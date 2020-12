Livestream-Konzert Der Blockflötist Maurice Steger und das Sinfonieorchester St. Gallen feierten Weihnachten voraus – vor laufenden Kameras, mit unsichtbarem Publikum Jeder Platz hätte dreifach besetzt sein müssen, so ansteckend wurde am Sonntag für das Livestream-Konzert in der St. Galler Tonhalle musiziert. Es sei beinharte Arbeit vorausgegangen, sagte Maurice Steger hinterher – selbst spürbar elektrisiert vom Resultat. Bettina Kugler 21.12.2020, 17.00 Uhr

Weihnachtskonzert in der Tonhalle mit Blockflötist Maurice Steger.

Bild: Michel Canonica

Heimlich wie das Christkind schleicht sich an diesem Sonntagnachmittag durch den einzigen offenen Eingang der Tonhalle nur, wer einen triftigen Grund hat, dort zu sein - abgesehen von den Musikerinnen und Musikern des Sinfonieorchesters St. Gallen. Geradezu konspirativ fühlt es sich an, noch exklusiver als zuletzt: Da durften immerhin fünfzig Musikliebhaber dabei sein; der Anlass war «öffentlich».

Das Weihnachtskonzert mit dem Schweizer Blockflötisten Maurice Steger, sonst an zwei Abenden sicherer Saal- und Kassenfüller, kommt in diesem speziellen Jahr 2020 ersatzweise zum Publikum nach Hause, via Livestream pünktlich um 17 Uhr: Sieben Kameras und zwei Techniker sind dafür im Einsatz. Vor allem aber ein inspirierender Dirigent und Solist, ein weihnachtlich gestimmtes Orchester, bereit zu einer Entdeckungsreise, die Freiheit im Kopf und gegenseitiges Vertrauen voraussetzt.

Gebanntes Lauschen im menschenleeren Saal

Aussehen und wirken wird es, als sässe man vor Ort im Parkett oder auf der Galerie. Die wenigen, die aus beruflichen Gründen während der Aufzeichnung dort Platz nehmen, darf man keinesfalls im Bild sehen: den Konzertdirektor, den Cembalobauer, die Berichterstatterin. Trotzdem werden sie sich bemerkbar machen: Denn was auf der Bühne passiert zwischen dem Weltstar der Alten Musik und den Orchestermusikern, lässt niemanden mäuschenstill auf dem Klappsitz verharren.

Es elektrisiert und beflügelt, es fährt ein, wie den frierenden Hirten auf dem Felde der überraschende Aufzug jubilierender Engel Beine gemacht haben muss. Die Heilige Nacht wird vorweggenommen in ungemein wach und agil musizierten Orchestersuiten und Sonaten von Händel und Telemann, Heinichen und Corelli. Man meint, die alten Herren zu kennen - und kann nur staunen und gebannt lauschen.

Maurice Steger hat die Musikerinnen und Musiker in den Proben bis zum Äussersten gefordert - damit sie frei werden im Zusammenspiel. Bild: Michel Canonica

«Total geflashed» wird Konzertdirektor Florian Scheiber hinterher auch von den vielen freudigen Livekommentaren der Zuhörerinnen und Zuschauer zu Hause sein. Eine Frau schreibt: «Ich kann mir solche Konzerte normalerweise nicht leisten. Vielen Dank, es ist wunderschön. Morgen früh geht es wieder weiter in der Pflege.» Was manchen als verzichtbarer Luxus, als elitäres Vergnügen gilt, wird in diesen Tagen über Umwege plötzlich systemrelevant.

Geheimsache Barock: für Nichtspezialisten eine gewaltige Herausforderung

Fünf intensive und harte Proben sind dem kleinen musikalischen Weihnachtswunder hinter verschlossenen Türen vorausgegangen. Maurice Steger hat in dieser Zeit nichts weniger als eine komplette Umstellung von Spieltechnik und Einstellung gefordert: Loslassen, Freiräume mit Spontaneität ausfüllen, statt jeden einzelnen Strich festzulegen und einzutragen. «Barockmusik ist für nicht spezialisiertes Orchester die schwierigste Repertoireerweiterung überhaupt», wird Steger nach dem Konzert sagen, beim Gespräch in der Solistengarderobe. Dass es gelungen ist, macht ihn sichtlich glücklich.

