier oder Klieser/Filjak im Paradestück des Ventilhorns, als es noch neu war und Brahms lästerte: Schumanns Adagio und Allegro As-Dur op.70. Es war seinerzeit so etwas wie die Visitenkarte des Instruments mit seinen erweiterten Möglichkeiten - und später auch die Felix Kliesers, als er 2013, 22-jährig, sein Début-Album «Rêveries» veröffentlichte.



Zu Beginn seiner Karriere erregte vor allem das Faktum Aufmerksamkeit, dass Klieser mit den Füssen spielt - denn Arme hat er nicht. Nach reichlich Medienzirkus in den ersten Jahren entstand ein Buch über seinen Werdegang, «Fussnoten: Ein Hornist ohne Arme erobert die Welt». Seither ist dieses Thema einigermassen erschöpft, und Klieser wird nun in erster Linie als technisch souveräner, sensibler Interpret wahrgenommen. Der zudem nur den linken Fuss zum Spielen braucht: Die Vielfalt an Klangfarben erzeugt er ohne Stopfen.

Nach dem Konzert: Talk-Quartett im Foyer der Tonhalle

Spiel mit Zehenspitzengefühl: Hornist Felix Klieser. Bild:Julia Wesely

Lässig entspannt wirkt es, wenn Felix Klieser Platz nimmt, die Schuhe abstreift, eins wird mit dem am Ständer fixierten Horn: seiner erweiterten Stimme. Anfangs schaut man noch neugierig hin, vergleicht mit dem durch den ganzen Körper gehenden Spiel seiner Kammermusikpartner. Bald aber ist man ganz Ohr - so lyrisch und bezwingend musikalisch ist, was sich das Trio zu sagen hat, mit allen im Saal teilen will.



Ein witzig-luzider Gesprächspartner ist Klieser ohnedies; das zeigte sich auch im Foyer-Talk mit Konzertdirektor Florian Scheiber im Anschluss an das Konzert. Da erfuhr man nicht nur viel über die unterschiedlichen Haltungen von Brahms und Schumann, sondern auch darüber, wie die drei Musiker ihr Publikum erleben und darauf reagieren - kein unwesentlicher Faktor, der zum Gelingen eines Abends beiträgt.