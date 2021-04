Buchtaufe online Der Heiligen ins Ohr gesprochen: Die Lyrikerin Natacha Ruedin-Royon hat ihre «Weihergespräche» mit Wiborada von St.Gallen im Tonstudio aufgenommen Zum Welttag des Buches am 23. April präsentiert die Kantonsbibliothek Vadiana eine doppelte Premiere: Den ersten Lyrikband der Übersetzerin Natacha Ruedin und die erste Online-Vernissage. Im Zentrum der «Weihergespräche», entstanden für das Projekt «Wiborada21», steht die Patronin der Bibliotheken. Bettina Kugler 20.04.2021, 05.00 Uhr

Natacha Ruedin im Aufnahmestudio: Einer hellhörigen Kammer, ähnlich der Zelle Wiboradas – die St.Galler Heilige der Bücher und Bibliotheken hat die gebürtige Französin zu Gedichten inspiriert. Bild: Ralph Ribi

Ihre Stimme, sanft, in den Vokalen leicht französisch getönt, kommt aus den Lautsprecherboxen. «Hört man mich stark atmen?», fragt Natacha Ruedin scheu aus dem Nebenraum, wo sie an einem kleinen Tisch vor dem hochempfindlichen Mikrofon sitzt, über Kopfhörer verbunden mit Aufnahmeleiter Jonathan Purchase. Dieser ist schon mehr als zufrieden nach dem ersten Take. «Keine Sorge, es tönt sehr angenehm, sehr nah. Als würden Sie es mir ins Ohr sagen.»

«Abbild» ist der gerade gelesene Text überschrieben, eines der fünf Gedichte, die Natacha Ruedin an diesem sonnigen Vormittag mit ins Tonstudio der Gallus Media in St.Fiden gebracht hat. In den nächsten Stunden wird sie die dunkle, schallgedämpfte Kammer in einen «Raum für Wort und Stille» verwandeln, wie es im Gedicht heisst; sie wird Wiborada, der St.Galler Inklusin des frühen Mittelalters, sehr nahekommen mit ihren Worten – und der Stille dazwischen.

Nein, eingemauert habe sie sich nicht gefühlt, wird sie hinterher sagen. Bei aller Schwerst- und Feinarbeit an der Musik der Sprache, an der genau dosierten Lesegeschwindigkeit, den Pausen, der wohlklingenden Artikulation ohne störende Geräusche, habe sie vor allem eine ihr bis dahin unbekannte Qualität der Stille erfahren:

«Manchmal habe ich nach dem Startsignal den Einsatz bewusst ein wenig hinausgezögert, um diese pure Stille wahrzunehmen. Dieses Wissen: Jetzt wird etwas erzählt; jedes Wort zählt und schmeckt noch mehr, und es gibt in diesem Moment nichts anderes.»

Als Gespräch in der Stille hat Natacha Ruedin die Aufnahme ihrer Gedichte erlebt – und als sinnliches «Körper-Werden des Textes». Bild: Ralph Ribi

Insgesamt siebzehn Gedichte, «Annäherungen an Wiborada von Sankt Gallen», hat die 1974 im Süden Frankreichs geborene, seit 2013 mit ihrem Ehemann und den beiden Töchtern in St.Gallen lebende Übersetzerin im vergangenen Sommer geschrieben. Kurz zuvor hatte sie gerade beschlossen, das Schreiben in der – sehr präzis und virtuos beherrschten – Zweitsprache Deutsch aufzugeben. Davon erzählte sie Hildegard Aepli, Mitarbeiterin auf dem Pastoralamt des Bistums St.Gallen und Initiatorin des Projekts «Wiborada 2021», im Frühsommer 2020 bei einem Dreiweieren-Spaziergang.

Texte voll Leben und sinnlicher Gegenwart

Dass es dann anders kam, verdankt sich diesem ersten «Weihergespräch», nach dem auch die Gedichte benannt sind. «Hildegard Aepli bat mich, erst noch etwas zu Wiborada zu schreiben», erzählt Natacha Ruedin. «Es blieb völlig offen, was daraus werden sollte, war aber für mich doch eine Anfrage, der ich gern entsprechen wollte.» Sie begann, sich in einschlägige Lektüre zu versenken, sich einzudenken in die zeitlich so weit entfernte Frau und deren kühnen, singulären Lebensentwurf.

Es ging ihr nicht darum, einen weiteren Text über die Heilige zu schreiben. Lieber wollte sie sich ihr nähern, mit ihr in ein Gespräch kommen. Wollte verstehen, warum Wiborada, aus guten Verhältnissen stammend, alles zurückliess, allein und eingemauert lebte, ihren Leib quälte. Die Fragen, die Bilder, die Natacha Ruedin auf einsamen Spaziergängen im Sommer zuflogen, die Worte, die schon im Gehen zu fliessen begannen, nahmen in ihren Gedichten Gestalt an – «entbehren» sind sie betitelt oder «verlies», «gruft», «entsagung». Aber auch: «blättertanz», «kordelsingsang», «sturmgespräch». Texte voll Leben, keine starren Wortmauern.



Die Flötistin Ruth Bischofberger legt Klangspuren darunter

«Beim letzten Wort hat es mich grad gefroren ...»: Aufnahmeleiter Jonathan Purchase nimmt es professionell genau – mit kleinsten Nebengeräuschen, mit dem Tempo und dem Härtegrad von Konsonanten. Doch er lässt sich von den Texten auch berühren. Bild: Ralph Ribi

Wer ihrem Suchen und Tasten folgt, sie liest oder hört, wird eine sinnliche Erfahrung mit Wiborada in der Zelle teilen: Das Dunkle macht hellhörig und empfindlich für die feinen Lichtstrahlen, die Natacha Ruedins Gedichte durchfluten. Die Pausen, die sie beim Lesen im Studio sehr bewusst setzt, öffnen Räume für Assoziationen – und für die Musikerin Ruth Bischofberger, die mit der Flöte improvisieren, eine Klangspur unter und zwischen die Worte ziehen wird.

Hören kann man beides am 23. April, dem Welttag des Buches: im Rahmen einer Online-Buchvernissage der Kantonsbibliothek Vadiana, zu finden als Link auf der Website der Vadiana. Dazu gibt es ein Video mit drei kurzen Impulsreferaten von Ruth Erat, Christian Kind und Judith Thoma: Neben einer Einführung in die Gedichtsammlung wird es um die Bedeutung von Frauen für die Kirche gehen – und um die Neuentdeckung einer Heiligen, die provozierte. In ihrer Zeit ebenso wie heute.