Ein Theaterexperte warnt vor zu viel Macht am Theater St.Gallen

Machtwechsel «Das ist ein enttäuschender Rückschritt»: Scharfe Kritik aus der Wissenschaft am künftigen Leitungsmodell des Theaters St.Gallen Ab 2023 wird neu ein künstlerischer Direktor alle drei Sparten am Theater St.Gallen leiten – und auch das Management und die Finanzen verantworten. Gefährlich viel Macht in einer Hand sei das, sagt Thomas Schmidt, Professor für Theater- und Orchestermanagement. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

In Zukunft soll ein Generaldirektor mit künstlerischem Hintergrund die Geschicke von Konzert & Theater St.Gallen leiten. Gespielt wird derzeit im Provisorium neben der Tonhalle (rechts im Bild).

Bild: Benjamin Manser

Wenn Werner Signer als Geschäftsführender Direktor von Konzert und Theater St.Gallen 2023 in Ruhestand geht, soll ein künstlerischer Direktor die Gesamtleitung über alle drei Sparten übernehmen. Darüber hinaus wird die neue Leitungsperson die Bereiche Finanzen, Management und Marketing verantworten. So ein Multitalent gebe es nicht, sagt Thomas Schmidt, Professor für Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt am Main und Kenner der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Zudem sei es schwieriger und komplexer als noch vor zehn bis fünfzehn Jahren, ein Theater zu führen. Thomas Schmidt hat Leitungserfahrung als Intendant und Geschäftsführer am Deutschen Theater in Weimar; 2019 veröffentlichte er eine vielbeachtete Studie über Machtmissbrauch an Theatern und deren Ursachen. Nach St. Gallen blickt er derzeit mit Unbehagen. Die Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen.

Das Theater St. Gallen soll neu einen Direktor mit künstlerischem Hintergrund bekommen. Wie beurteilen Sie diesen Strukturwechsel?

Thomas Schmidt: Dieser Schritt ist für mich unverständlich und enttäuschend. Er hat nichts zu tun mit der gegenwärtigen Realität, gerade auch in der Schweiz, die so progressive Modelle hat wie in Zürich, Basel und Luzern. Damit schafft man wieder die Figur des Intendanten, über den alles läuft, der alles können muss – was er aber sicher nicht kann. Er oder sie bekommt eine Machtfülle, die weit über die nötigen Grenzen hinausgeht. Nirgends sonst gibt es das, auch nicht in der Wirtschaft oder bei Banken. Dort mag einer im Kameralicht stehen, aber er kann keine Entscheidung gegen die Mehrheit des Gesamtvorstandes treffen. Hier kann er das. Das ist ein Rückschritt in kurfürstliche Zeiten. Ich bin gespannt, wie dies von den Mitarbeiterinnen im Theater, aber auch in der Gesellschaft aufgenommen wird.

Argumentiert wird mit der wachsenden Konkurrenz, in der sich das Theater stärker behaupten und profilieren müsse. Überzeugt Sie das?

Überhaupt nicht. Zum einen gibt es in der Kunst nicht diese Form von Konkurrenz wie in der Wirtschaft. Wenn überhaupt, dann ist es ein Wettbewerb um die besten künstlerischen Leistungen. Hierfür muss ein interner Wettbewerb in einem Theater möglich sein. Monotonie hat der Kunst immer geschadet. Zweitens stellt sich die Frage, warum praktisch alle anderen Theater ihr Leitungssystem gerade ändern, wenn doch der Druck angeblich so stark ist.

Thomas Schmidt, Professor für Theater- und Orchestermanagement an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main Bild: Conny Winkler

Ja, warum setzt man andernorts auf Teammodelle?

Studien haben gezeigt, dass der Machtmissbrauch an Theatern in den letzten Jahren überproportional zugenommen hat, zugleich entsteht bei der Belegschaft immer mehr «Awareness» und Selbstbewusstsein, da wird auch der Wunsch nach Teamleitungen grösser. Zudem ist die Belastung der Intendantinnen gewachsen, weil die Aufgaben viel komplexer sind als noch vor zehn Jahren. Das ruft nach Arbeitsteilung, zum Beispiel zwischen künstlerischen Spartenleitungen, einem Managing Director, einem Technischen Direktor und einer Leitung für Kommunikation und Marketing, die auf Augenhöhe miteinander agieren.

Das Theater St. Gallen hatte eine solche Leitung bisher in ähnlicher Form. Die Direktoren beteuern, sie habe gut funktioniert.

