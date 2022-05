Marketing Keine Kunst östlich von Winterthur: In einer von Schweiz Tourismus herausgegebenen Broschüre kommt die Ostschweiz nicht vor Das Booklet mit dem Titel «Art Museums of Switzerland» lag Ende April der NZZ bei. Doch glaubt man der dort abgebildeten Grafik, ist die Ostschweiz kulturelles Ödland. Eingang in die Broschüre erhält nur ein exklusiver Kreis von Schweizer Museen, 20'000 Franken pro Jahr kostet die Mitgliedschaft. Christina Genova Jetzt kommentieren 09.05.2022, 21.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach Winterthur hört die Kunstschweiz auf. Bild: Schweiz Tourismus

Ende April lag der NZZ und der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps» ein Booklet von rund 50 Seiten bei. «Art Museums of Switzerland» lautet der Titel, das Coverbild zeigt das neue Kunstquartier Plateforme 10 in Lausanne. Auf Seite zwei folgt das Inhaltsverzeichnis. Dort sind Kunstinstitutionen aus Basel, Bern, Zürich, der Westschweiz und dem Tessin aufgeführt. Das Kunsthaus Zürich gehört dazu, die Fondation Beyeler und das Zentrum Paul Klee – insgesamt zehn Häuser. Kunstmuseen aus der Ostschweiz fehlen gänzlich. Die abgedruckte Grafik könnte gar vermuten lassen, dass die Kunstschweiz nach Winterthur aufhört, kulturelles Niemandsland ist.

Auf dem Cover des Booklets Art Museums of Switzerland ist das Lausanner Kunstquartier Plateforme 10 abgebildet. Bild: Schweiz Tourismus

Wie kann es sein, dass Museen wie das Kunstmuseum St.Gallen, das Forum Würth in Rorschach oder das Thurgauer Kunstmuseum nicht Eingang in eine Broschüre finden, die von der nationalen Tourismusorganisation Schweiz Tourismus herausgegeben wird?

Nicht alle relevanten Museen werden aufgeführt

Thomas Kirchhofer ist Direktor von St.Gallen-Bodensee Tourismus. Er hat bezüglich der Broschüre, die schon zum zweiten Mal erscheint, schon vor mehreren Monaten bei Schweiz Tourismus interveniert. «Ich versuchte zu erwirken, dass die Grafik nicht mehr verwendet wird.» Das hat offenbar nicht gefruchtet. Doch warum ist kein einziges Ostschweizer Kunstmuseum in der Broschüre aufgeführt? «Unsere Museen wurden für eine Teilnahme bei der Broschüre angefragt, wollten aber aus Kostengründen nicht mitmachen.»

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus. Bild: Michel Canonica

Dieser Aussage widerspricht Roman Griesfelder. Er ist als Direktor für den Betrieb und die Finanzen des Kunstmuseums St.Gallen zuständig. «Wir haben nie eine Anfrage erhalten, ob wir bei dieser Publikation mitmachen wollen.» Zwar stuft Griesfelder die Wirkung eines solchen Booklets als eher gering ein. Trotzdem gibt es einige Aspekte, die ihn daran stören.

«Die Broschüre wird von Schweiz Tourismus herausgegeben, trotzdem wird die Schweiz darin nicht vollständig abgebildet.»

Roman Griesfelder, Direktor Betrieb und Finanzen am Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Ausserdem gehe das internationale Publikum, an welches sich die Broschüre offensichtlich richte, davon aus, dass darin alle relevanten Kunstmuseen der Schweiz erwähnt würden. «Das ist nicht richtig, und das ist bedauerlich.»

Auch Markus Landert, der Direktor des Kunstmuseums Thurgau, wurde von Schweiz Tourismus nicht kontaktiert. Die Broschüre, die schon 2021 erstmals erschienen ist, ist ihm neu. Er nimmt die Tatsache, dass sein Museum darin nicht aufgeführt ist, gelassen.

Markus Landert, Direktor Kunstmuseum Thurgau. Bild: Belinda Schmid

«Wären wir immer beleidigt, wenn wir irgendwo nicht erwähnt werden, wären wir nur noch beleidigt.»

