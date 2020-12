«Männer im RIng» «Die nächste Landsgemeinde muss ich unbedingt besuchen»: Mit der St.Galler Feministin Riccarda Naef im Kino Der Dokumentarfilm «Männer im Ring» zeigt den historischen Moment von 1990, als die Ausserrhoder an der Landsgemeinde in Hundwil das Frauenstimmrecht einführten. Für Riccarda Naef weist der Film aber weit über das Frauenstimmrecht hinaus. Roger Berhalter 01.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gleich alt wie das Frauenstimmrecht in Appenzell Innerrhoden: Die 30-jährige St.Gallerin Riccarda Naef. Bild: Roger Berhalter

Riccarda Naef kam zur Welt, als Appenzell Innerrhoden das Frauenstimmrecht einführte. 1990 war es, als die Innerrhoder erstmals auch Frauen an der Landsgemeinde teilnehmen liessen – nicht freiwillig, sondern auf Druck des Bundes.

30 Jahre ist das her, und vor 50 Jahren führte der erste Schweizer Kanton das Frauenstimmrecht ein: Anlässlich dieser runden Geburtstage läuft der Dokumentarfilm «Männer im Ring» von Erich Langjahr wieder im Kino. Er zeigt die letzte reine Männerlandsgemeinde in Hundwil von 1989. Damals führten die versammelten Ausserrhoder Männer das Frauenstimmrecht ein – freiwillig. Diesen historischen Moment lässt der Film noch einmal aufleben.

Der Filmemacher Erich Langjahr.

Bild: Eveline Beerkircher

«Ich hätte ein paar strahlende Frauengesichter mehr erwartet», sagt Riccarda Naef nach der Vorführung im Cinedome Abtwil. Vielen Frauen sei das Stimmrecht damals wohl gar nicht so wichtig gewesen. «Es war einfach normal, dass man nicht abstimmte.»

«Männer im Ring» hat ihr gut gefallen. «Es ist nicht nur ein Dok-, sondern auch ein künstlerischer Film, der sehr schöne Bilder zeigt.» Geblieben ist ihr die Szene, in der die Wirtin und der Coiffeur – ein Ehepaar – mit skeptischem Blick nebeneinander im Türrahmen stehen.

Riccarda Naef bezeichnet sich als Feministin, da sie ihre Rolle in der Gesellschaft hinterfrage, ebenso die geltenden Normen.

«Es gibt klare Bilder, wie eine Frau oder ein Mann zu sein hat. Das ist immer noch sehr präsent.»

Auch wenn man in der Gleichberechtigung von Mann und Frau seit 1990 einen grossen Schritt weiter gekommen sei. Sie sagt das just an dem Tag, als die Stadt St. Gallen zum ersten Mal eine Frau zur Stadtpräsidentin gewählt hat.

Auch in «Männer im Ring» hat Naef starke Frauen entdeckt. Die Wirtin, die Chefin des Dorfladens, die Stoffverkäuferin: «Das sind toughe Frauen. Sie sind nicht einfach daheim und kochen», sagt Naef. Die Frauen im Film würden auf sie sogar stärker wirken als die Männer. Jedenfalls brauche es sie auch, damit eine Landsgemeinde stattfinden könne: «Alle machen mit, bis hin zur Biberverkäuferin.»

Die Angst der Männer, eine Tradition zu verlieren

Riccarda Naef arbeitet als selbständige Performancekünstlerin und Kulturvermittlerin. Sie stamme aber nicht aus einem Künstlerumfeld, sondern aus einer Familie, die «stark in traditionellen Rollenbildern verankert» sei. So erlebe sie in ihrem Umfeld bis heute sehr unterschiedliche Ansichten. Einerseits Frauen, die meinen, sie bräuchten einen Mann zum Glücklichsein – und andere, die über so ein Weltbild den Kopf schütteln.

«Männer im Ring» weist für Naef weit über das Frauenstimmrecht hinaus. «Es geht nicht einfach darum, dass die Männer die Frauen nicht abstimmen lassen wollen.» Vielmehr handle der Film von der Angst, eine Tradition zu verlieren. Keiner der portraitierten Männer stellt sich explizit gegen das Frauenstimmrecht. «Sie möchten aber ihre Rituale nicht verlieren, da sie nicht wissen, wie das herauskommen wird.»

Sie habe durch «Männer im Ring» viel über die Landsgemeinde gelernt, sagt Naef. «Diese Form der Abstimmung war neu für mich.» Der Dokumentarfilm hat sie offensichtlich neugierig gemacht. Lachend sagt sie: «Die nächste Landsgemeinde muss ich unbedingt besuchen.»

«Männer im Ring» läuft derzeit in folgenden Ostschweizer Kinos:

Kino Rosental, Heiden;

Kino City, Uzwil;

Cinedome, Abtwil;

Kinotheater Madlen, Heerbrugg