Das glaube ich ihnen auch. Doch für den Verwaltungsrat ist es ungleich schwerer, sich mit einem Team auseinanderzusetzen, als mit einer Einzelperson. Mit dieser kann man Vier-Augen-Gespräche führen, man kann sie bestrafen oder belobigen. Ein Team dagegen kann eine gemeinsame Meinung bilden, viel standhafter im Dialog mit dem Kontrollgremium sein und Reformideen durchsetzen. Ich vermute, dass man auf der Ebene der Aufsichtsgremien nicht in dem Masse mitgewachsen ist in der Fähigkeit zum Dialog mit einem Team. Wenn das so wäre, würde ich das sehr bedauern.

Warum ist es heute viel schwieriger und komplexer, ein Theater zu leiten?

Zum einen müssen sich Theater stärker legitimieren und mit den Communities und gesellschaftlichen Gruppen der Stadt in Dialog treten. Darüber hinaus haben wir eine Zunahme an kritischen Diskursen: Diversität, Inklusion, Gender- und Altersparität, Partizipation und Gerechtigkeit. Die Künstlerinnen und Künstler sind besser ausgebildet, sie vernetzen sich besser und wollen entsprechend auch andere Partner auf der Leitungsebene und auf der Ebene der Kontrollgremien. Wer heute eine Intendanz bekommt, muss deutlich mehr wissen, als noch vor zehn Jahren.

Der Verwaltungsrat hofft auf eine «integre» Person. Ist das naiv?

Um das zu prüfen, braucht man ein mindestens zweitägiges Assessment durch ein Fachbüro, das die Bedingungen an einem Theater kennt. Nur so findet man heraus, ob die Person zu Empathie fähig ist, ob sie ganzheitlich, teamorientiert, zugleich fokussiert und interdisziplinär denken, vor grösseren Gruppen sprechen und Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnen kann. Eine Mammutaufgabe!

Gibt es denn ein solches Multitalent, wie es der Verwaltungsrat des Theaters St.Gallen sucht?

Nein, diese Künstlerin, die sich auch im Wirtschaftlichen und im Management auskennt, die Kurse besucht hat in Personalmanagement und Leadership, die sich beschäftigt hat mit Partizipation und Anschlussfähigkeit, die gibt es nicht. Das ist nur im Team zu haben.

Begründet wird die neue Struktur auch mit dem umfangreichen Leistungsauftrag des Theaters, unter anderem einer Eigenfinanzierung von immerhin 30 Prozent.

Wie soll ein einzelner diese hohe Bürde auf sich nehmen? Was ist, wenn man sich in der gewählten Person geirrt hat? Wenn die Zuschauerzahlen einbrechen, die Abos zurückgehen und man auf etwa 22 Prozent an Einnahmen rutscht? Das ist ja immer zu befürchten. Es muss nur einen grösseren Konflikt im Haus geben, schon gerät der ganze Mechanismus ins Stocken und Wanken.

Ist eine einheitliche künstlerische Handschrift in einem Dreispartenhaus überhaupt möglich, und ist sie wünschenswert?

Nein. Dass sich jemand gleichermassen für Musiktheater, Schauspiel und Tanz einsetzt und die Sparten gut genug kennt, um sie verantwortlich zu leiten, ist unmöglich. Dazu sind sie viel zu verschieden, in ihren Produktionsbedingungen, ihrer Geschichte und in ihrer Verankerung in der Gesellschaft. Eine Person an der Spitze von drei Sparten verspricht Gleichmass, aber nicht künstlerische Spitzenleistung.

Was bedeutet die Änderung für die jetzigen Direktoren und ihre Ensembles?

Das wird ganz schwierig. Leitungswechsel sind für manche Künstler ein existenzielles Lebenstrauma, eine starke Zäsur. Gut möglich, dass die gewählte Person neue Spartendirektoren bestimmt, die wiederum die Ensembles austauschen. Das könnte einen künstlerischen Aderlass geben. Sie können sich vorstellen, welche Angst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vor dem, was, jetzt kommt. Ich habe oft erlebt an Theatern, dass das die schlimmsten Zeiten waren für viele. Am Anfang gibt es viele Versprechen, aber alle Untersuchungen sagen dasselbe, es sei denn der Verwaltungsrat lässt die Verträge weit über den Amtsantritt hinaus, sagen wir zwei Jahre, verlängern.

Wird denn wenigstens die Kunst aufgewertet mit dem neuen Modell?

Die übergeordnete Leitungsperson wird keine Zeit haben, selbst künstlerisch aktiv zu sein. Ganz sicher leiden Bereiche, die mindestens so wichtig sind, um ein Theater zum Blühen zu bringen: Management, Finanzen, Marketing, Kommunikation. Das müssen mehrere Personen verantworten und leiten. Deshalb ist nur zu hoffen, dass sich auch Teams beworben haben mit guten, eigenständigen Konzepten.