Es stelle sich die Frage, an wen sich die Publikation richte. Wenn damit vor allem ein Publikum aus Übersee oder Asien angesprochen werden solle, dann könne es gut sein, dass das Angebot des Kunstmuseums Thurgau nicht das richtige sei. Dessen Zielpublikum seien hauptsächlich Touristen aus dem Bodenseeraum.

Keine aktive Mitgliederwerbung

Herausgeberin des Booklets ist Schweiz Tourismus. Doch wie eine Nachfrage bei Mediensprecher André Aschwanden ergibt, ist die Tourismusorganisation nur ausführendes Organ. Die an der Broschüre beteiligten Museen sind im Verein «Art Museums of Switzerland» (Amos) organisiert. Dessen Geschäftsstelle befinde sich bei Schweiz Tourismus. Man sei vom Verein mit sämtlichen Marketingmassnahmen und deren Umsetzung beauftragt worden. Amos sei eine Marketing-Kooperation der führenden Schweizer Museen im Bereich moderner und zeitgenössischer Kunst, Design und Fotografie. Aschwanden schreibt in einer schriftlichen Stellungnahme:

«Bis jetzt machen bedauerlicherweise noch keine Ostschweizer Museen und Kunsthäuser bei Amos mit. Der Verein ist jedoch offen gegenüber jeder Mitgliedsanfrage.»

Gegenwärtig gehe der Verein jedoch nicht aktiv auf Museen zu. Zu Beginn sei der Fokus der Werbemassnahmen auf den ausländischen Gästen gelegen, seit geraumer Zeit werde jedoch auch der Heimmarkt Schweiz bearbeitet. Zielpublikum sind zum einen Kunstinteressierte, zum anderen auch die breitere Bevölkerung, insbesondere weil nach der Pandemie viele Schweizerinnen und Schweizer ihr eigenes Land als Ferienland (neu) entdeckt hätten.

Doch so einfach ist die Sache mit der Mitgliedschaft bei Amos nicht. Denn wer Zugang zum Verein erhalten will, muss bestimmte Kriterien erfüllen, die in den Statuten festgelegt sind. Sie sind so gehalten, dass nur ein exklusiver Kreis überhaupt dafür in Frage kommt. Bedingungen sind: eine international bedeutende Sammlung, regelmässige Sonderausstellungen von grosser Strahlkraft, ganzjährige Öffnungszeiten, konstant über 50‘000 Besuchende pro Jahr, internationales Renommee, mehrsprachige Kommunikation, reger Leihverkehr und Ausstellungen im Ausland.

20'000 Franken Mitgliederbeitrag pro Jahr

Selbst wer all diese Kriterien erfüllt, muss «bereit zu den nötigen Marketing-Investitionen» sein, schreibt Aschwanden. Dann erst könne ein Aufnahmegesuch an den Verein gestellt werden. Um wie viel Geld es sich dabei handelt, verrät Christian Brändle, Präsident von Amos und Direktor des Zürcher Museums für Gestaltung. Es sind 20’000 Franken pro Museum, wobei Schweiz Tourismus den Betrag verdoppelt. Dies entspricht bei zehn teilnehmenden Museen einem Jahresbudget von 400’000 Franken.

Wäre es nicht wünschenswert, wenn in eine solche Broschüre Museen aus der ganzen Schweiz Eingang finden würden, um auch die Vielfalt der Museumslandschaft abzubilden? Laut Brändle gehe es nicht um eine geografische Repräsentanz, sondern darum, insbesondere ausländischen Gästen in kompakter Form eine Auswahl führender Museen aufzuzeigen.

«Je grösser die Anzahl der dargestellten Museen, desto grösser der Streuverlust.»

Für die Ostschweiz ist Tourismusdirektor Thomas Kirchhofer trotzdem zuversichtlich, was gemeinsame Werbemassnahmen angeht. Er spüre bei den Museen momentan viel Dynamik und sehr viel Goodwill. Man müsse darauf hinarbeiten, gemeinsam etwas zu erreichen, und Geld zusammenzulegen für einen gemeinsamen Auftritt. «Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft eine solche Broschüre zusammen aufsetzen werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen