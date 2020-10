Reportage Live-Musik als Droge: Wie sich ein Konzertbesuch im St.Galler Palace in Pandemiezeiten anfühlt Ist es verwegen oder gar unvernünftig, in der aktuellen Situation ein Konzert zu besuchen? Das Palace in St.Gallen ist eines der wenigen Kulturlokale, in denen noch Live-Musik spielt – wenn auch unter strengen Auflagen. Eindrücke von einem Freitagabend mit Maskenpflicht, Jazzrock und Biertrinken im Sitzen. Roger Berhalter 24.10.2020, 17.00 Uhr

Mit Tischen und Stühlen und Abstand: Das Palace in St.Gallen am Freitagabend mit zwei Konzerten von Howald und Schnellertollermeier. Bild: Ralph Ribi

Alles spricht an diesem Abend dagegen, ein Konzert zu besuchen. Es ist Freitagabend, nur wenige Stunden zuvor hat der Bund über die aktuelle Coronalage informiert. Alarmierende Sätze klingen noch im Ohr: «Wir müssen die Kontakte in allen Lebensbereichen einschränken.» Oder:

«Es kommt auf jeden Tag an.»

Oder: «Die aktuellen Massnahmen reichen bei weitem nicht aus.»

Gleichzeitig überschlagen sich die Nachrichten zur städtischen Clubszene: Das Kugl verkündet in den Sozialen Medien, dass es bis auf weiteres schliesst. Die Tankstell hat schon am Donnerstag dichtgemacht. Die Grabenhalle öffnet nur noch punktuell, fast alle Konzerte der nächsten Wochen sind abgesagt.

Zu Besuch beim besten Dealer der Stadt

Wer angesichts dieser Lage trotzdem ein Konzertlokal betritt, kommt sich fast schon verwegen vor. Oder unvernünftig. Oder wie ein Junkie auf der Suche nach der Droge Live-Musik. Und der aktuell beste Dealer der Stadt ist zweifellos das Palace.

Ein Doppelkonzert ist angesagt. Zuerst die Ein-Mann-Rockband Howald, danach das Luzerner Jazztrio Schnellertollermeier. «Die Bands und wir haben vor ein paar Tagen gemeinsam entschieden, das Konzert durchzuziehen», sagt Fabian Mösch, Co-Leiter des Palace. Die Bands hätten spielen, das Palace-Team habe weiterhin Live-Musik anbieten wollen.

Nur 60 Gäste sind zugelassen

Unter welchen Bedingungen dies möglich ist, sei aber bis zuletzt unklar gewesen; die Vorgaben hätten täglich gewechselt. In letzter Minute wurden noch Tische herbeigeschafft und maximal liebevoll ausgestattet. Jetzt gruppieren sich vor der Bühne Holzstühle um gedeckte Tische, auf denen Blumenväschen stehen. Die meisten Plüschsessel des ehemaligen Kinos sind abgeklebt.

Nur 60 Gäste dürfen die Veranstalter an diesem Abend einlassen. Etwa 40 kommen schliesslich, setzen sich in Grüppchen an die Tische oder fläzen sich mit viel Abstand in den Sitzreihen. «Fast so gemütlich wie Zuhause», stellt eine Besucherin fest.

Doch im Gegensatz zu daheim gelten hier strikte Regeln. Sie sind auf einem Zettel an der Kasse aufgelistet. Unter anderen:

«Es darf nicht getanzt werden: Stehen ist erlaubt, sich rhythmisch zu bewegen nicht.»

Neben dem Bühnen- gibt es das volle Coronaprogramm: Maskenpflicht im ganzen Club (ausser am nummerierten Platz), Trinken nur im Sitzen, Abstandhalten, Kontaktdatenerfassen. An der komplett plexiverglasten Bar stehen Fläschchen mit Desinfektionsmittel bereit. Wer ein Bier holt, muss die Maske anziehen, zur Bar spazieren, dann wieder zurück an den Platz, wo man maskenlos den ersten Schluck nehmen darf.

Eine gereimte Anleitung auf der Toilette zeigt, wie richtiges Händewaschen geht. Bild: Roger Berhalter

Maximal verdichtete und hochpräzise Musik

«Es ist sehr schön, heute für euch zu spielen», sagt Musiker Dimitri Howald am Ende seines Auftritts Richtung Publikum, «trotz dieser schrägen Situation.» Danach zeigen Schnellertollermeier, dass sie zurecht als eine der spannendsten Jazzformationen des Landes gelten. Mit Gitarre, Bass und Schlagzeug erzeugen sie einen maximal verdichteten, treibenden Sound zwischen Minimal Music und Rock. Die obertonreiche Musik klingt wie am Sequencer zusammengesetzt. Doch das Trio spielt live, mit der Präzision eines Uhrwerks, und verbreitet eine hypnotische Stimmung.

Die Droge Live-Musik fährt ein. Spätestens bei der letzten Zugabe ist die Pandemie vergessen ­­– bis man nach dem Aufstehen wieder die Maske aufsetzt. Ein Besucher gibt sich pessimistisch und verkündet, das sei wohl für eine Weile der letzte Ausgang gewesen:

«Von diesem Abend müssen wir jetzt drei Monate lang zehren.»