«Das Zusammenspiel braucht vom ersten Moment an diesen gemeinsamen Klang. Das Vertrauen jedes einzelnen auf den Moment, auf die eigene Improvisationsgabe und die Reaktion der anderen.»

Das zumindest könne auch ohne physisch anwesendes Publikum gut funktionieren, sagt Steger. Die Kameras und Mikrofone haben es hoffentlich ohne Verluste in die Wohnzimmer transportiert. Bestes Beispiel hierfür ist Godfrey Fingers «A Ground» für Blockflöte und Generalbass, in diesem Fall eine erst auf leisen Pfoten, dann immer stürmischer und ausgelassener aufspielende Gruppe aus Kontrabass, Theorbe und Cello.

Feierabend für die Flöten und ihren Maestro: Maurice Steger hat Lieblingsinstrumente aus Schweizer Manufakturen mit nach St. Gallen gebracht. Bild: Michel Canonica

«Sie sind derart in Fahrt gekommen, dass ich dachte: Wie soll ich das bloss in diesem Wahnsinnstempo schaffen?» Maurice Steger lacht. Natürlich hat er es doch geschafft; nicht umsonst hat er den Ruf, der Paganini der Blockflöte zu sein. Das steckt an, erreicht jeden einzelnen Musiker, macht ihn oder sie zum Mitspieler, auch in Pausen.

Ein Flow an musikalischen Eingebungen

Absolut organisch geht so die Improvisation über Fingers «Ground» in die Chaconne von Giuseppe Antonio Brescianello über, hochkomplexe Musik, gebaut auf einer simplen wiederkehrenden Tonfolge, ein Flow aus Eingebungen des Augenblicks. Braucht es dafür Applaus? Nein. Doch wer da ist, klatscht am Ende begeistert, einschliesslich der Ausführenden. Verbeugungen voreinander, Fäusteklopfen statt Umarmung: coronakonforme Zeichen gegenseitiger Hochachtung.

Doch Steger zählt auch zu jenen Musikern und Dirigenten, die gern das Publikum ansprechen, einen Abend lang eine funkelnd charmante Verbindung zwischen Bühne und Saal herstellen. «Dieser Energieaustausch ist wirklich durch nichts anderes zu ersetzen», sagt er.

«Ich bin zwar von Aufnahmen gewohnt, auch in leeren kalten Kirchen ebenso mitreissend und hingebungsvoll zu spielen. Doch dieses Gefühl, dass es im Beisein von Hunderten Menschen geschieht, wollen wir nicht aufgeben. Dahin möchten alle Musiker zurück.»

Die Spontaneität des Musizierens ist nur eine Seite des weltweit gefragten Blockflötisten. Was er anpackt, reflektiert er gründlich, bei aller Leidenschaft – auch seine Antworten im Interview. Bild: Michel Canonica

Er hat viel Neues probiert im Coronajahr: kleine Formate, eine Uraufführung ohne Publikum, nur vor laufender Kamera. Konzerte, die achtmal hintereinander für jeweils sehr wenig Zuhörer gespielt wurden, oder das Drive-in-Konzert beim Liedfestival in Charmey. Das alles zwinge Musiker, umzudenken, ihre Auftritte anders als gewohnt zu gestalten, damit beides gelingt: eine tolle Performance und die Verbindung zum Publikum. «Wir hätten heute auch einfach sagen können: Machen wir einen Film und dazu Musik.»

Aber nein - zu berührend ist es, wenn er sich nach dem festlich-brillanten Trompetenkonzert von Telemann doch noch einmal frontal zur Kamera stellt, das unsichtbare Publikum anspricht und zum weihnachtlichen Singen einlädt, «zu Hause dürfen Sie das ja». Dem Orchester mit Überschwang dankt: «Ihr wart einfach spitze!» Ja, es war durchaus nicht so leicht, wie es aussah. «Auf dass 2021 in jeder Hinsicht besser werde»: Dafür ist ihm tosender Applaus sicher. Auch wenn man ihn nicht hört.