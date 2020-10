Mambo in Utopia: Die Tanzkompanie des Theaters St. Gallen ist reif für die Insel «Zendijwa» in der Lokremise ist eine quecksilbrige Expedition in die Tropen: Im Tanzstück des israelischen Gastchoreografen Nadav Zelner tanzen Mischwesen zwischen Mensch und Tier Mambo und machen uns vor, wie Zusammenleben gelingt – beweglich und tolerant. Bettina Kugler 18.10.2020, 16.22 Uhr

Jedes Wesen in Nadav Zelners Tanzstück «Zendijwa» ist ein Unikum, pflanzenhaft schön, schillernd zwischen Tier und Mensch. Bild: Gregory Batardon

«I hope someday you'll join us» – das Zitat aus John Lennons sanft utopischer Hymne «Imagine», abgedruckt auf der Rückseite des Programmheftes zu Nadav Zelners Tanzstück «Zendijwa», liest sich unfreiwillig sarkastisch am Tag Eins des Tanzverbots im Kanton St. Gallen. Was in Clubs und öffentlichen Tanzlokalen coronabedingt vorläufig nicht erlaubt ist, durfte am Freitag in der Lokremise immerhin noch auf der Bühne stattfinden: die Uraufführung eines Stücks, das mit unbändiger Vitalität und Energie die Bewegungsfreiheit feiert. In einem fernen Irgendwo, einem erdachten Paralleluniversum; der israelische Tänzer und Choreograf nennt es «Zendijwa».

Im tropischen Paralleluniversum

Man setzt also bereits im Foyer brav die Maske auf, erstickt im Saal zunächst beinahe im Trockeneisnebel, wird dann aber sogleich mit Schwung aus der ängstlich-distanzierten, körperfeindlichen Gegenwart geschleudert ins exotisch Kreatürliche. Ins Witzige, Skurrile – auch das ist in der Sparte Tanz eher exotisch. So vieldeutig die Sprache der Körper in zeitgenössischen Choreografien sein mag, bleibt das Groteske, Komische eher eine Randerscheinung. Nicht so in diesem knackig kurzen Stück, kaum fünfzig Minuten lang. Tanzchef Kinsun Chan hat dafür eine Art Tropeninsel in die Lokremise gebaut: Hier könnte auch das «Dschungelbuch» spielen, das demnächst als Familienstück im Theater-Provisorium Premiere feiern wird.

Die Bühneninsel von Kinsun Chan ist eine Tanzmanege für exotische Wesen, biegsam und quecksilbrig. Dazu knallt die Musik des King of Mambo aus den Boxen. Bild: Gregory Batardon

Mischwesen zwischen Mensch und Tier, seltsam versehrt

Die Tänzerinnen und Tänzer schlüpfen in die Haut seltsamer Kreaturen, Mischwesen zwischen Mensch und Tier, mit ausgeprägtem Charakter und individuellen Unförmigkeiten: mal einer übergrossen Brust, mal einem Buckel oder Wanst. Fast pflanzenhaft, schlammbedeckt oder moosüberzogen wirken die von Maor Zabar kunstvoll bemalten Bodysuits in Grün-, Grau- und Brauntönen, die sich im Make-up fortsetzen. Doch Moos kann in diesem Utopia keiner ansetzen. Quecksilbrig ist die dominante Fortbewegungsart, Lebenslust gibt den Rhythmus vor.

«Zendijwa» zieht alle Register, es legt gewaltig Tempo vor, aus den Lautsprecherboxen knallt die Musik von Pérez Prado, dem kubanischen King of Mambo. Nein, Nadav Zelner ist als Gastchoreograf kein Leisetreter. Er fordert die Tänzerinnen und Tänzer der Kompanie von Kinsun Chan in jeder Hinsicht: sportlich wie komödiantisch, ausdauernd und blitzschnell. Von der Mimik bis in die Finger- und Zehenspitzen hinein ist das Stück durchchoreografiert: eine rasante Urwaldrevue mit markanten Figuren, mal als selbstbewusste Einzelgänger, dann wieder als harmonisches Kollektiv aus lauter Originalen. Wie sie sich zusammenraufen, in Bocksprüngen, sehr tänzerischen Liegestützen, zuweilen auch im Lotussitz, das allein genügt als Spannungsbogen.

In Liebe zueinander verwachsen wie siamesische Zwillinge: Virginia (Emily Pak) und Fax (Lorian Mader) Bild: Gregory Batardon

Die Körper stehen unter Dauerstrom, nur einmal liegen sie, dann eine gefühlte Ewigkeit lang, erschöpft und ausgestreckt am Boden. Man hört sie rhythmisch atmen, nur noch der Brustkorb tänzelt auf und ab, und in reptilienhafter Trägheit geht es irgendwann wieder voran: hüftschwingend gegen alle Ungewissheiten antanzend.

Nächste Vorstellungen: Mittwoch, 21.10., 20 Uhr, Sonntag, 25. Oktober, 17 Uhr, Lokremise St. Gallen