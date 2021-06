Erste Konzerte im Palace St.Gallen nach dem Lockdown

Livemusik Hip-Hop im Sitzen: Erster Konzertabend im Palace nach monatelanger Pause Im Palace und in der Grabenhalle fanden am Wochenende die ersten Konzerte nach dem Lockdown statt. Ein Besuch in einem St.Galler Kulturlokal, in dem (fast) alles wieder so ist wie früher. Roger Berhalter 14.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trinken nur im Sitzen: Derzeit gelten auch im Palace noch Maskenpflicht und Tanzverbot.



Bild: Benjamin Manser

Terror Tanga zieht die Jacke aus und wischt sich den Schweiss von der Stirn: «Ich hab diese Hitze vermisst», sagt die Rapperin aus Basel, die an diesem Samstagabend auf der Palacebühne steht. Es ist ihr erstes Konzert, seit Konzerte wieder erlaubt sind, und auch für das Palace ist es nach monatelanger Schliessung der erste Abend mit Publikum.

Es sind viele erste Male nach dem Lockdown an diesem Samstag: Die ersten Konzerte im Palace und in der Grabenhalle, die erste Fussball-EM, das erste heisse Wochenende. Die Stadt ist wieder im Ausgang, die Gartenbeizen sind voll, Autoposer hupen, Teenager-Grüppchen lachen. Es ist, nach der langen pandemischen Ruhe, fast wieder so wie früher.

Die Besucherinnen und Besucher sitzen mit Abstand in den Plüschsesseln des ehemaligen Kinos.



Bild: Benjamin Manser

Aber halt nur fast. Im Palace gilt nach wie vor Maskenpflicht und Tanzverbot, Trinken und Musikhören ist nur im Sitzen erlaubt. Die rund 40 Besucherinnen und Besucher fläzen sich mit Abstand in den Plüschsesseln und auf Holzstühlen vor der Bühne. Nur die Discokugel an der Decke strahlt wie eh und je. «Wir können ja mal testen, wie Hip-Hop im Sitzen funktioniert», sagt Terror Tanga. Es funktioniert so wie alkoholfreies Bier oder ein Flirt über Zoom: Es geht, ist aber nicht dasselbe. Unter den aktuellen Bedingungen ­– ab Juli dürfte es lockerer werden – konsumiert man als Konzertbesucher die nackte musikalische Dienstleistung. Alles andere fällt weg: Das Plaudern an der Bar, die spontanen Begegnungen, das Loslassen beim Tanzen vor der Bühne.

«Ich entsprich nöd dinnere Norm»: Second Daughter singen im Palace von feministischem Eigensinn.

Bild: Benjamin Manser

Und doch geniessen alle den Abend. Auch Second Daughter, die an diesem Abend ebenfalls zum ersten Mal nach dem Lockdown auftreten. Die Konzerte finden im Rahmen der feministischen Aktionstage statt, entsprechend singen Second Daughter von Selbstbestimmung und von selbstbewusstem Eigensinn: «Ich entsprich nöd dinnere Norm.» Nach ein paar ruhigen Songs ertönt der erste Beat. Die Luft zittert vor Bass, die Plüschsessel vibrieren. Auch dieses Gefühl hat man lange nicht mehr gespürt. «Es ist noch nicht zu late», rappt Terror Tanga auf denglisch. Ja, es ist nie zu spät, um das Feiern wieder zu lernen.

Nächstes Konzert im Palace St.Gallen am 19. Juni, 21 Uhr: Lord Kesseli tauft sein Album «Tell Me When You're Empty»